لیندسی گراهام، سنتاتور آمریکایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «همین الان با رئیس‌جمهور ایالات متحده صحبت کردم درباره‌ عدم تمایل متحدان اروپایی‌مان برای ارائه امکانات و منابع جهت حفظ عملکرد تنگه هرمز؛ در حالی که این مسئله برای اروپا بسیار بیشتر از آمریکا منفعت دارد.»

او افزود: «در تمام عمرم هرگز او [ترامپ] را تا این حد خشمگین ندیده بودم. با توجه به آنچه در معرض خطر است، من نیز در این خشم با او شریکم.»

گراهام نوشت: «تکبر متحدان ما در این‌که القا می‌کنند ایرانِ دارای سلاح هسته‌ای نگرانی چندانی برای آن‌ها ندارد و این‌که اقدام نظامی برای جلوگیری از دستیابی حکومت آیت‌الله‌ها به بمب هسته‌ای مشکل ماست نه آن‌ها، به‌طرز باورنکردنی توهین‌آمیز است. رویکرد اروپا در مهار جاه‌طلبی‌های هسته‌ای آیت‌الله‌ها ثابت کرده که شکستی فاجعه‌بار بوده است.»

او افزود: «پیامدهای ارائه‌ی کمک اندک برای حفظ کارکرد تنگه هرمز، برای اروپا و آمریکا گسترده و عمیق خواهد بود. من خود را فردی می‌دانم که به‌شدت از حمایت از اتحادها دفاع می‌کند، اما در زمانی که چنین آزمون واقعی‌ای در جریان است، این موضوع باعث می‌شود در ارزش این اتحادها تردید کنم. مطمئنم تنها سناتوری نیستم که چنین احساسی دارد.»