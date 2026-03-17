ویرانههای ساختمان کلانتری نیاوران تهران پس از حملات اسرائیل و آمریکا
ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال ویرانههای ساختمان کلانتری نیاوران تهران پس از حملات اسرائیل و آمریکا را نشان میدهد.
ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال ویرانههای ساختمان کلانتری نیاوران تهران پس از حملات اسرائیل و آمریکا را نشان میدهد.
لیندسی گراهام، سنتاتور آمریکایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «همین الان با رئیسجمهور ایالات متحده صحبت کردم درباره عدم تمایل متحدان اروپاییمان برای ارائه امکانات و منابع جهت حفظ عملکرد تنگه هرمز؛ در حالی که این مسئله برای اروپا بسیار بیشتر از آمریکا منفعت دارد.»
او افزود: «در تمام عمرم هرگز او [ترامپ] را تا این حد خشمگین ندیده بودم. با توجه به آنچه در معرض خطر است، من نیز در این خشم با او شریکم.»
گراهام نوشت: «تکبر متحدان ما در اینکه القا میکنند ایرانِ دارای سلاح هستهای نگرانی چندانی برای آنها ندارد و اینکه اقدام نظامی برای جلوگیری از دستیابی حکومت آیتاللهها به بمب هستهای مشکل ماست نه آنها، بهطرز باورنکردنی توهینآمیز است. رویکرد اروپا در مهار جاهطلبیهای هستهای آیتاللهها ثابت کرده که شکستی فاجعهبار بوده است.»
او افزود: «پیامدهای ارائهی کمک اندک برای حفظ کارکرد تنگه هرمز، برای اروپا و آمریکا گسترده و عمیق خواهد بود. من خود را فردی میدانم که بهشدت از حمایت از اتحادها دفاع میکند، اما در زمانی که چنین آزمون واقعیای در جریان است، این موضوع باعث میشود در ارزش این اتحادها تردید کنم. مطمئنم تنها سناتوری نیستم که چنین احساسی دارد.»
مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان آمریکا از متحدان ایالات متحده خواست تا در تامین امنیت تنگه هرمز کمک کنند.
او گفت: «عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به سرعت در حال پایان است، اما تامین امنیت این تنگه همچنان یک مسئله مهم است.»
رییس مجلس نمایندگان آمریکا افزود: «ما از متحدانمان میخواهیم که پیشقدم شوند، این واقعیت را بپذیرند و به ما کمک کنند».
بارونس چپمن، معاون وزیر خارجه بریتانیا، در واکنش به تهدید سپاه پاسداران مبنی بر هدف قرار دادن زیرساختهای ایراناینترنشنال، در مجلس اعیان گفت دولت بریتانیا این موضوع مشخص را بررسی خواهد کرد.
هلنا کندی، عضو مجلس اعیان بریتانیا، با اشاره به گزارشهایی درباره تهدید علیه خبرنگاران شبکه ایراناینترنشنال و بیبیسی، هشدار داد این تهدیدها میتواند ابعاد جدیتری به خود بگیرد. او گفت سپاه پاسداران هشدار داده است در صورت ادامه همکاری برخی نهادها و کشورها با ایراناینترنشنال، «مکانها و زیرساختهای مرتبط با این شبکه ممکن است در فهرست اهداف نظامی ایران قرار گیرند.»
کندی با طرح این موضوع از بارونس چپمن پرسید آیا دولت بریتانیا در قبال چنین تهدیدهایی اقدامی انجام خواهد داد یا نه.
در پاسخ، بارونس چپمن، معاون وزیر خارجه بریتانیا، اعلام کرد این موضوع مشخص را بررسی خواهد کرد. او گفت شخصا از جزئیات مطرحشده مطلع نبوده است، اما اطمینان خواهد یافت این مسئله از سوی مسئولان و وزیران مربوطه پیگیری شود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ایالات متحده از سوی بیشتر «همپیمانان» ناتو مطلع شده است که آنها نمیخواهند در عملیات نظامی علیه «رژیم تروریستی ایران» دخالت کنند.
ترامپ تاکید کرد: «ما دیگر نیازی به کمک کشورهای ناتو نداریم. آمریکا دیگر به حمایت ژاپن، استرالیا و کره جنوبی نیاز ندارد.»
رییسجمهوری آمریکا نوشت: «من از اقدام آنها متعجب نیستم، زیرا من همیشه ناتو را، که ما سالانه صدها میلیارد دلار برای محافظت از همین کشورها هزینه میکنیم، یک خیابان یکطرفه میدانستم.»
او افزود: «ما از آنها محافظت خواهیم کرد، اما آنها برای ما هیچ کاری نخواهند کرد، بهویژه در زمان نیاز. خوشبختانه، ما ارتش ایران را نابود کردهایم. نیروی دریایی آنها از بین رفته است، نیروی هوایی آنها از بین رفته است، پدافند هوایی و رادار آنها از بین رفته است و شاید، مهمتر از همه، رهبران آنها، تقریباً در هر سطحی، از بین رفتهاند، تا دیگر هرگز ما، متحدان خاورمیانهای ما، یا جهان را تهدید نکنند!»
ترامپ نوشت: «بهدلیل این واقعیت که ما چنین موفقیت نظامی داشتهایم، ما دیگر «نیازی»، یا تمایلی، به کمک کشورهای ناتو نداریم.»
کلودیا شینباوم، رییسجمهور مکزیک، اعلام کرد اگر فیفا موافقت کند، مکزیک هیچ مشکلی برای میزبانی مسابقات ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ نخواهد داشت.
پیشتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش گفت که سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک رایزنی کرده تا در صورت پذیرش میزبانی بازیهای ایران از سوی مکزیک به جام جهانی برویم، «اما بعید است این موضوع عملی شود.»
دونالد ترامپ نیز گفت به تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی خوشآمد گفته میشود «اما معتقدم حضور آنها به دلایل امنیتی در حال حاضر مناسب نیست.»