به نوشته این روزنامه اسرائیلی، قرقاش در نشستی در اندیشکده شورای روابط خارجی تاکید کرده است که در حالی که اسرائیل همچنان در منطقه شام به‌عنوان یک تهدید تلقی می‌شود، حکومت ایران به بزرگ‌ترین چالش برای کشورهای خلیج فارس تبدیل خواهد شد. او گفت: «کسی که هزاران موشک و پهپاد به سوی امارات شلیک می‌کند، [حکومت] ایران است، نه اسرائیل.»

قرقاش همچنین اعلام کرد کشورش آماده مشارکت در یک ابتکار بین‌المللی به رهبری آمریکا برای تامین امنیت تنگه هرمز است و افزود مسئولیت حفظ آزادی کشتیرانی در این آبراه باید میان اروپا و دیگر کشورهای منطقه نیز تقسیم شود.

به گزارش هاآرتص، این مقام اماراتی پیش‌بینی کرده است که در پی جنگ، روابط میان اسرائیل و کشورهای خلیج فارس که پیش‌تر با آن ارتباط داشته‌اند تقویت خواهد شد و حتی برای کشورهایی که روابط رسمی ندارند نیز «کانال‌های بیشتری» برای تعامل ایجاد می‌شود. او همچنین گفت کشورهایی که به دنبال ارتقای توان دفاعی و فناوری خود هستند، به سمت همکاری با اسرائیل حرکت خواهند کرد.

هاآرتص در ادامه به مواضع مقام‌های اسرائیلی اشاره کرده و نوشته است بنیامین نتانیاهو گفته اسرائیل در حال «ایجاد ائتلاف‌های جدید» در منطقه است و گیدئون ساعر نیز از تبدیل این روابط به «اتحاد» سخن گفته است.

قرقاش در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد نقش آمریکا در منطقه تضعیف نخواهد شد، بلکه تقویت می‌شود و گفت اقدام [حکومت] ایران در هدف قرار دادن منطقه «نفوذ آمریکا را کاهش نمی‌دهد، بلکه آن را تقویت می‌کند.»

به نوشته هاآرتص، این موضع در تضاد با دیدگاه یک مقام ارشد قطر است که اسرائیل را تهدید اصلی منطقه دانسته و از احتمال کاهش نقش آمریکا سخن گفته بود.

در ادامه این گزارش، قرقاش به موضوع فلسطین نیز پرداخته و گفته است انتظار دارد پس از پایان جنگ با [حکومت] ایران، اجرای طرح ۲۰ بندی دولت ترامپ برای غزه ادامه یابد. او همچنین ابراز امیدواری کرده است که در کرانه باختری «پیچیدگی‌های بیشتری» ایجاد نشود و همچنان چشم‌اندازی برای راه‌حل دوکشوری در بلندمدت وجود داشته باشد.

