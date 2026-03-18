موشکهای ارتفاع بالای جمهوری اسلامی در اسرائیل رهگیری شد
شبکه خبری اِنبیسی گزارش داد که سامانههای دفاع موشکی «آرو» اسرائیل، پرتابههای ارتفاع بالای جمهوری اسلامی را رهگیری کردهاند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت که در جریان حمله هوایی اسرائیل به یک ساختمان در محله الباشوره در مرکز بیروت، این ساختمان با خاک یکسان شد. این حمله در ساعات اولیه صبح چهارشنبه ۲۷ اسفند گزارش شد. ارتش اسرائیل حدود یک ساعت پیش از حمله به ساکنان آن ساختمان هشدار تخلیه داده بود.
این چهارمین بار است که این ساختمان که به گفته ارتش اسرائیل محل ذخیره «میلیونها دلار برای تامین مالی فعالیتهایش» است، هدف حمله قرار میگیرد. ارتش اسرائیل در سه حمله قبلی در روز ۲۲ اسفند نتوانسته بود این ساختمان را ویران کند.
هنوز گزارشی از خسارتهای جانی احتمالی منتشر نشده است.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، سهشنبه ۲۶ اسفند در پارلمان بریتانیا به حضور بیش از ۲۰۰ متخصص این کشور در منطقه خاورمیانه و اعزام ۳۴ نفر دیگر در روزهای آتی به این منطقه اشاره کرد و گفت این افراد برای انهدام پهپادهای شاهد به کشورهای امارات متحده، عربستان سعودی، قطر و کویت کمک میکنند.
او با تاکید بر اینکه نمیخواهد «عملیات ترور رژیم ایران علیه همسایگانش» موفق شود، اعلام کرد که اعزام متخصصان اوکراینی اکنون به درخواست آمریکا و کشورهای اطراف ایران انجام میشود. زلنسکی افزود: «این بخشی از توافق پهپادی است که به آمریکا پیشنهاد داده بودیم و همچنان روی میز است.»
رییسجمهوری اوکراین به توانایی این کشور در تولید روزانه دستکم ۲ هزار رهگیر «موثر و آزمایششده در میدان نبرد» اشاره کرد و گفت که تحقق چنین امکانی به «میزان سرمایهگذاریها» بستگی دارد.
زلنسکی تاکید کرد که اوکراین برای مقابله با حملات پهپادی روسیه در روز به حدود یکهزار رهگیر نیاز دارد و میتواند روزانه یکهزار رهگیر دیگر را برای متحدان خود تامین کند.
او با اشاره به تکامل مستمر سامانههای پهپاد دریایی اوکراین گفت: «ما با تمرکز بر این پیشرفت در دریا پیروز شدیم؛ ابتدا کار را با پهپادهای ساده انتحاری آغاز کردیم، سپس پهپادهایی با برجک ساختیم که میتوانند به بالگردها شلیک کنند. اکنون پهپادهایی داریم که میتوانند از دریا جنگندههای روسی را ساقط کنند.»
او همزمان با برنامهریزیها و گفتوگوهای جهانی درباره خنثی کردن تلاشهای جمهوری اسلامی مبنی بر بسته نگه داشتن تنگه هرمز، به توسعه قایقهایی اشاره کرد که حامل پهپاد هستند: « قایقهایی توسعه دادهایم که حامل پهپادهای دیگر هستند و همچنین قایقهایی که از دریا اهداف زمینی را هدف قرار میدهند. در حال توسعه پهپادهای پایدارتر هستیم که بتوانند مدت طولانیتر و موثرتر در دریا فعالیت کنند. بهزودی، و نه در آیندهای دور، سامانههایی خواهیم داشت که حتی در شرایط اقیانوسی هم عمل کنند.»
زلنسکی افزود: «علاوه بر اینها در حال کار روی سامانههای زیردریایی موثر هستیم و برای مقابله با تهدیدها در دریای سیاه راهحلهای امنیتی مناسب پیدا کردهایم؛ راهحلهایی که میتواند در مسائل پیش روی اروپا، از جمله در شرایط پیچیده تنگه هرمز نیز به کار گرفته شوند.»
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، صبح چهارشنبه ۲۷ اسفند اعلام کرد که حکم اعدام کوروش کیوانی، به اتهام «جاسوسی برای رژیم صهیونیستی» اجرا شد.
میزان در خبری کوتاه نوشت که این فرد «تصاویر و اطلاعات اماکن حساس کشور را در اختیار افسران موساد قرار میداد.»
هرچند میزان بر طی شدن مراحل قانونی و تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور تاکید کرده است، اما پیشتر نامی از این زندانی سیاسی در رسانهها منتشر نشده بود.
میزان نوشته است که کوروش کیوانی در چهارمین روز از آغاز جنگ ۱۲روزه در شهرستان ساوجبلاغ دستگیر شده بود.
دولت ایالات متحده در جلسه توجیهی سهشنبه ۲۶ اسفند با اعضای کنگره درباره جنگ با جمهوری اسلامی، به آنها گفتند که این جنگ سیاست آمریکا در قبال تایوان را تغییر نداده و سبب تاخیر در ارسال تسلیحات به این جزیره نشده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، استنلی براون، معاون دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور سیاسی-نظامی، در جلسه با کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به آنها اطمینان داد که ارسال تجهیزات به تایوان طبق برنامه پیش میرود و به تعویق نیفتاده است.
در این جلسه، مایکل میلر، مدیر آژانس همکاریهای امنیتی دفاعی، نیز گفت که در سال ۲۰۲۳ دستورالعملی را امضا کرده است که بر اساس آن، تایوان نسبت به دیگر خریداران در صف خرید تسلیحات مشابه در اولویت قرار میگیرد.
او افزود: «این دستورالعمل همچنان پابرجاست. بنابراین اگر بین تامین موشکهای هارپون ضدکشتی میان عربستان سعودی یا تایوان رقابتی وجود داشته باشد، تایوان در اولویت قرار خواهد گرفت.»
او همچنین تاکید کرد: «ارائه همکاری و کمکهای امنیتی به تایوان، اولویت اصلی ماست.»
خبرنگار رسانه بریتانیایی اسکاینیوز در تهران با انتشار یک گزارش ویدیویی از بخش کودکان بیمارستانی در این شهر به نقل از پزشکان این بیمارستان میگوید ۲۰۰ کودک ظرف دو هفته گذشته به این بیمارستان مراجعه کردهاند و این مساله فشاری مضاعف بر کادر درمان وارد کرده است.
در بخشهایی از این گزارش دو دقیقهای دختری چهار ساله نشان داده میشود که به گفته دامینیک وَگهورن، خبرنگار مستقر در ایران، بر اثر یک حمله هوایی و ماندن زیر آوار دچار آسیب مغزی شده و اکنون در بخش مراقبتهای ویژه بستری است. او به نقل از پزشکان گفت که «بعید است این دختر زنده بماند.»
او همچنین تصویر پسری با شکستگی بینی را نشان داد و او را آرتین، برادر دختربچهای که دچار آسیب مغزی شده معرفی کرد.
این خبرنگار به نقل از فاطمه، مادر بیماری که در بخش بزرگسالان همان بیمارستان بستری است گفت: «این جنگ باید تمام شود چون فقط غیرنظامیان و مردم عادی هستند که آسیب میبینند.»
این گزارش به محدودیتهای پیش روی رسانهها برای پوشش اخبار جنگ در این اشاره نکرد. در روزهای اخیر خبرنگار شبکه الجزیره که در تهران مستقر است، حین اعلام گزارش میدانی از حملات شبانه به تهران تایید کرد که دسترسی به اطلاعات بهدستور مقامها در ایران محدود شده و خبرنگاران امکان حضور در همه مکانهای آسیبدیده بر اثر حملات را ندارند.