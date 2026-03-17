شهروندان در ارومیه در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی آتش روشن کردند
ویدیوی رسیده نشان میدهد شماری از شهروندان در ایران در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در ارومیه آتش روشن کرده و اطراف آن ترانه «ای ایران» را همخوانی کردند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در حمله اسرائیل علاوه بر علی لاریجانی، علی باطنی، معاون او در شورای عالی امنیت ملی، و همچنین پسر علی لاریجانی که دستیار ویژه او بود، کشته شدهاند.
به گفته منابع آگاه در گفتوگو با ایراناینترنشنال، قاسم قریشی، جانشین رییس سازمان بسیج، نیز در جریان حمله اسرائیل به نشست بسیج کشته شده است.
این منابع افزودند نشست یادشده با موضوع مقابله با اعتراضات احتمالی در چهارشنبهسوری برگزار شده بود.
بر اساس گزارشهای اولیه، در این حملات که از شامگاه دوشنبه انجام گرفت، نزدیک به ۳۰۰ نفر از فرماندهان و مسئولان میدانی از جمله غلامرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج کشته شدند.
یکی از نزدیکان یاسر رحمانیراد، پزشک و رزیدنت بیماریهای داخلی که بهدلیل درمان مجروحان اعتراضات دیماه و اطلاعرسانی درباره وضعیت بیمارستانها بازداشت شده بود، به ایراناینترنشنال گفت او پس از ۳۱ روز بازداشت، با تودیع وثیقه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده است.
رحمانیراد روز ۲۰ دیماه، پس از خروج از بیمارستان رحیمی خرمآباد، بهدست ماموران اطلاعات سپاه استان لرستان بازداشت شد. اطلاعات رسیده حاکی است او در دوران بازداشت، بهطور مکرر تحت شکنجه، از جمله «شلاق زدن به کف پاها و ریختن آب یخ و آب جوش روی بدن»، قرار گرفته است.
اتهامهای رحمانیراد «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است. به گفته منبع نزدیک به رحمانیراد، از آنجا که زندان مرکزی خرمآباد در اطراف تاسیسات نظامی واقع شده، او و برخی دیگر از زندانیان سیاسی روز ۲۲ اسفند آزاد شدند.
رحمانیراد ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ نیز بهدلیل درمان مجروحان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و مدتی بعد با قرار وثیقه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.
در پی استعفای جو کنت، رئیس مرکز ملی ضدتروریسم آمریکا، شرل آن، همسر یکی از قربانیان گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق، خطاب به او نوشت: «وقتی داعش همسرت را کشت، تو از تعقیب و مجازات مسئولان آن حمایت کردی. تو دقیقاً میدانستی چرا میجنگیم و هرگز آن را "جنگ اسرائیل" ننامیدی.»
او افزود: «همسر من، آلن، توسط نیروهای نیابتی ایران در عراق کشته شد. و حالا، پس از دههها، این نبرد سرانجام به اصلیترین حامی دولتی تروریسم در جهان بازمیگردد. وقتی این فقدان برای تو بود، آن را درک میکردی. حالا که برای من است، آن را کماهمیت جلوه میدهی. تو حق نداری این جنگ را بازتعریف کنی فقط به این دلیل که دیگر اندوه تو نیست.»
