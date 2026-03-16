‌عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت: «ما در حال یک مقاومت غرورانگیز هستیم و به این مقاومت خود بدون تردید ادامه می‌دهیم. مطمئنم در یکی از روزهای آینده پیروزی خود را در این جنگ جشن می‌گیریم.»

او افزود: «فکر می‌کنم یک سال گذشته در تاریخ ایران بی‌نظیر است. ما یک جنگ را پشت سر گذاشتیم و اکنون در جنگ دیگری به سر می‌بریم.»

عراقچی ادامه داد: «سالی که طی کردیم سال سختی بود با این حال با عزت و افتخار بود.»

او در خصوص وضعیت عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز، گفت: «از نظر ما تنگه هرمز باز است و فقط بر روی دشمنان بسته است.»