او که در روز بیستم حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی این متن را منتشر کرده است، نوشت: «در این چند روز گذشته که رویای آزادی وطنمان در حال تحقق است و چیزی نمانده تا شروعی برای ساختن روزهای درخشان و طلایی برای داشتن سرزمینی که نام بردن از آن باعث سربلندی و افتخارمان باشد، یکسره و خودآگاه خانواده‌هایی که در این مدت عزیزانشان را از دست داده‌اند و با شجاعت بی‌مثال و جلوتر از خیلی از ما جان و آینده خود را فدای فردای بهتر کشورمان کردند، ذهن و فکرم را به شدت به خود مشغول کرده و به این فکر می‌کنم که چه در ذهن و دل‌هایشان می‌گذرد!»

شجاعی با استفاده از پرچم شیر و خورشید در کنار این یادداشت نوشت: «حتی برای چند ثانیه هم خودم را جای آن‌ها می‌گذارم، بغض امان نمی‌دهد و می‌توانم درک کنم که چقدر دردآور و هولناک است.»

او همچنین نوشت: «مفتخرند که یاد عزیزانشان تا ابد در تاریخ ایران به نیکی می‌ماند و راهشان به سرانجام رسیده، یا به طبع اندوهگین‌اند که چرا این اتفاقات زودتر رقم نخورد که چه بسا شاید الان عزیزانشان کنارشان بودند و این روزها را می‌دیدند و کنار هم جشن می‌گرفتند؟ چه دسته‌گل‌هایی که از دست دادیم.»

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران در پایان نوشت: «هر چه که هست، شاید حداقل برای آرام کردن وجدان خودم به خانواده‌های جاویدنامان می‌گویم که عزیزانشان خیلی شجاع‌تر، انسان‌تر و فداکارتر از من و امثال من بودند و باعث افتخار و قهرمان شما و همه ایران شدند. پاینده باد ایران.»