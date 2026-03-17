خبرگزاری ترکیه‌ای آنادولو گزارش داد که کاروان تیم ملی فوتبال زنان ایران که برای شرکت در جام ملت‌های آسیا به استرالیا رفته بود، به فرودگاه استانبول وارد شده است. بر اساس این گزارش، چهار بازیکن و یک عضو تدارک که ابتدا به استرالیا پناهنده و سپس از پناهندگی منصرف شدند، به ترکیه وارد شده‌اند.

تیم ملی فوتبال زنان ایران به دلیل بسته بودن حریم هوایی ایران مجبور شد از استرالیا به مالزی، سپس به عمان و ترکیه برود.

آنادولو نوشته است: «کاروان تیم ملی فوتبال زنان ایران پس از ورود به فرودگاه استانبول، با همراهی نیروهای پلیس مراحل گذرنامه را تکمیل کرد.»

امتناع بازیکنان این تیم از خواندن سرود ملی جمهوری اسلامی در مسابقات جنجال‌برانگیز شد. مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌ها و شخصیت‌های حامی حکومت آنها را به تنبیه و مجازات تهدید کردند. این تهدیدها سبب شد ابتدا پنج نفر از بازیکنان به‌طور پنهانی هتل محل اقامت‌شان در استرالیا را ترک کنند و با مراجعه به پلیس این کشور درخواست پناهندگی بدهند. در ادامه یکی از مسئولان تدارک تیم همراه با یک بازیکن دیگر به این پنج نفر پیوستند. اما در نهایت تهدیدهای جمهوری اسلامی سبب شد پنج نفر از این زنان درخواست پناهندگی‌شان را پس بگیرند و به محل اقامت تیم برگردند.

برخی گزارش‌ها از این حکایت داد که مسئول تدارکات تیم ملی زنان حامل پیام‌های جمهوری اسلامی به بازیکنان بود و در تغییر تصمیم آنها نقش داشت.