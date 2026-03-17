نتانیاهو: هواپیماهای ما در حال هدف قرار دادن عاملان تروریستی در ایران هستند
بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل در بازدید از یک مرکز فرماندهی نیروی هوایی در پیامی به مردم ایران برای نوروز گفت: «هواپیماهای ما در حال هدف قرار دادن عاملان تروریستی در زمینها، در تقاطعها، در میادین شهر هستند. پس جشن بگیرید ما از بالا مراقب شما هستیم.»
او افزود: «من اینجا هستم همراه با وزیر دفاع اسرائیل، رئیس ستاد کل، رئیس موساد، فرمانده نیروی هوایی و فرماندهان ارشد. در ۲۴ ساعت گذشته، دو تن از سرکردگان تروریست، بالاترین سرکردگان تروریستی این ظلمت را از میان برداشتیم.»