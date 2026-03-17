برخاستن دود سیاه ناشی از انفجار در شهر پردیس
بر اساس ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال، پس از انفجار مهیب در شهر پردیس در بامداد سهشنبه ۲۶ اسفند، دود سیاه بزرگی در آسمان مشاهده میشود.
ایال زمیر، رییس ستاد ارتش اسرائیل، اعلام کرد در جریان عملیات شب گذشته، «دستاوردهای مهمی» در ایران به دست آمده است.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند ارتش این کشور در حال بررسی است که آیا علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در این حملات کشته شده است یا نه.
مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به این گزارشها نشان ندادهاند.
بر اساس ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال، گروهی از مردم اعلامیههایی را در برخی نقاط تهران نصب کردهاند و از همسایگان خواستهاند برای دور ماندن از خطر، وارد تجمعات حکومتی نشوند.
همچنین از آنها خواسته شده از مکانهای آسیبدیده حکومتی و اعمال سرکوبگران فیلم و عکس تهیه کنند.
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، صبح سهشنبه اعلام کرد قطعی اینترنت در ایران به هجدهمین روز خود رسیده است.
این نهاد افزود بیش از ۴۰۸ ساعت است که عموم مردم به اینترنت بینالمللی دسترسی ندارند.
به گفته نتبلاکس، «کاربران منتخب» حکومت از دسترسی ویژه به اینترنت برخوردارند، در حالی که سایر افراد با یک اینترانت داخلی محدود و تحت کنترل روزافزون مواجه هستند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۲۵ اسفند با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی تاکید کرد مردم ایران خواستار ایجاد تغییرات بنیادین و برخورداری از حق تعیین سرنوشت هستند.
مریم رحمتی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
تداوم فشارهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، بر ژاپن و کره جنوبی برای مشارکت در ائتلاف تنگه هرمز، این دو متحد واشینگتن را با یک چالش سیاسی عمده مواجه کرده است.
وزیر دفاع کره جنوبی اعلام کرده اعزام ناو جنگی به تنگه هرمز نیازمند تایید پارلمان است.
توماج طاهباز، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.