تجمع در تهران در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد شهروندان تهران در منطقه چیتگر، در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، تجمع کرده و با روشن کردن آتش و پخش موسیقی به رقص و شادی پرداختند.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند که قاسم قریشی، جانشین رییس سازمان بسیج، در جریان حمله اسرائیل به نشست بسیج کشته شده است.
بر اساس گزارشهای اولیه، در این حملات که از شامگاه دوشنبه انجام گرفت، نزدیک به ۳۰۰ نفر از فرماندهان و مسئولان میدانی از جمله غلامرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج کشته شدند.
این منابع افزودند نشست یادشده با موضوع مقابله با اعتراضات احتمالی در چهارشنبهسوری برگزار شده بود.
یکی از نزدیکان یاسر رحمانیراد، پزشک و رزیدنت بیماریهای داخلی که بهدلیل درمان مجروحان اعتراضات دیماه و اطلاعرسانی درباره وضعیت بیمارستانها بازداشت شده بود، به ایراناینترنشنال گفت او پس از ۳۱ روز بازداشت، با تودیع وثیقه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده است.
رحمانیراد روز ۲۰ دیماه، پس از خروج از بیمارستان رحیمی خرمآباد، بهدست ماموران اطلاعات سپاه استان لرستان بازداشت شد. اطلاعات رسیده حاکی است او در دوران بازداشت، بهطور مکرر تحت شکنجه، از جمله «شلاق زدن به کف پاها و ریختن آب یخ و آب جوش روی بدن»، قرار گرفته است.
اتهامهای رحمانیراد «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است. به گفته منبع نزدیک به رحمانیراد، از آنجا که زندان مرکزی خرمآباد در اطراف تاسیسات نظامی واقع شده، او و برخی دیگر از زندانیان سیاسی روز ۲۲ اسفند آزاد شدند.
رحمانیراد ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ نیز بهدلیل درمان مجروحان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و مدتی بعد با قرار وثیقه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.
در پی استعفای جو کنت، رئیس مرکز ملی ضدتروریسم آمریکا، شرل آن، همسر یکی از قربانیان گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق، خطاب به او نوشت: «وقتی داعش همسرت را کشت، تو از تعقیب و مجازات مسئولان آن حمایت کردی. تو دقیقاً میدانستی چرا میجنگیم و هرگز آن را "جنگ اسرائیل" ننامیدی.»
او افزود: «همسر من، آلن، توسط نیروهای نیابتی ایران در عراق کشته شد. و حالا، پس از دههها، این نبرد سرانجام به اصلیترین حامی دولتی تروریسم در جهان بازمیگردد. وقتی این فقدان برای تو بود، آن را درک میکردی. حالا که برای من است، آن را کماهمیت جلوه میدهی. تو حق نداری این جنگ را بازتعریف کنی فقط به این دلیل که دیگر اندوه تو نیست.»
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح میگوید در ایران آینده مجازات اعدام وجود نخواهد داشت و نظام حقوقی بر پایه استانداردهای جهانی شکل میگیرد.
به گفته او پس از سقوط جمهوری اسلامی، با اتکا به عدالت انتقالی، مسئولان در دادگاههای ویژه محاکمه خواهند شد.