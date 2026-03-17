حمله هوایی به مواضع حشد الشعبی در شمال بغداد
گزارشهای رسیده حاکی از آن است که مواضع حشد الشعبی در شمال بغداد هدف حملهای هوایی قرار گرفت.
اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری اسرائیل، گفت زمان اقدام فرارسیده و اروپا باید در کنار آمریکا و اسرائیل علیه نفوذ جمهوری اسلامی و بازوهای آن در منطقه، بهویژه حزبالله، بایستد.
حسین آقایی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در این خصوص توضیح میدهد.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد میتوان از مدلی مشابه دریای سیاه در تنگه هرمز استفاده کرد.
مدل دریای سیاه به سازوکاری اشاره دارد که در جنگ اوکراین برای صادرات غلات این کشور ایجاد شد؛ کریدوری امن با نظارت بینالمللی که عبور کشتیها را تضمین میکند و تنشها را بدون توافق کامل میان طرفها کاهش میدهد.
کالاس در ادامه افزود اتحادیه اروپا با همه طرفها در تماس است و تمایلی به توافق با روسیه در حوزه انرژی ندارد.
به گفته کالاس، جنگ ایران پیامدهای بزرگی برای اقتصاد جهان دارد و زمان پایان دادن به آن فرارسیده است.
اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری اسرائیل، در پیامی ویدیویی به مناسبت چهارشنبهسوری ابراز امیدواری کرد این جشن باستانی نویدبخش تغییر باشد.
هرتزوگ گفت: «مردم ایران، برایتان آرزوهای گرم دارم. جشن آتش چهارشنبهسوری سنتی باستانی و منحصر بهفرد از مردم شماست. امیدوارم این جشن بهترین آرزوها، گرمی، شادی و تغییری را که شایسته آن هستید، به همراه داشته باشد.»
او افزود: «شما شایسته بهتر از این هستید. شما شایسته تغییر هستید. امیدوارم این چهارشنبهسوری با خود یک تغییر واقعی به همراه داشته باشد؛ تغییر در منطقه، تغییر در ایران و تغییر برای آینده فرزندانمان.»
ارتش اسرائیل با انتشار بیانیهای، از کشته شدن غلامرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج، در جریان حملات به قلب تهران خبر داد.
در این بیانیه آمده است: «حذف او به دهها فرمانده ارشد نیروهای مسلح رژیم تروریستی ایران که در طول عملیات کشته شدند، افزوده میشود و ضربهای سخت دیگر به ساختارهای فرماندهی و کنترل امنیتی رژیم وارد میکند.»
ارتش اسرائیل افزود: «نیروهای بسیج بخشی از نیروهای مسلح رژیم تروریستی ایران هستند. در چارچوب اعتراضات داخلی در ایران، و بهویژه در دوره اخیر با تشدید آنها، نیروهای بسیج تحت فرماندهی سلیمانی اقدامات سرکوبگرانه خشونتآمیز و بازداشتهایی را علیه شما، مردم ایران، هدایت کردند.»
ایال زمیر، رییس ستاد ارتش اسرائیل، اعلام کرد در جریان عملیات شب گذشته، «دستاوردهای مهمی» در ایران به دست آمده است.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند ارتش این کشور در حال بررسی است که آیا علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در این حملات کشته شده است یا نه.
مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به این گزارشها نشان ندادهاند.