سپاه پاسداران کشته شدن غلامرضا سلیمانی، رییس سازمان «بسیج مستضعفین» را تایید کرد و مرگ او را به مجتبی خامنه‌ای و اعضای بسیج «تبریک و تسلیت» گفت.

پس از انتشار خبر کشته‌شدن سلیمانی از سوی ارتش اسرائیل، خبرگزاری‌های ایران پیامی منتسب به او درباره مراسم کشته‌شدگان ناو دنا منتشر کردند.