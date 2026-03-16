حساب رسمی فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده (سنتکام) با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اهداف و وضعیت حملات به مواضع جمهوری اسلامی تا ۲۵ اسفند را به‌روزرسانی کرد. بر این اساس، به بیش از ۷هزار هدف حمله شده، بیش از ۶۵۰۰ پرواز رزمی انجام شده و بیش از ۱۰۰ فروند شناور متعلق به حکومت آسیب دیده یا منهدم شده است.

به نقل از سنتکام، تاکنون مراکز فرماندهی و کنترل نظامی، ساختمان‌های ستادهای استانی و پایگاه‌های اطلاعاتی سپاه، سامانه‌های یکپارچه پدافند هوایی، کشتی‌ها و زیردریایی‌های نیروی دریایی، توانمندی‌های ارتباطات نظامی، مراکز تولید موشک‌های بالستیک و پهپاد، تاسیسات تولید و انبارهای زیرزمینی مهمات و سلاح، پایگاه‌های موشکی زمین‌به‌هوا و زیرساخت‌های پشتیبانی نظامی مورد هدف قرار گرفته است.

طبق این پست که بامداد سه‌شنبه ۲۶ اسفند منتشر شد، ارتش ایالات متحده تاکنون از ۲۳ نوع هواگرد نظامی شامل سه نوع بمب‌افکن بی-وان، بی‌-تو و بی-۵۲، انواع جنگنده‌ها، هواپیماهای تهاجمی و سوخت‌رسان و بالگردهای تهاجمی استفاده شده است.