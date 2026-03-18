پس از آن اعلام شد سردار آزمون، بازیکن دو فصل اخیر تیم شباب الاهلی امارات، از تیم ملی فوتبال اخراج شده است. فارس به نقل از یک منبع آگاه در تیم ملی خبر داد: «سردار آزمون از تیم ملی اخراج شده و تمامی بازیکنان نیز در جریان این تصمیم قرار گرفته‌اند.»

خبری مشابه در جریان انقلاب ملی ایرانیان درباره مهدی قایدی، دیگر مهاجم تیم ملی، به دلیل حمایت از مردم ایران منتشر شده بود.

این خبرگزاری همچنین سردار آزمون را به مصادره اموال تهدید کرد: «این اقدام درحالی صورت می گیرد که پیشتر قوه‌قضائیه هشدار داده بود همراهی با دشمن با برخورد قاطع و مصادره اموال مواجه خواهد شد.»

پس از این حملات، سردار آزمون عکس‌های خود با محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی را از صفحه اینستاگرامش حذف کرد.