تغییر محل دفن جنازه علی لاریجانی از قم به مشهد
رسانهها در ایران نوشتند جنازه علی لاریجانی اول فروردین ۱۴۰۵ در مشهد دفن خواهد شد.
این در حالی است که پیشتر گزارش شده بود جنازه او قرار است در قم دفن شود.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که یگانهای ویژه انتظامی، نیروهای سرکوب و برخی بازنشستگان و نیروهای ارتش یک تا دو ماه است حقوق دریافت نکردهاند.
گفتوگو با آرش آزرمی، دبیر بخش اقتصادی ایراناینترنشنال
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال از حمله به تاسیسات پتروشیمی پارس جنوبی در عسلویه خبر میدهند.
جزییات بیشتر با مهدی تاجیک، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
مسعود شجاعی، کاپیتان پیشین تیم ملی، روز چهارشنبه در استوری اینستاگرام خود با گرامیداشت یاد جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان درباره خانوادههای آنها نوشت: «چرا این اتفاقات زودتر رقم نخورد که چه بسا شاید الان عزیزانشان کنارشان بودند و این روزها را میدیدند و کنار هم جشن میگرفتند؟»
او که در روز بیستم حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی این متن را منتشر کرده است، نوشت: «در این چند روز گذشته که رویای آزادی وطنمان در حال تحقق است و چیزی نمانده تا شروعی برای ساختن روزهای درخشان و طلایی برای داشتن سرزمینی که نام بردن از آن باعث سربلندی و افتخارمان باشد، یکسره و خودآگاه خانوادههایی که در این مدت عزیزانشان را از دست دادهاند و با شجاعت بیمثال و جلوتر از خیلی از ما جان و آینده خود را فدای فردای بهتر کشورمان کردند، ذهن و فکرم را به شدت به خود مشغول کرده و به این فکر میکنم که چه در ذهن و دلهایشان میگذرد!»
شجاعی با استفاده از پرچم شیر و خورشید در کنار این یادداشت نوشت: «حتی برای چند ثانیه هم خودم را جای آنها میگذارم، بغض امان نمیدهد و میتوانم درک کنم که چقدر دردآور و هولناک است.»
او همچنین نوشت: «مفتخرند که یاد عزیزانشان تا ابد در تاریخ ایران به نیکی میماند و راهشان به سرانجام رسیده، یا به طبع اندوهگیناند که چرا این اتفاقات زودتر رقم نخورد که چه بسا شاید الان عزیزانشان کنارشان بودند و این روزها را میدیدند و کنار هم جشن میگرفتند؟ چه دستهگلهایی که از دست دادیم.»
کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران در پایان نوشت: «هر چه که هست، شاید حداقل برای آرام کردن وجدان خودم به خانوادههای جاویدنامان میگویم که عزیزانشان خیلی شجاعتر، انسانتر و فداکارتر از من و امثال من بودند و باعث افتخار و قهرمان شما و همه ایران شدند. پاینده باد ایران.»
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در جریان حمله هوایی شبانه به تهران کشته شد. او افزود: «شدت حملات علیه مواضع جمهوری اسلامی در ایران در حال افزایش است.»
گفتوگو با مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال: