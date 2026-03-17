مردم فردیس در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در خیابان جمع شدند
ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد مردم فردیس در یکی از محلات در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در خیابان جمع شده و با همخوانی «ای ایران» چهارشنبهسوری را گرامی داشتند.
ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد مردم فردیس در یکی از محلات در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در خیابان جمع شده و با همخوانی «ای ایران» چهارشنبهسوری را گرامی داشتند.
کانال ۱۲ گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و یسرائیل کاتز، وزیر دفاع، به ارتش این کشور دستور دادهاند هر مقام ارشد جمهوری اسلامی یا حزبالله به محض شناسایی، بدون نیاز به تایید رسمی زنجیره فرماندهی، هدف قرار گرفته و حذف شود.
طبق گزارش کانال ۱۲، این دستور با هدف جلوگیری از تاخیر در فعالیتهای عملیاتی در جریان حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و همچنین درگیری اسرائیل با حزبالله صادر شده است.
منابع اسرائیلی به کانال ۱۲ گفتهاند اسرائیل در روزهای آینده نیز قصد دارد نیروهای سرکوب در ایران را هدف قرار دهد «تا جایی که افکار عمومی ایران درک کند اکنون زمان قیام است.»
صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد: «بار دیگر، گروههای خارج از قانون، حمله جنایتکارانه خود را با هدف قرار دادن مقر سفارت ایالات متحده در پایتخت، بغداد، در شامگاه امروز تکرار کردند. این اقدام مجرمانه که از سوی دولت محکوم و مردود اعلام شده، یک حمله آشکار تروریستی علیه حاکمیت و هیبت عراق بهشمار میرود.»
النعمان افزود: «هدف قرار دادن مقرهای هیئتهای دیپلماتیک، بهعنوان عملی غیرمسئولانه، نقضی جدی برای توافقنامههای بینالمللی و روابط خارجی محسوب میشود و عراق را در برابر جامعه بینالمللی در موقعیتی حساس قرار میدهد؛ امری که میتواند به اتخاذ اقداماتی منجر شود که منافع کشور و ملت ما را تهدید کند.»
او گفت: «در پی این حمله جنایتکارانه، فرمانده کل نیروهای مسلح، آقای محمد شیاع السودانی، بر دستورهای خود به دستگاههای امنیتی و نهادهای ذیربط تأکید کرد که در انجام مسئولیتهای خود هیچگونه سهلانگاری نداشته باشند و عاملان را تعقیب و پیگیری کرده و برای اجرای عدالت به محاکمه بسپارند تا به مجازات عادلانه خود برسند.»
سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تاکید کرد: «هیچگونه تردید یا عقبنشینی در مقابله با هر طرفی که تلاش کند امنیت پایتخت و سایر شهرهای عراق را مختل یا از سلاح خارج از چارچوب دولت سوءاستفاده کند، وجود نخواهد داشت.»
ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال تجمع شبانه مردم در منطقه چیتگر برای چهارشنبهسوری را نشان میدهد.
خودروی یگان ویژه در این شب سعی کرد به سمت تجمع مردم برود و آنها را متفرق کند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت جنگ علیه جمهوری اسلامی «بسیار قدرتمندانه» پیش میرود و آمریکا عملکرد خوبی داشته است.
او افزود وضعیت حکومت ایران «خیلی خوب نیست» و حتی مشخص نیست با چه کسی باید مذاکره کرد.
ترامپ گفت جمهوری اسلامی فقط دو هفته با سلاح هستهای فاصله داشت.
ویدیو رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد ایرانیان سوئد روز سهشنبه در استکلهم تجمع کردند و مقابل سفارت جمهوری اسلامی شعارهایی در حمایت از پهلوی و علیه جمهوری اسلامی سر دادند.