جنگندهها ساختمانی در حوالی سیدخندان و خیابان شریعتی تهران را هدف قرار دادند
رسانههای ایران شامگاه چهارشنبه گزارش دادند جنگندهها ساختمانی در حوالی سیدخندان و خیابان شریعتی تهران را هدف قرار دادهاند.
بر اساس گزارشها، در نقاط مختلف استان گیلان تعطیلی گسترده فروشگاهها و حضور مردم در خیابانها مشاهده شده است. همچنین پدافند هوایی رشت فعال شده است.
در دریای خزر نیز گزارش شده چند شناور هدف قرار گرفتهاند.
در بندر پهلوی (انزلی)، میدان اصلی شهر، محدوده کشتیسازی تمجیدی و پادگان نیروی دریایی حسنرود هدف قرار گرفتهاند. همچنین گزارش شده مقر سپاه در نزدیکی ترمینال انزلی و حوالی شهرک مطهری پس از حسنرود هدف اصابت موشک قرار گرفته است.
یک مقام اتحادیه اروپا اعلام کرد کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، صبح چهارشنبه با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، درباره تاثیر جنگ بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز گفتوگو کرده است.
به گفته این مقام، کالاس در این تماس تاکید کرده عبور ایمن از تنگه هرمز برای اروپا یک اولویت است و از جمهوری اسلامی خواسته همه حملات به زیرساختهای حیاتی در منطقه را متوقف کند.
او همچنین تاکید کرده اتحادیه اروپا از کاهش تنشها و دستیابی به راهحل دیپلماتیک برای پایان جنگ حمایت میکند.
این مقام افزود گفتوگوی کالاس با عراقچی پیش از اعدام یک شهروند اروپایی از سوی جمهوری اسلامی انجام شده است؛ اقدامی که اتحادیه اروپا آن را به شدیدترین شکل محکوم کرده است.
وزارت دفاع قطر اعلام کرد این کشور چهارشنبه هدف حمله پنج موشک بالستیک پرتابشده از سوی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
بر اساس این بیانیه، سامانههای پدافندی قطر چهار موشک را رهگیری و منهدم کردند، اما موشک پنجم به شهر صنعتی راس لفان اصابت کرد و موجب آتشسوزی شد.
مقامهای قطری اعلام کردند عملیات مهار آتش ادامه دارد و در این حمله تلفات جانی گزارش نشده است.
بر اساس گزارشها، شامگاه چهارشنبه در منطقه غازیان بندر انزلی در استان گیلان صدای انفجارهای پیدرپی شنیده شده است.
مخاطبان ایراناینترنشنال نیز از شنیده شدن صدای ممتد پرواز جنگنده در نزدیکی بندر انزلی خبر دادهاند.
در برخی پیامها به شنیده شدن صدای بیش از ۲۰ انفجار و لرزش پنجرهها اشاره شده و گفته شده پیش از وقوع انفجارها، صدای پدافند هوایی به گوش رسیده است.
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد حمله این کشور به میدان گازی پارس جنوبی ایران، بزرگترین میدان گازی جهان، با هماهنگی کامل آمریکا انجام شده و پیامی از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره تهدیدهای ایران علیه کشتیرانی در تنگه هرمز بوده است.
بر اساس این گزارش، این حمله با هدف ارسال پیام هشدارآمیز به تهران انجام شده و تهدید شده در صورت تداوم وضعیت، تاسیسات انرژی بیشتری در ایران هدف قرار خواهند گرفت.
یک مقام ارشد اسرائیلی به کانال ۱۲ اسرائیل گفت یا تنگه هرمز باز میشود و ایران مینها را جمعآوری میکند، یا کل تاسیسات گازی و دیگر زیرساختهای انرژی هدف حمله قرار خواهند گرفت.
سیانان پیشتر به نقل از یک مقام آمریکایی گفت ایالات متحده تاسیسات گازی ایران را هدف قرار نداده و این عملیات از سوی اسرائیل انجام شده است.