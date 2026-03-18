وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده است که دو حمله اسرائیل به مرکز بیروت در بامداد سه‌شنبه ۲۶ اسفند دست‌کم شش کشته و ۲۴ زخمی برجای گذاشت. این وزارت‌خانه تاکید کرد که این آمار اولیه است و امکان دارد در آینده تعداد کشته‌ها بیشتر شود.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «بقایای انسانی نیز از محل حادثه کشف شده و هویت آنها پس از آزمایش دی‌ان‌ای مشخص خواهد شد.»

رسانه‌های محلی از اصابت یک پرتابه به آپارتمانی در محله مرکزی زوقاق البلاط خبر دادند؛ جایی که ارتش اسرائیل هفته گذشته یکی از شعبه‌های شرکت مالی القرض الحسن، وابسته به حزب‌الله، را هدف قرار داد. این منطقه نزدیک به مقر دولت و چندین سفارتخانه است.

طبق گزارش‌های رسانه‌ها، حمله دیگری به منطقه مرکزی بسطا انجام شد، جایی که اسرائیل در جریان جنگ ۲۰۲۴ بین اسرائیل و حزب‌الله به آن حمله کرده بود.

ارتش اسرائیل در نوبت‌های قبلی حمله به این محله هشدار تخلیه صادر کرده بود اما به گزارش رسانه‌های لبنانی حمله سه‌شنبه بدون هشدار قبلی انجام شد.