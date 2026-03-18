ارتش اسرائیل چهارشنبه ۲۷ اسفند در بیانیه‌ای با اشاره به کشته شدن خطیب در عملیات اخیر این کشور در تهران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را «یکی از ساز و کارهای اصلی سرکوب و ترور» در ایران معرفی کرد.

در این بیانیه آمده است که خطیب «نقش قابل‌ توجهی در هدایت بازداشت‌ها و کشتار معترضان و نیز شکل‌دهی به برآوردهای وضعیتی در جریان اعتراضات داخلی اخیر در ایران» و همچنین سرکوب جنبش مهسا ژینا امینی ایفا کرد.

ارتش اسرائیل تاکید کرد که خطیب «هدایت فعالیت‌های تروریستی وزارت اطلاعات ایران علیه اهداف اسرائیلی و آمریکایی در سراسر جهان و علیه اهدافی در داخل خاک اسرائیل» را بر عهده داشت.

خطیب که بود؟

وزیر اطلاعات در دو دولت سیزدهم و چهاردهم، فقط یک وزیر نبود، بلکه از معدود چهره‌هایی بود که همزمان سابقه عملیاتی طولانی در وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت قوه قضاییه، بیت رهبری و حتی آستان قدس رضوی داشت.

این موقعیت منحصربه‌فرد، او را به برجسته‌ترین «نقطه اتصال» میان نهادهای مختلف امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی تبدیل کرده بود.

حذف او فراتر از یک ترور فردی، ضربه‌ای جدی به سازوکار هماهنگی و تعادل درونی دستگاه اطلاعاتی-امنیتی حکومت ایران است.

کردستان دهه ۶۰ تا وزارت اطلاعات؛ مسیری که «یک امنیتی تمام‌عیار» رفت

سید اسماعیل خطیب، متولد ۱۳۴۰ در قائنات خراسان جنوبی، روحانی شیعه‌ای بود که از اوایل دهه ۶۰ به سپاه پاسداران پیوست. او به‌وسیله محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، جذب شد و در سرکوب مخالفان، به‌ویژه در مناطق کُردنشین، نقش میدانی مستقیم داشت.

او آسیب‌دیده جنگ ایران و عراق بود و برادر و برادرزنش در این جنگ کشته شدند.

پس از تاسیس وزارت اطلاعات، خطیب به این نهاد منتقل شد و در دهه ۷۰، در اداره اطلاعات قم برای کنترل مخالفان درون حوزه علمیه فعالیت کرد. سپس مسیرش به حلقه‌های محرمانه‌تر قدرت رسید: ورود به حوزه حفاظت دفتر رهبر جمهوری اسلامی (۱۳۸۹-۱۳۹۰)، ریاست مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه (۱۳۹۱-۱۳۹۸)، مشاور عالی تولیت و سرپرست حراست آستان قدس رضوی (۱۳۹۸-۱۴۰۰).

این تنوع بی‌نظیر سمت‌ها، ویژگی کلیدی او بود: دسترسی به بالاترین سطوح قدرت و اعتماد پایدار به او از سوی آن‌ها.

سال ۱۴۰۰، خطیب با حمایت مستقیم علی خامنه‌ای، دیکتاتور کشته‌شده ایران، علی‌رغم برخی مقاومت‌های داخلی، به عنوان وزیر اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی منصوب شد. انتخابی که نشان می‌داد حکومت ایران به‌دنبال یک چهره «عملیاتی-امنیتی» تمام‌عیار به جای یک مدیر تکنوکرات بود.

وزیر اطلاعاتی که وزن برون‌مرزی و سایبری را بالا برد

دوره وزارت خطیب با تغییر راهبرد وزارت اطلاعات همراه بود. او که شاگرد درس «خارج فقه» خامنه‌ای هم بود، بر مفهوم «جنگ ترکیبی» تاکید ویژه داشت و وزارت‌خانه تحت نظرش را عملا به سمت عملیات برون‌مرزی، سایبری و هماهنگی بیشتر با سپاه قدس سوق داد.

در این دوره همکاری با شبکه‌های نیابتی منطقه‌ای گسترش یافت و نقش وزارت اطلاعات در حملات سایبری از جمله حمله به آلبانی و باج‌افزارها پررنگ‌تر شد.

آمریکا در سال ۲۰۲۲ دقیقا به همین دلیل، خطیب را تحریم کرد.

او چند روز پیش از کشته شدن اسماعیل هنیه ، رهبر سیاسی حماس که ۱۰ مرداد ۱۴۰۳، به‌دنبال حضور در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به عنوان چهاردهمین رییس دولت جمهوری اسلامی، در تهران کشته شد، گفت: «ما شبکه موساد را متلاشی کرده‌ایم.»

این سخن خطیب حالا با مرگ خودش، وجه طنز بیشتری پیدا کرده است.

چرا حذف خطیب اهمیت استراتژیک دارد؟

خطیب در عمل نقش «برقرار‌کننده تعادل» میان نهادهای رقیب امنیتی شامل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت قوه قضاییه و حراست‌های ویژه را ایفا می‌کرد و تنها چهره‌ای بود که تعارض تاریخی بین وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را واقعا کاهش داده بود.

مرگ او این تعادل را بر هم می‌زند و احتمال تشدید رقابت پنهان میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را افزایش می‌دهد.

از نظر سازمانی، وزارت اطلاعات که سال‌هاست تحت سایه اطلاعات سپاه قرار دارد، با از دست دادن چنین پلی که در چندین نهاد کلیدی سرکوب در جمهوری اسلامی تجربه داشت، بیش از پیش تضعیف می‌شود و پیدا کردن فردی با همان شبکه روابط و تجربه عملیاتی چندجانبه، در شرایطی که جمهوری اسلامی زیر حملات سنگین آمریکا و اسرائیل است، بسیار سخت خواهد بود.

در سطح عملیاتی نیز، هماهنگی شبکه‌های برون‌مرزی و ضدجاسوسی احتمالا دچار وقفه می‌شود؛ هرچند احتمالا سپاه قدس تلاش خواهد کرد این خلأ را پر کند.

کشته شدن خطیب ادامه همان الگویی است که در آن چندین فرمانده ارشد نظامی مانند غلامرضا سلیمانی، رییس کشته‌شده سازمان بسیج مستضعفین هدف قرار گرفته‌اند.

هدف اسرائیل ظاهرا نه فقط تضعیف توان نظامی، بلکه تخریب کامل «زنجیره فرماندهی و تصمیم‌سازی امنیتی» در سطوح مختلف است.

پیام سیاسی و روانی: پایان مصونیت

مهم‌ترین بُعد این رویداد، وجه نمادین آن است. وزیر اطلاعات مسئول اصلی شناسایی و خنثی‌سازی تهدیدها علیه جمهوری اسلامی بود و کشته شدن او این پیام را به بدنه حکومت می‌فرستد که حتی بالاترین سطوح دستگاه امنیتی نیز مصون از حملات نیستند.

برای حاکمیت این هشداری جدی درباره آسیب‌پذیری ساختار و برای جامعه، نشانه‌ای از عمق ضعف امنیتی است.

از آن سو، برای اسرائیل و غرب، حذف خطیب تاییدی بر امکان ادامه عملیات هدفمند در قلب ایران است.

این حذف نشان می‌دهد جنگ در عمق «مغز اطلاعاتی» و معماری سرکوب داخلی جمهوری اسلامی نفوذ کرده و ادامه دارد.