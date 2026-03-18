تولسی گبرد، رییس اطلاعات ملی آمریکا، اعلام کرد تهدیدهای سایبری علیه ایالات متحده عمدتا از سوی چین، روسیه، جمهوری اسلامی و کره شمالی و همچنین گروه‌های باج‌افزاری غیردولتی ایجاد می‌شود.

او با هشدار درباره پیامدهای ادامه فعالیت حکومت ایران افزود در صورت بقای جمهوری اسلامی، این کشور تلاش چندساله‌ای را برای بازسازی توان موشکی و پهپادی خود آغاز خواهد کرد.

این مقام آمریکایی تاکید کرد این روند می‌تواند بر موازنه امنیتی منطقه تاثیر بگذارد و چالش‌های تازه‌ای برای امنیت آمریکا و متحدانش ایجاد کند.

گبرد گفت: «آمریکا از آن زمان تاکنون هیچ تلاشی برای بازسازی توان غنی‌سازی ایران مشاهده نکرده است. القاعده و داعش بزرگ‌ترین تهدیدها برای منافع آمریکا در خارج، به‌ویژه در بخش‌هایی از آفریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا هستند.»

او گفت: «برنامه غنی‌سازی هسته‌ای ایران در حملات ماه ژوئن نابود شده است.»

