هدف حمله شبانه به تهران اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، بود
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، هدف یکی از حملات شب گذشته به تهران، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، بود.
سرنوشت او در هالهای از ابهام قرار دارد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، هدف یکی از حملات شب گذشته به تهران، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، بود.
سرنوشت او در هالهای از ابهام قرار دارد.
منابع ایراناینترنشنال از مجموعهای از حملات گسترده و مرگبار علیه مراکز کلیدی و فرماندهی نیروی مقاومت بسیج در ساعات گذشته خبر دادند.
بر اساس گزارشهای اولیه در سهشنبه ۲۶ اسفند، در این حملات که از شامگاه دوشنبه انجام گرفت، نزدیک به ۳۰۰ نفر از فرماندهان و مسئولان میدانی بسیج کشته شدند.
انهدام لجستیک سرکوب
در یکی از حساسترین حملات، مرکز تعمیرات و نگهداری واحد پشتیبانی بسیج هدف قرار گرفت.
این مرکز محل نگهداری و تجهیز صدها خودرو و موتورسیکلت بود که بهطور ویژه برای عملیاتهای سرکوب خیابانی و ایجاد رعب و وحشت در محلات استفاده میشدند.
گزارشها از تخریب کامل این ناوگان حملونقل حکایت دارند که ضربهای مهلک به توان تحرک نیروهای ضدشورش حکومت محسوب میشود.
حمله به یگانهای امنیتی تهران
بر اساس گزارشها، مراکز حساس زیرمجموعه سپاه تهران بزرگ، موسوم به «سپاه محمد رسولالله»، نیز هدف قرار گرفتند.
واحد امنیتی «امام هادی» که از مراکز راهبردی فرماندهی در تهران محسوب میشود، بهشدت در این حمله آسیب دیده است.
به گفته منابع ایراناینترنشنال، گردانهای امنیتی «امام علی» که بازوی اصلی و خط مقدم سرکوب اعتراضات مردمی و مقابله با آنچه «اغتشاشات» میخوانند، هستند، در این حملات متحمل تلفات انسانی و خسارات تجهیزاتی بیسابقهای شدند.
منابع ایراناینترنشنال از مجموعهای از حملات گسترده و مرگبار علیه مراکز کلیدی و فرماندهی نیروی مقاومت بسیج در ساعات گذشته خبر میدهند. بر اساس گزارشهای اولیه، در این حملات که شب گذشته انجام گرفت، نزدیک به ۳۰۰ نفر از فرماندهان و مسئولان میدانی بسیج کشته شدند.
«انهدام لجستیک سرکوب»
در یکی از حساسترین حملات، مرکز تعمیرات و نگهداری واحد پشتیبانی بسیج هدف قرار گرفت.
این مرکز محل نگهداری و تجهیز صدها خودرو و موتورسیکلت بود که بهطور ویژه برای عملیاتهای سرکوب خیابانی و ایجاد رعب و وحشت در محلات استفاده میشدند.
گزارشها از تخریب کامل این ناوگان حملونقل حکایت دارند که ضربهای مهلک به توان تحرک نیروهای ضدشورش حکومت محسوب میشود.
«حمله به یگانهای امنیتی تهران»
بر اساس گزارشها، مراکز حساس زیرمجموعه سپاه تهران بزرگ، موسوم به «سپاه محمد رسولالله»، نیز هدف قرار گرفتند.
واحد امنیتی «امام هادی» که از مراکز راهبردی فرماندهی در تهران محسوب میشود، بهشدت در این حمله آسیب دید.
گردانهای امنیتی «امام علی» که بازوی اصلی و خط مقدم سرکوب اعتراضات مردمی و مقابله با بهاصطلاح «اغتشاشات» هستند، در این حملات متحمل خسارات انسانی و تجهیزاتی بیسابقهای شدند.
منابع ایراناینترنشنال از مجموعهای از حملات گسترده و مرگبار علیه مراکز کلیدی و فرماندهی نیروی مقاومت بسیج در ساعات گذشته خبر میدهند.
بر اساس گزارشهای اولیه، در این حملات که شب گذشته انجام گرفت، نزدیک به ۳۰۰ نفر از فرماندهان و مسئولان میدانی بسیج کشته شدند.
انهدام لجستیک سرکوب
در یکی از حساسترین حملات، مرکز تعمیرات و نگهداری واحد پشتیبانی بسیج هدف قرار گرفت.
این مرکز محل نگهداری و تجهیز صدها خودرو و موتورسیکلت بود که بهطور ویژه برای عملیاتهای سرکوب خیابانی و ایجاد رعب و وحشت در محلات استفاده میشدند.
گزارشها از تخریب کامل این ناوگان حملونقل حکایت دارند که ضربهای مهلک به توان تحرک نیروهای ضدشورش حکومت محسوب میشود.
حمله به یگانهای امنیتی تهران
بر اساس گزارشها، مراکز حساس زیرمجموعه سپاه تهران بزرگ، موسوم به «سپاه محمد رسولالله»، نیز هدف قرار گرفتند.
واحد امنیتی «امام هادی» که از مراکز راهبردی فرماندهی در تهران محسوب میشود، بهشدت در این حمله آسیب دید.
گردانهای امنیتی «امام علی» که بازوی اصلی و خط مقدم سرکوب اعتراضات مردمی و مقابله با بهاصطلاح «اغتشاشات» هستند، در این حملات متحمل خسارات انسانی و تجهیزاتی بیسابقهای شدند.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که در جریان جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا، تاکنون دستکم ۵ هزار نفر از نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی کشته و بیش از ۱۵ هزار نفر زخمی شدهاند. با وجود ابعاد این خسارتهای جانی، مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای داخلی تاکنون هیچ آمار رسمی در اینباره منتشر نکردهاند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، بخش قابلتوجهی از این نیروها، در حملات هوایی اسرائیل و آمریکا به واحدهای موشکی و پهپادی کشته شدهاند. سپاه پاسداران، بسیج و یگانهای ضدشورش نیروی انتظامی نیز بیشترین خسارتهای جانی را در این حملات هوایی متحمل شدهاند.
گزارش کامل را اینجا بخوانید.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، افت روحیه و ترک خدمت در میان نیروهای نظامی و امنیتی رو به رشد است. ترک خدمت در میان پرسنل نیروی انتظامی به یکی از چالشهای جدی حکومت تبدیل شده است و در یکی از پایگاههای این نیرو حدود ۳۵۰ نفر محل خدمت خود را ترک کردهاند.
گزارشها حاکی است، در برخی واحدها میزان فرار یا غیبت نیروها حتی به حدود ۹۰ درصد رسیده است.
برخی گزارشها نیز حاکی از آن است که سپاه پاسداران برای جبران کمبود نیرو، شماری از بازنشستگان خود را دوباره به خدمت فراخوانده و حتی برخی زندانیان را با وعده عفو، به همکاری با نیروهای امنیتی ترغیب کرده است.
در نیروی هوایی هم، بر اساس گزارشهای رسیده، روحیه و آمادگی عملیاتی در سطح پایینی قرار دارد. گفته میشود بسیاری از خلبانان، بهویژه پس از سرنگونی یک فروند هواپیمای یاک-۱۳۰ در نبرد با یک فروند اف-۳۵ اسرائیلی، تمایلی به پرواز و رویارویی با نیروی هوایی اسرائیل یا آمریکا ندارند و سطح آمادگی رزمی نیز کاهش یافته است.