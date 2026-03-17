نت‌بلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، صبح سه‌شنبه اعلام کرد قطعی اینترنت در ایران به هجدهمین روز خود رسیده است.

این نهاد افزود بیش از ۴۰۸ ساعت است که عموم مردم به اینترنت بین‌المللی دسترسی ندارند.

به گفته نت‌بلاکس، «کاربران منتخب» حکومت از دسترسی ویژه به اینترنت برخوردارند، در حالی که سایر افراد با یک اینترانت داخلی محدود و تحت کنترل روزافزون مواجه هستند.