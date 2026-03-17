آتشسوزی در یک واحد صنعتی در دوحه در پی شلیک موشک از سوی جمهوری اسلامی
وزارت کشور قطر اعلام کرد در پی سقوط بقایای ناشی از رهگیری یک موشک در یک منطقه صنعتی در دوحه آتشسوزی رخ داده است. این حادثه خسارت جانی و مصدومیت بهدنبال نداشت.
ابوالفضل پسندیده، سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک، دوشنبه ۲۵ اسفند در بیانیهای که در وبسایت سفارت منتشر شد، «عدم همکاری دولت آمریکا در صدور ویزا و ارائه پشتیبانیهای لجستیکی» برای هیات ایرانی پیش از جام جهانی را محکوم کرد و افزود: «به فیفا پیشنهاد دادهایم دیدارهای ایران از ایالات متحده به مکزیک منتقل شود.»
بر اساس برنامه، قرار است تیم ملی فوتبال ایران در لسآنجلس به مصاف نیوزیلند و بلژیک برود و سپس در سیاتل با مصر بازی کند.
از زمان آغاز جنگ در اواخر ماه گذشته، حضور ایران در مسابقات نهایی تابستان امسال در ایالات متحده، کانادا و مکزیک در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، پیشتر گفته بود در شرایطی که آمریکا بهصراحت اعلام کرده که نمیتواند امنیت تیم ایران را تضمین کند، ما به آمریکا سفر نخواهیم کرد.
سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، سهشنبه ۲۶ اسفند در مجلس مشاوران این کشور گفت که در خصوص بررسی اعزام نیروهای این کشور به تنگه هرمز «در برخی موارد ممکن است ماموریتهایی وجود داشته باشد که نیازمند تایید مجلس است.»
او افزود: «در چنین حالتی، مایلم با نمایندگان تمامی احزاب و گروههای پارلمانی بهصورت دقیق و گسترده گفتوگو کنم.»
نخستوزیر مجددا تاکید کرد: «در حال حاضر، دولت بهطور فشرده در حال بررسی این است که در چارچوبهای قانونی موجود چه اقداماتی میتواند انجام دهد.»
همزمان با بیمیلی کشورهای اروپایی به مشارکت فعال در حل بحران تنگه هرمز، ایالات متحده در تلاش است متحدانش را برای کمک به حل این مساله و همینطور کاهش تواناییهای جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی مورد حمایت آن با هدف حمله به اهدافی در اروپا و آمریکا ترغیب کند.
شبکه خبری اِیبیسی، شامگاه دوشنبه ۲۵ اسفند، بر اساس یک پیام محرمانه نوشت که مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، به دیپلماتهای این کشور در سراسر جهان دستور داده است که دولتهای خارجی را به «اقدام سریع برای کاهش تواناییهای [حکومت] ایران و گروههای تروریستی همسو با آن با هدف حمله به کشورها و شهروندان ما» ترغیب کنند. بر اساس این نامه، خطر حمله از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیاش «افزایش» یافته است.
به گزارش ایبیسی، این دستور روز دوشنبه و در قالب یک «درخواست اقدام» با عنوان «نگرانی فزاینده از فعالیتهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به تمامی نمایندگیهای کنسولی و دیپلماتیک آمریکا ابلاغ شده است.
در این نامه «حساس اما غیرمحرمانه» از مقامهای آمریکایی خواسته شده است که پیام را تا تاریخ ۲۰ مارس (یکم فروردین) «به بالاترین سطح مناسب» در کشورهای محل ماموریت خود منتقل کنند.
تلاشها برای گشودن گره تنگه هرمز
از سوی دیگر، وبسایت خبری اکسیوس گزارش داد که کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا در تلاشاند ائتلافی از کشورها تشکیل دهند تا با اعزام کشتی، دیگر تجهیزات نظامی و حمایت سیاسی، ماموریتی برای اسکورت کشتیها یا بهطور کلی ایجاد مسیر امن برای تردد دریایی به داخل و خارج از خلیج فارس فراهم کنند.
یک منبع آگاه به این رسانه گفته است که دولت ترامپ میخواهد بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، استرالیا، کانادا، کشورهای حوزه خلیج فارس و اردن بخشی از این ائتلاف باشند. آمریکا همچنین با ژاپن و کره جنوبی نیز تماس گرفته است.
با وجود این، رهبران تعدادی از این کشورها از جمله آلمان، ایتالیا و ژاپن اعزام ناوهای جنگی را رد کردهاند.
اکسیوس میگوید پس از گفتوگوی تلفنی ترامپ با کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، و امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، درباره این موضوع، بریتانیا طرحی درباره نحوه تشکیل یک نیروی چندملیتی تهیه کرده و آن را با آمریکا و چند کشور دیگر به اشتراک گذاشته است.
این رسانه آمریکا تاکید میکند که این پیشنویس با همه کشورهایی که ترامپ از آنها خواسته به این ائتلاف بپیوندند به اشتراک گذاشته نشده است و به نظر میرسد تا رسیدن به اجماع درباره نحوه عملکرد این ائتلاف هنوز فاصله زیادی وجود دارد.
این منابع تاکید کردهاند که هرچند مکرون پاسخ منفی نداد اما تمایلی به چنین مشارکتی ندارد.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از دیدار با وزرای خارجه ۲۷ کشور عضو گفت که «هیچ تمایلی» در اتحادیه اروپا برای پیوستن به ائتلاف هرمز وجود ندارد. او افزود: «این جنگ، جنگ اروپا نیست.»
ترامپ پیشتر میزان تمایل مکرون برای کمک را «۸ از ۱۰» خواند و گفت بریتانیا به این ائتلاف خواهد پیوست.
او همچنین در دو سخنرانی صبح و بعد از ظهر خود در روز دوشنبه ۲۵ اسفند که یکی در مرکز هنری ترامپ-کندی و دیگری در کاخ سفید انجام شد، از کشورهای عضو ناتو و دیگر کشورهایی که آمریکا سالهاست با استقرار نیروی نظامی از امنیت آنها حفاظت میکند، انتقاد کرد و گفت که همواره پیشبینی میکرده که هزینههای تریلیون دلاری برای ناتو سودی برای آمریکا نداشته باشد و کشورهای اروپای آمریکا را در شرایط بحرانی تنها میگذارند.
او در این سخنرانیها و نشستهای رسانهای پس از آنها، علاوه بر کشورهای اروپایی، به ژاپن، چین و کره جنوبی نیز اشاره کرد.
همزمان وزیر دفاع آلمان اعلام کرد که هنوز روشن نیست که آیا آمریکا بهطور رسمی از این کشور برای تنگه هرمز درخواست کمک کرده است یا نه، سپس افزود: «ترامپ چه انتظاری از چند ناوشکن اروپایی دارد که نیروی دریایی قدرتمند آمریکا قادر به انجام آن نیست.»
او نیز مانند کالاس به ماموریت نظامی اتحادیه اروپا در دریای سرخ موسوم به «آسپیدس» اشاره کرد و گفت گسترش این ماموریت نظامی به تنگه هرمز به بنیان قانونی جدید از سوی پارلمان آلمان نیاز دارد.»
سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن در آستانه سفرش به واشینگتن از جمله مقامهایی بود که بهسرعت جواب رد نداد و در نشستی در مجلس مشاوران این کشور تایید کرد که دولتش در حال بررسی مساله تنگه هرمز و چگونگی تامین امنیت آن «در صورت درخواست احتمالی رییسجمهوری آمریکا» است.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که در جریان جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا، تاکنون دستکم ۵ هزار نفر از نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی کشته و بیش از ۱۵ هزار نفر زخمی شدهاند. با وجود ابعاد این خسارتهای جانی، مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای داخلی تاکنون هیچ آمار رسمی در اینباره منتشر نکردهاند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، بخش قابلتوجهی از این نیروها، در حملات هوایی اسرائیل و آمریکا به واحدهای موشکی و پهپادی کشته شدهاند. سپاه پاسداران، بسیج و یگانهای ضدشورش نیروی انتظامی نیز بیشترین خسارتهای جانی را در این حملات هوایی متحمل شدهاند.
گزارش کامل را اینجا بخوانید.
خبرگزاری آسوشیتدپرس از انتشار دومین ویدیوی دید اول شخص پهپادی بهدست نیروهای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق خبر داد.
به گزارش آسوشیتدپرس، گروه «سرایا اولیاء الدم» همزمان با انتشار خبر هدف قرار گرفتن سفارت آمریکا در بغداد، ویدیویی به تاریخ دوشنبه ۲۵ اسفند منتشر کرد که با یک پهپاد چهارملخه فیلمبرداری شده است. در این ویدیو پهپاد بر فراز سفارت آمریکا پرواز میکند و بدون نمایش هرگونه حمله پایان مییابد.
آسوشیتدپرس جزئیات قابل مشاهده در ویدئو، از جمله پرچم آمریکا در داخل مجموعه، را با تصاویر ماهوارهای و ویژگیهای شناختهشده این مکان مطابقت داده و درستی ویدیو را تایید کرده است.
اولین مورد از این ویدیوها به حمله به یک تاسیسات آمریکایی در فرودگاه بینالمللی بغداد مرتبط بود.