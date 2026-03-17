روزنامه «دِ آسترلیَن»، یکی از مهمترین و اثرگذارترین روزنامههای سراسری استرالیا، صفحه نخست شماره سهشنبه ۲۶ اسفند خود را به انقلاب ملی ایرانیان و جوانان معترض ایرانی اختصاص داد.
در صفحه اول این روزنامه تصاویری از جوانان بازداشتشده و جانباخته این اعتراضها منتشر و تیتر «نسل از دسترفته ایران؛ صداهایی که با گلوله خاموش شد» برای این پرونده ویژه انتخاب شده است.
در وبسایت این روزنامه نیز با کلیک روی هر یک از ۵۰۰ تصویر جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان، مشخصات آنها در پنجرهای کوچک نمایش داده میشود.
هیات سردبیری این روزنامه نیز در مقالهای با عنوان «چهرههای معصومی که فعالان حقوق بشر نمیبینند» نوشته است که کشتار جمعی بیگناهان بهدست حکومت ایران در سال ۲۰۲۶ هرگز نباید از صفحه تاریخ محو شود.»
در صفحات دیگر روزنامه گزارشهایی مرتبط با کشتار معترضان ایرانی منتشر شده است. در یکی از آنها آمده است: «برای ۴۷ سال، بیگناهان در ایران به دست رژیمی که اسلام را به عنوان ایدئولوژی حاکم به کار میبرد کشته شدهاند؛ هر بار تحت عنوانی متفاوت برای سرکوب؛ گاهی "امنیت ملی"، گاهی "کنترل اغتشاشات".»
یکی از صفحات روزنامه به زندگینامه کودکان کشته پرداخته و در عنوان آن آمده است: «این صفحه به یاد کسانی است که جان خود را از دست دادند؛ چهرههایی که اگرچه در میان آمارها گم شدهاند، اما هر کدام داستانی دارند.»
ابوالفضل وحیدی، کودک ۱۳ ساله؛ سارا ابراهیمی، کشتهشده در تهران؛ آنیلا ابوطالبیان، کودک ۸ ساله کشتهشده در اصفهان؛ علی جانانی، جوان ۲۰ ساله، کشتهشده در اسلامشهر؛ افسانه محمدعلیزاده، زن کشتهشده در مشهد؛ امیرعلی قنبرزاده، کودک ۱۶ ساله، کشتهشده در گرمدره؛ ثنا توسنگی، کودک ۱۲ ساله و کشتهشده در هشتگرد از جمله جانباختگانی هستند که داستان زندگیشان در این روزنامه مرور شده است.
در تهیه این پرونده ویژه علاوه بر شورای سردبیری این روزنامه، کامرون استوارت، خبرنگار ارشد گروه بینالملل روزنامه آسترلین، همراه با شکوفه آذر و سام آریا، دو روزنامهنگار ایرانی مشارکت داشتهاند.