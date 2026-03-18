فردریش مرتس: واشینگتن درباره جنگ ایران با اروپا مشورت نکرد
فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، گفت برلین در همه سطوح با واشینگتن در حال گفتوگو است و به دنبال دستیابی به توافقی در سطح فرا آتلانتیک است.
او با اشاره به جنگ در ایران افزود همچنان پرسشهایی جدی درباره این درگیری وجود دارد و هیچ طرح قانعکنندهای درباره اینکه این عملیات چگونه میتواند موفق شود ارائه نشده است.
مرتس تاکید کرد واشینگتن با اروپا مشورت نکرده و اعلام کرده به کمک اروپا نیازی ندارد.
او گفت اروپا توصیه کرده بود این مسیر به شکلی که اکنون دنبال میشود، ادامه پیدا نکند.