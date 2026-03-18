آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، گفت که صبح چهارشنبه ۲۷ اسفند یک «پرتابه» شلیک شده از سوی ایران به نزدیکی پایگاه هوایی مشترک «المنهاد» در امارات متحده، محل استقرار نیروهای استرالیایی، اصابت کرد و به ایجاد یک آتش‌سوزی جزئی منجر شد. او تاکید کرد که این حمله خسارت جانی به دنبال نداشت.

نخست‌وزیر استرالیا گفت این پرتابه ساعت ۲ بامداد به وقت محلی به جاده‌ای خارج از پایگاه هوایی المنهاد در نزدیکی دبی برخورد کرد و آتشی را شعله‌ور کرد که به یک مجتمع مسکونی و یک مرکز درمانی آسیب رساند.