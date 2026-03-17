آی۲۴ به نقل از یک مقام ارشد دیپلماتیک اسرائیل گزارش داد: «ارزیابیها در اسرائیل و ایالات متحده مبنی بر این که سقوط رژیم ایران یک احتمال واقعی است، در حال تقویت است.»
خبرنگار این رسانه نوشت که این اظهارات پس از کشته شدن علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و فرمانده بسیج در حملات نیروی هوایی اسرائیل، بسیار مهم است.
او افزود: «همچنین این موضوع در زمانی مطرح میشود که هنوز سوال است آیا معترضان در ایران میتوانند بار دیگر به خیابانها بازگردند یا خیر.»
بر اساس این گزارش، مقامات امنیتی اسرائیل معتقدند که بسیج امروز دیگر آن چیزی نیست که چند ماه پیش بود، نه بسیج و نه دستگاه امنیت داخلی ایران و وزارت اطلاعات که مسئول رصد سازماندهیهای مردمی بود نیز ضربه خورده است.
مقامات میگویند هدف اسرائیل «کاهش توانایی و اثربخشی بسیج تا حد امکان است: از بین بردن فرماندهان، تخریب زیرساختها، بیپایگاه و بیتجهیزات گذاشتن آنها و حتی حذف ایستهای بازرسی خیابانی».
بر اساس این گزارش، این ایستهای بازرسی با حمله هوایی حذف میشوند و این پیام روانی قدرتمندی نیز برای ایرانیان دارد که اکنون شاهد ناپدید شدن آنها هستند. مقامات میگویند: «خسارت مطلق نیست، اما واقعی است و در حال افزایش و ادامه است.»
ویدیو رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد شهروندان در محله «بلوار فردوس» تهران شامگاه سهشنبه برای مراسم چهارشنبهسوری ترانه «خراب ها کردی» را به یاد اعتراضات انقلاب ملی پخش کرده و به پایکوبی و جشن در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی پرداختند.
ارتش اسرائیل در پیامی نوشت: «نیروی هوایی در ساعات اخیر، نیروهای بسیج را که در بیش از ۱۰ موضع مختلف در سراسر تهران فعالیت داشتند، هدف حمله قرار داد.»
ارتش اسرائیل افزود: «در میان اهداف، یک موضع اضطراریِ بسیج و سپاه پاسداران که پیشتر بهعنوان یک باشگاه فوتبال مورد استفاده قرار میگرفت، بهطور هدفمند مورد حمله قرار گرفت؛ موضوعی که انحطاط اخلاقی رژیم را بهخوبی نشان میدهد استفاده عامدانه و فریبکارانه از جمعیت غیرنظامی بهعنوان سپر برای فعالیتهای تروریستی.»
ارتش اسرائیل نوشت: «فعالان بسیجی که اکنون در خیابانها حضور دارند باید از خود بپرسند: آیا وجدان شما با کشتار ماه دی آرام است؟»
با نزدیک شدن نوروز، بسیاری از شهرهای ایران امسال حالوهوای همیشگی روزهای پایانی سال را ندارند. جنگ، فشار اقتصادی و فضای عدم قطعیت باعث شده شماری از خانوادهها از آمادهسازیهای معمول برای سال نو صرفنظر کنند.
چند شهروند به ایراناینترنشنال گفتند آیینهایی که معمولا در هفتههای پایانی سال خانهها را پر از جنبوجوش میکند، امسال در بسیاری از خانوادهها متوقف شده است.
لیلا، ۳۸ ساله از تهران، گفت: «امسال هیچ کاری نکردیم. نه فرشها رو شستیم و نه خونهتکونی کردیم. هر سال از اواسط بهمن شروع میکردم، اما امسال فقط به آسمون نگاه میکنیم و منتظر سقوط این رژیم هستیم.»
او توضیح داد کارهایی که معمولا هفتهها پیش از تحویل سال آغاز میشد، امسال در خانه او اصلا شروع نشده است.
برای برخی خانوادهها حتی رسمهای ساده نوروزی نیز کنار گذاشته شده است.
کامران، ۴۲ ساله از همدان، گفت: «کاشتن سبزه کاریه که ما ایرانیها هر سال انجام میدیم، اما امسال با این همه خبر جنگ، کاملا یادمون رفت. لعنت به جمهوری اسلامی که همه چیز رو ویران کرد. »
تورم و گرانی
برخی میگویند شرایط اقتصادی حتی انجام سادهترین سنتهای نوروزی را هم دشوار کرده است.
گلناز، ۳۵ ساله از کرج، گفت: «هر سال با وجود تورم، حداقل چند چیز میخریدیم؛ یک ظرف هفتسین، یک ماهی قرمز یا چند تا لباس نو برای بچهها.»
او افزود:«اما امسال نه پولش را داشتیم و نه حالوحوصله اش را. منتظر آن لحظه نهایی هستیم. مطمئنم بعد از سقوط جمهوری اسلامی جبرانش میکنیم.»
به گفته او، افزایش قیمتها فشار زیادی بر خانوادهها و کسبوکارهای کوچک وارد کرده است.
گلناز گفت:«حتی اگر میخواستیم آماده شویم و روحیهاش را داشتیم، قیمتها آنقدر بالا رفته که اصلا توانش را نداریم. همه چیز چند برابر شده. من یک مغازه کوچک لوازم آرایشی دارم و این ماه حتی اجاره مغازه را هم درنیاوردهام.»
او افزود که درآمد خانواده نیز با کند شدن زندگی روزمره کاهش یافته است.
«شوهرم راننده تاکسی اینترنتی است، اما از ترس بمباران بیرون نمیرود و اصلا مسافری هم نیست، چون مردم در خانه ماندهاند.»
نوستالژی نوروز
در شبکههای اجتماعی نیز برخی ایرانیان نوشتهاند حالوهوای این روزهای پایانی سال با سالهای گذشته تفاوت زیادی دارد.
یک کاربر نوشت:«اگر اوضاع عادی بود، باید برای هفته آینده هیجان داشتم و مشغول تمام کردن کارها بودم. بوی گل شببو باید خانه را پر میکرد و شیرینیهای عید از قبل در یخچال بود.»
کاربر دیگری به خاطرات کودکی اشاره کرد: «چیزی که آزارم میده اینه که شب عیده. مردم باید حالوهوای خرید عید و استقبال از سال نو را داشته باشند. یادم میآد توی بچگی چقدر هیجان داشتم، اما این احساسات در من مرده اند.»
برخی دیگر نیز نوشتهاند هفتههای پایانی سال همیشه زیباترین بخش این فصل بوده است.
یکی از کاربران نوشت:«حالوهوای اسفند برای ما ایرانیها همیشه از خود عید هم زیباتر بود. به نظر میرسه امسال این حس را نداشته باشیم و باید یک سال دیگر صبر کنیم.»
نزدیک شدن نوروز همیشه با جنبوجوش شب عید در خانههای ایرانی همراه بود. اما امسال، به گفته بسیاری از شهروندان، این حالوهوا زیر سایه جنگ، فشار اقتصادی و نگرانی از آینده کمرنگ شده است.