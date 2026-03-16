در آستانه چهارشنبهسوری؛ آتش زدن تصاویر علی و مجتبی خامنهای
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، آتش زدن تصاویر علی و مجتبی خامنهای را نشان میدهد و میگوید: «این آخرین چهارشنبهسوری است که تصاویر اهریمنها را آتش میزنیم.»
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است حوالی محله سعادتآباد تهران در دوشنبه ۲۵ اسفند هدف حملات هوایی قرار گرفته است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت: «ما از ماهها قبل هشدارهای لازم را به کشورهای منطقه داده بودیم و اکنون نیز پایگاههای نظامی و امکانات آمریکا در منطقه را مورد هدف قرار میدهیم.»
او ادامه داد: «در این روز شاهد استفاده مستمر آمریکا از پایگاههای نظامی، امکانات، تاسیسات و مجموعه ظرفیت های خود در کشورهای منطقه بودیم که قابل کتمان نیست.»
بقائی افزود: «همواره تاکید کردیم که ما هیچ خصومت و دشمنی با کشورهای منطقه نداریم و تا ابد با همدیگر همسایه خواهیم بود.»
روزنامه نیویورکتایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان سعودی، از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خواسته است به حملات سنگین علیه مواضع جمهوری اسلامی ادامه دهد.
نیویورکتایمز شامگاه یکشنبه ۲۴ اسفند به نقل از مقامهای کاخ سفید نوشت از زمان آغاز کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی، ترامپ بهطور منظم با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و رهبرای کشورهای عربی، بهویژه ولیعهد عربستان سعودی، گفتوگو میکند.
بر اساس این گزارش، درخواست بنسلمان از رییسجمهوری ایالات متحده برای ادامه حملات به مواضع حکومت ایران در راستای همان توصیهای است که ملک عبدالله، پادشاه سابق عربستان سعودی، پیشتر بارها خطاب به مقامهای واشینگتن مطرح کرده بود: «سر مار را قطع کنید.»
ملک عبدالله از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ قدرت را در این کشور در دست داشت.
گزارش نیویورکتایمز درباره حمایت بنسلمان از کارزار ترامپ علیه جمهوری اسلامی در شرایطی منتشر شد که حکومت ایران همچنان به حملات خود به کشورهای منطقه ادامه میدهد.
وزارت دفاع عربستان سعودی دوشنبه ۲۵ اسفند اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی از نیمهشب تا صبح دوشنبه، ۶۱ پهپاد را در شرق این کشور رهگیری و منهدم کردند.
شبکه العربیه نیز گزارش داد بهدنبال حمله پهپادی به منطقه صنایع نفتی در بندر فجیره امارات متحده عربی، آتشسوزی گستردهای رخ داده و تیمهای امدادی به منطقه اعزام شدهاند.
خبرگزاری رویترز نوشت عملیات بارگیری نفت در بندر فجیره پس از این حادثه به حالت تعلیق درآمده است.
بامداد ۲۵ اسفند نیز فرودگاه بینالمللی دبی با پهپاد هدف قرار گرفته بود.
حکومت ایران از زمان آغاز مناقشه کنونی، ۱۲ کشور منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، اردن، قطر، عراق، عمان و جمهوری آذربایجان را هدف قرار داده است؛ حملاتی که تهران اغلب آنها را با استناد به فعالیت پایگاههای نظامی ایالات متحده در این کشورها توجیه میکند.
این در حالی است که تاسیسات غیرنظامی، از جمله فرودگاهها و هتلها، از اهداف حملات جمهوری اسلامی بودهاند.
پیشتر بنسلمان و محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، در گفتوگویی تلفنی هشدار دادند حملات مداوم حکومت ایران به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، «تنشزا و خطرناک» است و امنیت و ثبات منطقه را تهدید میکند.
آنها تاکید کردند کشورهای شورای همکاری خلیج فارس «با تمام قوا به تلاش برای دفاع از خود ادامه خواهند داد و تمام منابع موجود را برای حمایت از امنیت منطقه و برقراری ثبات آن فراهم خواهند کرد».
رییس امارات متحده عربی ۱۶ اسفند در اظهاراتی کمسابقه جمهوری اسلامی را «دشمن» خوانده و هشدار داده بود امارات «طعمه آسانی» نیست.
همزمان با تشدید حملات هوایی اسرائیل به مراکز حساس نظامی جمهوری اسلامی در پایتخت، فرودگاه مهرآباد هدف موج جدیدی از حملات قرار گرفت.
منابع آگاه دوشنبه ۲۵ اسفند به ایراناینترنشنال گفتند در جریان این عملیات شبانه، بخش بزرگی از ناوگان ترابری سپاه پاسداران و همچنین هواپیمای اختصاصی تشریفات سران جمهوری اسلامی بهطور کامل منهدم شدند.
ارتش اسرائیل نیز در بیانیهای اعلام کرد: «این هواپیما توسط علی خامنهای، رهبر رژیم تروریستی ایران و دیگر مقامات ارشد این رژیم و همچنین عناصر نیروهای مسلح ایران برای پیشبرد خریدهای نظامی و مدیریت ارتباطات با کشورهای محور از طریق پروازهای داخلی و خارجی مورد استفاده قرار میگرفت.»
ارتش اسرائیل تاکید کرد عملیات اخیر در فرودگاه مهرآباد ضربهای دیگر به «روند تقویت توان نظامی و توانایی بازسازی» جمهوری اسلامی به شمار میرود.
به نظر میرسد منظور ارتش اسرائیل از عبارت «کشورهای محور»، کشورهایی باشد که میزبان گروههای نیابتی جمهوری اسلامی هستند؛ گروههایی مانند حزبالله، حشد شعبی و حوثیها که در ادبیات رسمی تهران از آنها با عنوان «محور مقاومت» یاد میشود.
کمال پنحاسی، سخنگوی فارسیزبان ارتش اسرائیل، ۲۵ اسفند با انتشار یک پیام ویدیویی، نابودی هواپیمای تشریفات سران حکومت ایران را «نماد پایان عصر فساد» دانست.
به گفته پنحاسی، جمهوری اسلامی بهجای پیگیری منافع مردم ایران، از این هواپیما برای انجام «معاملات تروریستیاش» در سراسر جهان بهره میبرد.
آمریکا و اسرائیل در ۱۶ روز گذشته ضربات سنگینی به راس ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی وارد آوردهاند و بر ادامه نبرد تا تسلیم حکومت ایران تاکید دارند.
حمله به چند ایست بازرسی در تهران، از جمله در زیر پلها
بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال، حملات به مواضع نیروهای سرکوبگر در تهران شامگاه یکشنبه ۲۴ اسفندادامه یافت و چندین ایست بازرسی در نقاط مختلف پایتخت هدف قرار گرفتند.
ایستهای بازرسی در میدان انقلاب (تقاطع کارگر جنوبی)، خیابان مولوی و صاحبجم، میدان آزادی و بزرگراه آزادگان از جمله این اهداف بودند.
به گفته منابع آگاه، در دستکم دو مورد از این حملات در بزرگراه حجازی و منطقه مرتضیگرد، ایستهای بازرسی در زیر پلها مستقر بودند که هدف قرار داده شدند.
جمهوری اسلامی در روزهای اخیر تلاش کرده است با قطع اینترنت و محدود کردن جریان آزاد اطلاعات، بازداشت گسترده شهروندان، استقرار نیروهای سرکوب و همچنین فراخواندن حامیان خود به حضور در خیابانها، فضایی شبیه حکومت نظامی در بخشهای مختلف ایران ایجاد کند.
شاهزاده رضا پهلوی ۲۴ اسفند از مردم ایران خواست «به یاد دلاورانی که جان خود را برای بازپسگیری ایران و هویت ملیمان فدا کردند»، مراسم چهارشنبهسوری را با «شوری ملی» برگزار کنند.
او همچنین از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، خواست «تحولات این روز را با دقت زیر نظر بگیرند و اجازه ندهند جمهوری اسلامی در این آیین ملی با مردم شجاع ایران با خشونت برخورد کند».
ترامپ شامگاه ۲۴ اسفند با اشاره به کشتار گسترده معترضان به دست عوامل جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی، مقامهای حکومت ایران را «تروریست و خطرناک» خواند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تروث سوشال نوشت جمهوری اسلامی اخبار دروغین و اطلاعات جعلی منتشر میکند و با استفاده از تصاویر تولید شده با هوش مصنوعی تلاش دارد توان نظامی خود را بزرگنمایی کند.
گفتوگو با مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایران اینترنشنال