نیویورک‌تایمز شامگاه یک‌شنبه ۲۴ اسفند به نقل از مقام‌های کاخ سفید نوشت از زمان آغاز کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی، ترامپ به‌طور منظم با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و رهبرای کشورهای عربی، به‌ویژه ولیعهد عربستان سعودی، گفت‌وگو می‌کند.

بر اساس این گزارش، درخواست بن‌سلمان از رییس‌جمهوری ایالات متحده برای ادامه حملات به مواضع حکومت ایران در راستای همان توصیه‌ای است که ملک عبدالله، پادشاه سابق عربستان سعودی، پیش‌تر بارها خطاب به مقام‌های واشینگتن مطرح کرده بود: «سر مار را قطع کنید.»

ملک عبدالله از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ قدرت را در این کشور در دست داشت.

گزارش نیویورک‌تایمز درباره حمایت بن‌سلمان از کارزار ترامپ علیه جمهوری اسلامی در شرایطی منتشر شد که حکومت ایران همچنان به حملات خود به کشورهای منطقه ادامه می‌دهد.

وزارت دفاع عربستان سعودی دوشنبه ۲۵ اسفند اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی از نیمه‌شب تا صبح دوشنبه، ۶۱ پهپاد را در شرق این کشور رهگیری و منهدم کردند.

شبکه العربیه نیز گزارش داد به‌دنبال حمله پهپادی به منطقه صنایع نفتی در بندر فجیره امارات متحده عربی، آتش‌سوزی گسترده‌ای رخ داده و تیم‌های امدادی به منطقه اعزام شده‌اند.

خبرگزاری رویترز نوشت عملیات بارگیری نفت در بندر فجیره پس از این حادثه به حالت تعلیق درآمده است.

بامداد ۲۵ اسفند نیز فرودگاه بین‌المللی دبی با پهپاد هدف قرار گرفته بود.

حکومت ایران از زمان آغاز مناقشه کنونی، ۱۲ کشور منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، اردن، قطر، عراق، عمان و جمهوری آذربایجان را هدف قرار داده است؛ حملاتی که تهران اغلب آن‌ها را با استناد به فعالیت پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در این کشورها توجیه می‌کند.

این در حالی است که تاسیسات غیرنظامی، از جمله فرودگاه‌ها و هتل‌ها، از اهداف حملات جمهوری اسلامی بوده‌اند.

پیش‌تر بن‌سلمان و محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، در گفت‌وگویی تلفنی هشدار دادند حملات مداوم حکومت ایران به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، «تنش‌زا و خطرناک» است و امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند.

آن‌ها تاکید کردند کشورهای شورای همکاری خلیج فارس «با تمام قوا به تلاش برای دفاع از خود ادامه خواهند داد و تمام منابع موجود را برای حمایت از امنیت منطقه و برقراری ثبات آن فراهم خواهند کرد».

رییس امارات متحده عربی ۱۶ اسفند در اظهاراتی کم‌سابقه جمهوری اسلامی را «دشمن» خوانده و هشدار داده بود امارات «طعمه آسانی» نیست.