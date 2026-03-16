بر اساس پیام مخاطبان، ساعت ۲۰:۰۶ جمعه در اسلامشهر، روبه‌روی باغ فیض هدف حمله قرار گرفت و حدود ساعت ۲۰ جمعه در حوالی فردیس کرج صدای حدود شش انفجار شنیده شد

یک مخاطب گفت که ساعت ۲۰:۱۰ جمعه در گوهردشت کرج صدای عبور جنگنده شنیده شد و چند دقیقه بعد صدای انفجار به گوش رسید

همچنین بر اساس پیام یک مخاطب ساعت ۸:۱۲ جمعه در ملارد صدای انفجارهای شدید شنیده شد.

حدود ساعت هشت شب جمعه نیز صدای انفجارهایی از سمت مهرشهر و کیانمهر، پشت معراج ۹ کرج شنیده شد.