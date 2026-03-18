بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، نیروهای پلیس صبح سه‌شنبه با حضور در این بیمارستان، بیماران بستری را با آمبولانس به مراکز درمانی دیگر منتقل کردند و به کارکنان تنها چند ساعت فرصت دادند تا وسایل شخصی خود را جمع‌آوری کرده و محل را ترک کنند.

به گفته این منابع، ماموران حتی اجازه خروج تجهیزات الکترونیکی و کامپیوترها را از بیمارستان ندادند.

همچنین به کارکنانی که در خانه‌های سازمانی بیمارستان سکونت داشتند، تنها یک هفته مهلت داده شده است تا این واحدها را تخلیه کنند. پیش‌تر نیز خانه‌های سازمانی مرتبط با سرپرستی مدارس ایرانی در دبی تخلیه شده بود.

پس از آغاز حملات جمهوری اسلامی به خاک کشورهای خلیج فارس، امارات متحده عربی دستور داد فعالیت مراکز وابسته به حکومت ایران در این کشور از جمله بیمارستان ایرانیان، مدارس ایرانی، دانشگاه آزاد، مسجد «امام حسین» و همچنین «باشگاه ایرانیان» در دبی متوقف و این مراکز تعطیل شوند.

بر اساس دستور امارات متحده عربی، نیروهای اعزامی شاغل در این مجموعه‌ها باید خاک امارات را ترک می‌کردند.

طی روزهای گذشته فعالیت باشگاه ایرانیان و مدارس ایرانی در دبی نیز به‌طور کامل متوقف و بسته شدند.