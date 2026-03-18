سفارت آمریکا در بغداد بار دیگر هدف حمله پهپادی قرار گرفت
به گزارش رویترز به نقل از نیروهای امنیتی عراق، سفارت آمریکا در بغداد بامداد چهارشنبه ۲۷ اسفند بار دیگر هدف حمله پهپادی قرار گرفته و صدای انفجاری در این منطقه شنیده شده است. شب گذشته نیز سفارت آمریکا در بغداد هدف حمله قرار گرفت. این حمله خسارت جانی به دنبال نداشت.
این تازهترین مورد از چندین حمله به سفارت آمریکا در پایتخت عراق در دو هفته گذشته است و در حالی رخ میدهد که وزارت امور خارجه ایالات متحده به همه سفارتخانههای خود در سراسر جهان دستور داده است که به دلیل «وضعیت جاری در خاورمیانه و احتمال سرایت آن به دیگر نقاط»، بیدرنگ یک ارزیابی امنیتی تازه صورت دهند.