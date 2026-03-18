مسعود شجاعی، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، در یک استوری اینستاگرامی نوشت در روزهای گذشته، «رویای آزادی وطنمان در حال تحقق است و چیزی نمانده تا شروعی برای ساختن روزهای درخشان و طلایی، برای داشتن سرزمینی که نام بردن از آن باعث سربلندی و افتخارمان باشد».

او افزود در این روزها، «خانواده‌هایی که در این مدت عزیزانشان را از دست دادند و با شجاعت بی‌مثال و جلوتر از خیلی از ما جان و آینده خود را فدای فردای بهتر کشورمان کردند، ذهن و فکرم را به‌شدت مال خود کرده و به این فکر می‌کنم که چه در ذهن و دل‌هایشان می‌گذرد».

شجاعی ادامه داد: «به خانواده‌های جاودانشان می‌گویم که عزیزانتان خیلی شجاع‌تر، انسان‌تر و فداکارتر از من و امثال من بودند و باعث افتخار و قهرمانی شما و همه ایران شدند.»