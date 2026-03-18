دود ناشی از انفجارهای پیاپی در بندرعباس
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشاندهنده برخاستن دود ناشی از انفجارهای صبح ۲۷ اسفند در بندرعباس است.
در حالی که مقامهای امارات متحده عربی پیشتر به مسئولان «بیمارستان ایرانیان» در دبی مهلت یکماهه برای توقف فعالیت داده بودند، این مرکز درمانی وابسته به جمهوری اسلامی روز سهشنبه ۲۶ اسفندماه بهطور ناگهانی و طی چند ساعت از سوی پلیس دبی تعطیل شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نیروهای پلیس صبح سهشنبه با حضور در این بیمارستان، بیماران بستری را با آمبولانس به مراکز درمانی دیگر منتقل کردند و به کارکنان تنها چند ساعت فرصت دادند تا وسایل شخصی خود را جمعآوری کرده و محل را ترک کنند.
به گفته این منابع، ماموران حتی اجازه خروج تجهیزات الکترونیکی و کامپیوترها را از بیمارستان ندادند.
همچنین به کارکنانی که در خانههای سازمانی بیمارستان سکونت داشتند، تنها یک هفته مهلت داده شده است تا این واحدها را تخلیه کنند. پیشتر نیز خانههای سازمانی مرتبط با سرپرستی مدارس ایرانی در دبی تخلیه شده بود.
پس از آغاز حملات جمهوری اسلامی به خاک کشورهای خلیج فارس، امارات متحده عربی دستور داد فعالیت مراکز وابسته به حکومت ایران در این کشور از جمله بیمارستان ایرانیان، مدارس ایرانی، دانشگاه آزاد، مسجد «امام حسین» و همچنین «باشگاه ایرانیان» در دبی متوقف و این مراکز تعطیل شوند.
بر اساس دستور امارات متحده عربی، نیروهای اعزامی شاغل در این مجموعهها باید خاک امارات را ترک میکردند.
طی روزهای گذشته فعالیت باشگاه ایرانیان و مدارس ایرانی در دبی نیز بهطور کامل متوقف و بسته شدند.
ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد در پاسخ به حملات شب گذشته حزبالله به شمال اسرائیل، انبارهای سلاح و مراکز فرماندهی این گروه را در شهر ساحلی صور و همچنین مواضعی را در بیروت هدف قرار داده است.
بر اساس این بیانیه، سایتهای حزبالله در صور «بهطور عمدی در میان جمعیت غیرنظامی مستقر شده بودند».
ارتش اسرائیل افزود نیروی هوایی این کشور به تاسیسات موسسه «القرضالحسن» در بیروت حمله کرد؛ نهادی که بهعنوان بازوی مالی حزبالله مورد استفاده قرار میگیرد.
نیروی دریایی اسرائیل نیز یک «عنصر کلیدی» حزبالله را در پایتخت لبنان هدف قرار داد، اما جزییات بیشتری در این خصوص ارائه نکرد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد همچنین در جنوب لبنان، یک مقر «لشکر امام حسین»، گروه شبهنظامی ایرانی که در کنار حزبالله فعالیت میکند، هدف قرار گرفت.
ویدیوی رسیده نشان میدهد در زرینشهر اصفهان، عکس علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، در آتش چهارشنبهسوری سوزانده شد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، اعلام کرد که سردار آزمون، مهاجم تیم ملی، در پی انتشار چند عکس با حاکم دبی، از تیم ملی اخراج شده است. این رسانه آزمون را به مصاده اموال هم تهدید کرد. رسانههای حکومتی استوریهای اینستاگرامی آزمون را «وطنفروشی» دانستند و به او حمله کردند.
پس از آن اعلام شد سردار آزمون، بازیکن دو فصل اخیر تیم شباب الاهلی امارات، از تیم ملی فوتبال اخراج شده است. فارس به نقل از یک منبع آگاه در تیم ملی خبر داد: «سردار آزمون از تیم ملی اخراج شده و تمامی بازیکنان نیز در جریان این تصمیم قرار گرفتهاند.»
خبری مشابه در جریان انقلاب ملی ایرانیان درباره مهدی قایدی، دیگر مهاجم تیم ملی، به دلیل حمایت از مردم ایران منتشر شده بود.
این خبرگزاری همچنین سردار آزمون را به مصادره اموال تهدید کرد: «این اقدام درحالی صورت می گیرد که پیشتر قوهقضائیه هشدار داده بود همراهی با دشمن با برخورد قاطع و مصادره اموال مواجه خواهد شد.»
پس از این حملات، سردار آزمون عکسهای خود با محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی را از صفحه اینستاگرامش حذف کرد.