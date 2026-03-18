ارتش اسرائیل در نخستین ساعات چهارشنبه ۲۷ اسفند برای ساختمانی در محله باچوره، در مرکز بیروت هشدار تخلیه صادر کرد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که خبرنگارانش در بیروت پس از این هشدار صدای تیراندازی شنیدند، این روش معمولا برای بیدار کردن ساکنان و جلب توجه آنخت به تخلیه ساختمانها استفاده میشود.
پیش از این، ارتش برای ساختمانی در محله عکایبه در منطقه صیدا در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد و پس از آن حمله هوایی شدیدی صورت گرفت.
ارتش اسرائیل همچنین به ساکنان شهر ساحلی صور در جنوب لبنان گفت که آنجا را تخلیه کنند و باعث شد صدها خانواده در آخرین ساعات سهشنبه ۲۶ اسفند مجبور به ترک خانههایشان شوند.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده است که دو حمله اسرائیل به مرکز بیروت در بامداد سهشنبه ۲۶ اسفند دستکم شش کشته و ۲۴ زخمی برجای گذاشت. این وزارتخانه تاکید کرد که این آمار اولیه است و امکان دارد در آینده تعداد کشتهها بیشتر شود.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «بقایای انسانی نیز از محل حادثه کشف شده و هویت آنها پس از آزمایش دیانای مشخص خواهد شد.»
رسانههای محلی از اصابت یک پرتابه به آپارتمانی در محله مرکزی زوقاق البلاط خبر دادند؛ جایی که ارتش اسرائیل هفته گذشته یکی از شعبههای شرکت مالی القرض الحسن، وابسته به حزبالله، را هدف قرار داد. این منطقه نزدیک به مقر دولت و چندین سفارتخانه است.
طبق گزارشهای رسانهها، حمله دیگری به منطقه مرکزی بسطا انجام شد، جایی که اسرائیل در جریان جنگ ۲۰۲۴ بین اسرائیل و حزبالله به آن حمله کرده بود.
ارتش اسرائیل در نوبتهای قبلی حمله به این محله هشدار تخلیه صادر کرده بود اما به گزارش رسانههای لبنانی حمله سهشنبه بدون هشدار قبلی انجام شد.
مقامهای عربستان سعودی و کویت بامداد چهارشنبه ۲۷ اسفند اعلام کردند که چندین پهپاد را رهگیری کردهاند و پدافند هوایی کویت نیز به یک حمله موشکی و پهپادی پاسخ داده است.
وزارت دفاع عربستان در دو بیانیه اعلام کرد که شش پهپاد را در شرق این کشور و یک موشک بالستیک بر فراز استان الخرج در شرق این کشور را رهگیری کرد. به نوشته این نهاد، بقایای موشک رهگیری شده در اطراف پایگاه هوایی شاهزاده سلطان سقوط کرد و خسارتی به بار نیاورد.
ارتش کویت نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پدافند هوایی در حال حاضر در حال رهگیری حملات موشکی و پهپادی دشمن است.»
سپاه پاسداران بامداد چهارشنبه ۲۷ اسفند با انتشار بیانیهای تایید کرد که چندین موشک با کلاهکهای متعدد بهسوی اسرائیل شلیک کرده است. بر اساس این بیانیه سلاحهای به کار رفته در این موج از حملات برای وارد کردن بیشترین خسارت و عبور از لایههای متعدد پدافند هوایی اسرائیل طراحی شده است.
سپاه این حمله را انتقام کشته شدن علی لاریجانی در حملات شب گذشته اسرائیل توصیف کرد و افزود که در حمله به منطقهای در نزدیکی تلآویو، از موشکهای چندکلاهکه «خرمشهر-۴» و «قدر» استفاده کرده است.
اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که در پی حملات موشکی جمهوری اسلامی به شهر رَمَت گَن، در شرق تلآویو، دو نفر کشته شدند.
دریاسالار، برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، در یک پیام کوتاه ویدیویی اعلام کرد که نیروهای تحت فرماندهیاش همچنان بر اهداف نظامی خود متمرکز باقی میمانند. او گفت که این اهداف «از بین بردن تهدیدهای موشکهای بالستیک، پهپادها و توان دریایی» جمهوری اسلامی را شامل میشود.
کوپر در این پیام که بامداد چهارشنبه ۳۷ اسفند در حساب رسمی وزارت جنگ ایالات متحده در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، گفت: «تا امروز، خلبانان نیروی هوایی، نیروی دریایی و تفنگداران دریایی ما در مجموع بیش از ۶هزار ماموریت رزمی پروازی انجام دادهاند که نشاندهنده توان بینظیر نیروهای مشترک آمریکا در حفظ برتری هوایی بر فراز آسمان ایران است.»
او خطاب به تمام اعضای تیم عملیات خشم حماسی گفت: «به پیشروی ادامه دهید، استوار بمانید و برای پیروزی بجنگید.»