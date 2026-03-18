خبرنگار رسانه بریتانیایی اسکاینیوز در تهران با انتشار یک گزارش ویدیویی از بخش کودکان بیمارستانی در این شهر به نقل از پزشکان این بیمارستان میگوید ۲۰۰ کودک ظرف دو هفته گذشته به این بیمارستان مراجعه کردهاند و این مساله فشاری مضاعف بر کادر درمان وارد کرده است.
در بخشهایی از این گزارش دو دقیقهای دختری چهار ساله نشان داده میشود که به گفته دامینیک وَگهورن، خبرنگار مستقر در ایران، بر اثر یک حمله هوایی و ماندن زیر آوار دچار آسیب مغزی شده و اکنون در بخش مراقبتهای ویژه بستری است. او به نقل از پزشکان گفت که «بعید است این دختر زنده بماند.»
او همچنین تصویر پسری با شکستگی بینی را نشان داد و او را آرتین، برادر دختربچهای که دچار آسیب مغزی شده معرفی کرد.
این خبرنگار به نقل از فاطمه، مادر بیماری که در بخش بزرگسالان همان بیمارستان بستری است گفت: «این جنگ باید تمام شود چون فقط غیرنظامیان و مردم عادی هستند که آسیب میبینند.»
این گزارش به محدودیتهای پیش روی رسانهها برای پوشش اخبار جنگ در این اشاره نکرد. در روزهای اخیر خبرنگار شبکه الجزیره که در تهران مستقر است، حین اعلام گزارش میدانی از حملات شبانه به تهران تایید کرد که دسترسی به اطلاعات بهدستور مقامها در ایران محدود شده و خبرنگاران امکان حضور در همه مکانهای آسیبدیده بر اثر حملات را ندارند.
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که پس اعلام هشدار ارتش اسرائیل در ساعات اولیه صبح چهارشنبه ۲۷ اسفند، انفجارهایی در منطقه «گوش دان» در مرکز اسرائیل شنیده شد.
این رسانه اعلام کرد که دستکم یک موشک رهگیری شده و چند بمب از یک کلاهکِ متلاشیشونده به هدف اصابت کردهاند.
به گزارش کانال ۱۲، چند خودرو در شهر هولون آسیب دیده یا آتش گرفتهاند.
ارتش اسرائیل در نخستین ساعات چهارشنبه ۲۷ اسفند برای ساختمانی در محله باچوره، در مرکز بیروت هشدار تخلیه صادر کرد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که خبرنگارانش در بیروت پس از این هشدار صدای تیراندازی شنیدند، این روش معمولا برای بیدار کردن ساکنان و جلب توجه آنخت به تخلیه ساختمانها استفاده میشود.
پیش از این، ارتش برای ساختمانی در محله عکایبه در منطقه صیدا در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد و پس از آن حمله هوایی شدیدی صورت گرفت.
ارتش اسرائیل همچنین به ساکنان شهر ساحلی صور در جنوب لبنان گفت که آنجا را تخلیه کنند و باعث شد صدها خانواده در آخرین ساعات سهشنبه ۲۶ اسفند مجبور به ترک خانههایشان شوند.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده است که دو حمله اسرائیل به مرکز بیروت در بامداد سهشنبه ۲۶ اسفند دستکم شش کشته و ۲۴ زخمی برجای گذاشت. این وزارتخانه تاکید کرد که این آمار اولیه است و امکان دارد در آینده تعداد کشتهها بیشتر شود.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «بقایای انسانی نیز از محل حادثه کشف شده و هویت آنها پس از آزمایش دیانای مشخص خواهد شد.»
رسانههای محلی از اصابت یک پرتابه به آپارتمانی در محله مرکزی زوقاق البلاط خبر دادند؛ جایی که ارتش اسرائیل هفته گذشته یکی از شعبههای شرکت مالی القرض الحسن، وابسته به حزبالله، را هدف قرار داد. این منطقه نزدیک به مقر دولت و چندین سفارتخانه است.
طبق گزارشهای رسانهها، حمله دیگری به منطقه مرکزی بسطا انجام شد، جایی که اسرائیل در جریان جنگ ۲۰۲۴ بین اسرائیل و حزبالله به آن حمله کرده بود.
ارتش اسرائیل در نوبتهای قبلی حمله به این محله هشدار تخلیه صادر کرده بود اما به گزارش رسانههای لبنانی حمله سهشنبه بدون هشدار قبلی انجام شد.
مقامهای عربستان سعودی و کویت بامداد چهارشنبه ۲۷ اسفند اعلام کردند که چندین پهپاد را رهگیری کردهاند و پدافند هوایی کویت نیز به یک حمله موشکی و پهپادی پاسخ داده است.
وزارت دفاع عربستان در دو بیانیه اعلام کرد که شش پهپاد را در شرق این کشور و یک موشک بالستیک بر فراز استان الخرج در شرق این کشور را رهگیری کرد. به نوشته این نهاد، بقایای موشک رهگیری شده در اطراف پایگاه هوایی شاهزاده سلطان سقوط کرد و خسارتی به بار نیاورد.
ارتش کویت نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پدافند هوایی در حال حاضر در حال رهگیری حملات موشکی و پهپادی دشمن است.»