مهدی تاج روز گذشته در گفت‌وگویی درباره حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی گفت: «در حال مذاکره با فیفا هستیم تا مسابقات ایران در جام جهانی در کشور مکزیک برگزار شود.»

او همچنین گفت: «وقتی ترامپ صراحتا اعلام کرده است که نمی‌تواند امنیت تیم ملی ایران را تامین کند، قطعا به آمریکا سفر نمی‌کنیم.»

پیش از این، ابوالفضل پسندیده، سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک، به فیفا پیشنهاد کرده بود بازی‌های تیم ملی فوتبال در جام جهانی «از آمریکا به مکزیک منتقل شود.»

پسندیده همچنین مدعی شده است: «آمریکا در موضوع صدور روادید با ما همکاری نمی‌کند. ما علاقه‌مند به حضور در جام جهانی هستیم، اما آن‌ها حمایت لجستیکی یا اداری لازم را ارائه نمی‌کنند.»

همچنین احمد دنیامالی، وزیر ورزش، گفته است: «اعلام کرده‌ایم اگر کشور مکزیک بتواند با فدراسیون جهانی شرایط میزبانی از ما را ایجاد کند، می‌توانیم درباره این حضور اقدامی داشته باشیم.»

او افزود: «اما در حال حاضر با توجه به شرایط جنگی، اعتقاد و باور من این است هر چیزی که میدان را تحت تاثیر قرار دهد، باید با دقت درباره‌اش بپردازیم. در حال حاضر هنوز این شرایط فراهم نیست.»