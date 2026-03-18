برخاستن دود سیاه انفجار از تاسیسات پتروشیمی پارس جنوبی در عسلویه
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال حمله به تاسیسات پتروشیمی پارس جنوبی در عسلویه را نشان میدهند.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال از حمله به تاسیسات پتروشیمی پارس جنوبی در عسلویه خبر میدهند.
جزییات بیشتر با مهدی تاجیک، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
مسعود شجاعی، کاپیتان پیشین تیم ملی، روز چهارشنبه در استوری اینستاگرام خود با گرامیداشت یاد جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان درباره خانوادههای آنها نوشت: «چرا این اتفاقات زودتر رقم نخورد که چه بسا شاید الان عزیزانشان کنارشان بودند و این روزها را میدیدند و کنار هم جشن میگرفتند؟»
او که در روز بیستم حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی این متن را منتشر کرده است، نوشت: «در این چند روز گذشته که رویای آزادی وطنمان در حال تحقق است و چیزی نمانده تا شروعی برای ساختن روزهای درخشان و طلایی برای داشتن سرزمینی که نام بردن از آن باعث سربلندی و افتخارمان باشد، یکسره و خودآگاه خانوادههایی که در این مدت عزیزانشان را از دست دادهاند و با شجاعت بیمثال و جلوتر از خیلی از ما جان و آینده خود را فدای فردای بهتر کشورمان کردند، ذهن و فکرم را به شدت به خود مشغول کرده و به این فکر میکنم که چه در ذهن و دلهایشان میگذرد!»
شجاعی با استفاده از پرچم شیر و خورشید در کنار این یادداشت نوشت: «حتی برای چند ثانیه هم خودم را جای آنها میگذارم، بغض امان نمیدهد و میتوانم درک کنم که چقدر دردآور و هولناک است.»
او همچنین نوشت: «مفتخرند که یاد عزیزانشان تا ابد در تاریخ ایران به نیکی میماند و راهشان به سرانجام رسیده، یا به طبع اندوهگیناند که چرا این اتفاقات زودتر رقم نخورد که چه بسا شاید الان عزیزانشان کنارشان بودند و این روزها را میدیدند و کنار هم جشن میگرفتند؟ چه دستهگلهایی که از دست دادیم.»
کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران در پایان نوشت: «هر چه که هست، شاید حداقل برای آرام کردن وجدان خودم به خانوادههای جاویدنامان میگویم که عزیزانشان خیلی شجاعتر، انسانتر و فداکارتر از من و امثال من بودند و باعث افتخار و قهرمان شما و همه ایران شدند. پاینده باد ایران.»
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در جریان حمله هوایی شبانه به تهران کشته شد. او افزود: «شدت حملات علیه مواضع جمهوری اسلامی در ایران در حال افزایش است.»
گفتوگو با مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال:
ساعاتی پس از اعدام کوروش کیوانی، زندانی سیاسی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل، وزارت امور خارجه سوئد تایید کرد یک شهروند سوئدی در ایران اعدام شده است.
بر اساس برخی گزارشها، کیوانی شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی بود.
ماریا مالمر استنرگارد، وزیر خارجه سوئد، در همین رابطه گفت اعدام مجازاتی «غیرانسانی، بیرحمانه و غیرقابل بازگشت» است و سوئد همراه با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اعدام را تحت هر شرایطی محکوم میکند.
تغییر حکومت همواره یک ریسک بزرگ است. واشینگتن باید با حمایت مستقیم نظامی از قیام مردم و حذف متحدان منطقهای جمهوری اسلامی، بخت پیروزی را به نفع خود و شهروندان در ایران تغییر دهد.
کنت پولاک، تحلیلگر پیشین سیا و شورای امنیت ملی آمریکا، چهارشنبه ۲۷ اسفند، در مطلبی تحلیلی در نشریه فارین افرز، به ارزیابی استراتژیک حملات هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و بررسی فرصتها و تهدیدهای ناشی از آن برای تغییر حکومت پرداخت.
پولاک معتقد است تصمیم دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای حمله به ایران، «یک قمار با ریسک بسیار بالا» است.
به گفته او، گرچه جنبه نظامی این نبرد با همکاری بینقص نیروی هوایی آمریکا و اسرائیل و با دقتی خیرهکننده در حال پیشروی است تا برنامه هستهای، توان موشکی و ماشین سرکوب حکومت ایران را فلج کند، اما پرسش کلیدی این است: آیا کارزار هوایی میتواند جرقهای برای یک انقلاب مردمی و سقوط نهایی حکومت باشد؟
سناریوهای محتمل؛ بیم و امید
نویسنده با نگاهی به تاریخ، استدلال کرده است سرنگونی یک حکومت تنها با اتکا به نیروی هوایی و بدون مداخله زمینی، تقریبا ممکن نیست.
با این حال، او تاکید دارد حکومت فعلی در ایران بهدلیل «فساد گسترده و فقدان مشروعیت»، به «ساختاری توخالی» بدل شده که ممکن است با یک ضربه نهایی، فرو بریزد.
پولاک چهار سناریو برای آینده ایران ترسیم میکند: در سناریوی نخست، بقا و رادیکالیسم مطرح است؛ به این معنا که حکومت با سرکوب پس از جنگ باقی میماند و نسخهای تهاجمیتر، احتمالا به رهبری مجتبی خامنهای، شکل میگیرد که با شتاب به سمت دستیابی به سلاح هستهای حرکت میکند.
در سناریوی دوم، جنگ داخلی رخ میدهد؛ بهطوری که سقوط ناگهانی بدون وجود جایگزین، ایران را به سرنوشتی مشابه لیبی یا سوریه دچار میکند و پیامد آن، آوارگی میلیونها نفر و گسترش تروریسم خواهد بود.
در سناریوی سوم، دیکتاتوری نظامی شکل میگیرد؛ یعنی یک قدرت نظامی با الگویی شبیه به مدل «رضا شاهی» به قدرت میرسد که لزوما دموکراتیک نیست، اما در مقایسه با وضعیت پیشین، ستیزهجویی کمتری با غرب دارد.
در سناریوی چهارم، دموکراسی پایدار تحقق مییابد؛ گزینهای که ایدهآلترین اما در عین حال کماحتمالترین سناریو است، زیرا در حال حاضر جریانهای مخالف سازمانیافتهای برای مدیریت دوران گذار مشاهده نمیشود.
استراتژی پیروزی؛ از تهران تا بیروت
پولاک برای افزایش شانس پیروزی و جلوگیری از شکست این قمار، دو پیشنهاد ارائه میدهد:
او معتقد است واشینگتن نباید صرفا به بمباران زیرساختها اکتفا کند: «اگر مردم به خیابانها آمدند، جنگندهها و پهپادهای آمریکایی باید مستقیما نیروهای امنیتی و ماشین سرکوب را در شهرها هدف قرار دهند تا مسیر برای پیروزی قیام هموار شود.»
این اقدام میتواند روحیه نیروهای حکومت در داخل ایران را تضعیف کند و به مردم انگیزهای مضاعف برای ایستادگی بدهد.
به باور پولاک، تغییر حکومت در ایران همواره یک ریسک بزرگ است و واشینگتن باید با حمایت مستقیم نظامی از قیام مردم و حذف متحدان منطقهای جمهوری اسلامی، بخت پیروزی را به نفع خود تغییر دهد.
در غیر این صورت، خروجی این نبرد ممکن است یک حکومت به مراتب خطرناکتر، خشمگینتر و انتقامجوتر از گذشته باشد.