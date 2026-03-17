دود ناشی از انفجار در حوالی شمال شیراز
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال در سهشنبه ۲۶ اسفند، وقوع انفجاری مهیب را در منطقه شمال شیراز به تصویر میکشد.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال در سهشنبه ۲۶ اسفند، وقوع انفجاری مهیب را در منطقه شمال شیراز به تصویر میکشد.
گیدئون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، اعلام کرد: «حکومت ایران تنها به دست ایرانیان سرنگون میشود.»
سعار گفت: «ما پیشاپیش پیروز شدهایم و جمهوری اسلامی بهطور چشمگیری تضعیف شده است. جنگ با جمهوری اسلامی را تا تکمیل ماموریت ادامه میدهیم.»
او با اشاره به ادامه حملات حزبالله افزود اسرائیل انتظار دارد دولت لبنان «فورا» برای توقف حملات از خاک این کشور علیه اسرائیل اقدام کند.
منابع ایراناینترنشنال از مجموعهای از حملات گسترده و مرگبار علیه مراکز کلیدی و فرماندهی نیروی مقاومت بسیج در ساعات گذشته خبر میدهند. بر اساس گزارشهای اولیه، در این حملات که شب گذشته انجام گرفت، نزدیک به ۳۰۰ نفر از فرماندهان و مسئولان میدانی بسیج کشته شدند.
«انهدام لجستیک سرکوب»
در یکی از حساسترین حملات، مرکز تعمیرات و نگهداری واحد پشتیبانی بسیج هدف قرار گرفت.
این مرکز محل نگهداری و تجهیز صدها خودرو و موتورسیکلت بود که بهطور ویژه برای عملیاتهای سرکوب خیابانی و ایجاد رعب و وحشت در محلات استفاده میشدند.
گزارشها از تخریب کامل این ناوگان حملونقل حکایت دارند که ضربهای مهلک به توان تحرک نیروهای ضدشورش حکومت محسوب میشود.
«حمله به یگانهای امنیتی تهران»
بر اساس گزارشها، مراکز حساس زیرمجموعه سپاه تهران بزرگ، موسوم به «سپاه محمد رسولالله»، نیز هدف قرار گرفتند.
واحد امنیتی «امام هادی» که از مراکز راهبردی فرماندهی در تهران محسوب میشود، بهشدت در این حمله آسیب دید.
گردانهای امنیتی «امام علی» که بازوی اصلی و خط مقدم سرکوب اعتراضات مردمی و مقابله با بهاصطلاح «اغتشاشات» هستند، در این حملات متحمل خسارات انسانی و تجهیزاتی بیسابقهای شدند.
منابع ایراناینترنشنال از مجموعهای از حملات گسترده و مرگبار علیه مراکز کلیدی و فرماندهی نیروی مقاومت بسیج در ساعات گذشته خبر میدهند.
بر اساس گزارشهای اولیه، در این حملات که شب گذشته انجام گرفت، نزدیک به ۳۰۰ نفر از فرماندهان و مسئولان میدانی بسیج کشته شدند.
انهدام لجستیک سرکوب
در یکی از حساسترین حملات، مرکز تعمیرات و نگهداری واحد پشتیبانی بسیج هدف قرار گرفت.
این مرکز محل نگهداری و تجهیز صدها خودرو و موتورسیکلت بود که بهطور ویژه برای عملیاتهای سرکوب خیابانی و ایجاد رعب و وحشت در محلات استفاده میشدند.
گزارشها از تخریب کامل این ناوگان حملونقل حکایت دارند که ضربهای مهلک به توان تحرک نیروهای ضدشورش حکومت محسوب میشود.
حمله به یگانهای امنیتی تهران
بر اساس گزارشها، مراکز حساس زیرمجموعه سپاه تهران بزرگ، موسوم به «سپاه محمد رسولالله»، نیز هدف قرار گرفتند.
واحد امنیتی «امام هادی» که از مراکز راهبردی فرماندهی در تهران محسوب میشود، بهشدت در این حمله آسیب دید.
گردانهای امنیتی «امام علی» که بازوی اصلی و خط مقدم سرکوب اعتراضات مردمی و مقابله با بهاصطلاح «اغتشاشات» هستند، در این حملات متحمل خسارات انسانی و تجهیزاتی بیسابقهای شدند.
بر اساس ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال، مردم در چیتگر تهران پس از شنیدن خبر کشته شدن علی لاریجانی فریاد شادی سردادند.
گزارشها حاکی از آن است که اسرائیل روز سهشنبه در حملاتی چند ایست بازرسی نیروهای امنیتی، ایستگاه و واحد سیار نیروهای انتظامی را در تهران هدف قرار داد.
بر اساس این گزارشها، ایستهای بازرسی در نزدیکی میدان انقلاب، میدان ولیعصر، صادقیه و بزرگراه مدرس هدف قرار گرفتند.
گزارشهایی نیز درباره حمله به ایستگاههای پلیس در نزدیکی مترو «امام حسین»، حوالی دانشگاه شریف و محدوده بزرگراه چمران و واحدهای سیار پلیس در نزدیکی میدان آزادی منتشر شده است.