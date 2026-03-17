صدای انفجار ناشی از رهگیری موشکها بر فراز دوبی
در پی شنیده شدن صدای انفجار در دبی و صدور هشدار موشکی، دفتر رسانهای دولت امارت دبی اعلام کرد: «صداهای شنیده شده در بخشهایی از شهر نتیجه عملیات رهگیری موفقیتآمیز پدافند هوایی بوده است.»
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت که دولت اقلیم کردستان در شمال عراق سهشنبه ۲۶ اسفند اعلام کرد که با ازسرگیری صادرات نفت از طریق خط لوله به بندر جیهان موافقت کرده است.
صادرات نفت از طریق جیهان از زمان آغاز آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی متوقف شده بود. با آغاز این جنگ، زمانی که شبهنظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی پالایشگاههای نفت در این منطقه را هدف قرار دادند، شرکتهای خارجی مستقر در کردستان عراق فعالیتهای خود را به حالت تعلیق درآوردند.
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان عراق، در بیانیهای موافقت دولت برای ازسرگیری فعالیت این خط لوله را «گامی مهم در جهت ثبات اقتصادی و تضمین حقوق همه طرفها» خواند و بر پایبندی این منطقه به هماهنگی با بغداد در مدیریت پرونده نفت، مطابق با چارچوبهای قانون اساسی، تاکید کرد.
تام باراک، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه و سفیر این کشور در ترکیه، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از این اقدام استقبال کرد و ازسرگیری جریان نفت را «تحولی مثبت که همکاری اقتصادی و ثبات در منطقه را تقویت میکند» توصیف کرد.
خبرگزاری ترکیهای آنادولو گزارش داد که کاروان تیم ملی فوتبال زنان ایران که برای شرکت در جام ملتهای آسیا به استرالیا رفته بود، به فرودگاه استانبول وارد شده است. بر اساس این گزارش، چهار بازیکن و یک عضو تدارک که ابتدا به استرالیا پناهنده و سپس از پناهندگی منصرف شدند، به ترکیه وارد شدهاند.
تیم ملی فوتبال زنان ایران به دلیل بسته بودن حریم هوایی ایران مجبور شد از استرالیا به مالزی، سپس به عمان و ترکیه برود.
آنادولو نوشته است: «کاروان تیم ملی فوتبال زنان ایران پس از ورود به فرودگاه استانبول، با همراهی نیروهای پلیس مراحل گذرنامه را تکمیل کرد.»
امتناع بازیکنان این تیم از خواندن سرود ملی جمهوری اسلامی در مسابقات جنجالبرانگیز شد. مقامهای جمهوری اسلامی و رسانهها و شخصیتهای حامی حکومت آنها را به تنبیه و مجازات تهدید کردند. این تهدیدها سبب شد ابتدا پنج نفر از بازیکنان بهطور پنهانی هتل محل اقامتشان در استرالیا را ترک کنند و با مراجعه به پلیس این کشور درخواست پناهندگی بدهند. در ادامه یکی از مسئولان تدارک تیم همراه با یک بازیکن دیگر به این پنج نفر پیوستند. اما در نهایت تهدیدهای جمهوری اسلامی سبب شد پنج نفر از این زنان درخواست پناهندگیشان را پس بگیرند و به محل اقامت تیم برگردند.
برخی گزارشها از این حکایت داد که مسئول تدارکات تیم ملی زنان حامل پیامهای جمهوری اسلامی به بازیکنان بود و در تغییر تصمیم آنها نقش داشت.
بنیامین نتانیاهو ویدیویی از دیدار خود با مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، منتشر کرد. در این ویدیو او لیستی از جیبش در آورده و به هاکبی نشان میدهد که شامل فهرست حذف اهدافش در میان مقامهای جمهوری اسلامی است.
او میگوید دو نفر از آنها حذف شدهاند و تعدادی هنوز باقی ماندهاند.
در آمل، تهران، کرج و اصفهان، شهروندان با برگزاری مراسم چهارشنبهسوری به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی پاسخ دادند.
در آمل، خانوادهها با برگزاری آتشبازیهای خانوادگی و شاد، این آیین سنتی را گرامی داشتند. در تهرانپارس و مناطق امیرآباد و کارگر شمالی، مراسم با حضور گسترده مردم، روشن کردن آتش و پخش موسیقی همراه بود و فضایی شاد و پرانرژی ایجاد شد.
با این حال، در برخی شهرها از جمله گرمدره و مهرویلا کرج، نیروهای امنیتی با حضور در محل، اقدام به مداخله کردند.
در گرمدره، پس از روشن کردن آتش و پخش موسیقی، مراسم با دخالت نیروهای لباسشخصی و قطع صدا متوقف شد.
در کرج نیز تلاش برای متفرق کردن مردم با تیر هوایی صورت گرفت، هرچند شهروندان همچنان در برخی نقاط به جشن ادامه دادند.
در اصفهان، مراسم با شکوه برگزار شد و شهروندان با روشن کردن آتش و شمع، بهویژه برای یادبود عزیزان از دسترفته، در این آیین شرکت کردند.
وال استریت ژورنال سهشنبه گزارش داد که روسیه در حال گسترش همکاریهای اطلاعاتی و نظامی با جمهوری اسلامی است.
بر اساس این گزارش، روسیه تصاویر ماهوارهای و فناوری پیشرفته پهپاد را در اختیار تهران قرار میدهد تا به هدفگیری نیروهای آمریکایی در منطقه کمک کند،
وال استریت ژورنال این گزارش را با استناد به اظهارات افرادی نوشته که با این موضوع آشنا هستند.