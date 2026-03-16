در حالی که کاخ سفید تلاش می‌کند با ایجاد یک ائتلاف دریایی فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد، پایتخت‌های بزرگ جهان با استناد به محدودیت‌های قانونی و نگرانی از افتادن در دام یک جنگ تمام‌عیار، تا این لحظه از همراهی با واشینگتن خودداری کرده‌اند.

اروپا متحد علیه گسترش جنگ

در قاره اروپا، جبهه‌ای واحد علیه درخواست‌های مکرر ترامپ شکل گرفته است. فرانسه موضعی کاملا محتاطانه اتخاذ کرده است؛ امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری این کشور، تاکید کرد پاریس تنها زمانی در عملیات همراهی کشتی‌ها شرکت می‌کند که شرایط اجازه دهد و تنش‌ها کاهش یابد.

بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان نیز با انتقاد از این طرح سوال کرد که چند ناوچه اروپایی چه کاری می‌توانند انجام دهند که نیروی دریایی قدرتمند آمریکا از عهده آن برنمی‌آید؟

او با صراحت اعلام کرد: «این جنگ ما نیست و ما آن را شروع نکرده‌ایم.»

بریتانیا نیز ضمن اشاره به دشواری‌های موجود، بر عدم تمایل خود برای ورود به یک درگیری وسیع تاکید کرد.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، در این رابطه تصریح کرد که لندن برای تضمین آزادی کشتیرانی با متحدان همکاری می‌کند، اما این کشور به هیچ وجه به یک جنگ گسترده‌تر کشیده نخواهد شد.

او اشاره کرد که بریتانیا تنها ممکن است از سیستم‌های مین‌یاب خودکار استفاده کند.

متئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر ایتالیا نیز هشدار داد اعزام کشتی‌های نظامی به منطقه جنگی، به معنای ورود رسمی به جنگ است.

تردید در آسیا و اقیانوسیه

مقاومت در برابر طرح ترامپ در شرق آسیا، یعنی جایی که بیشترین وابستگی به انرژی خاورمیانه وجود دارد، نیز به وضوح دیده می‌شود.

سانائه تاکائیچی، نخست‌وزیر ژاپن، با اشاره به قانون اساسی صلح‌طلب این کشور، اعلام کرد که توکیو هنوز هیچ تصمیمی برای اعزام ناو اتخاذ نکرده است.

استرالیا نیز رسما اعزام ناو جنگی را رد کرده و برای مشارکت نظامی خود خط قرمز ترسیم کرده است.

چین نیز که بزرگ‌ترین ذی‌نفع باز بودن تنگه هرمز است، علی‌رغم فشارهای ترامپ، با درخواست واشینگتن مخالفت کرده است.

مقامات چینی به جای پیوستن به ائتلاف نظامی، بر تنش‌زدایی و گفت‌وگو با همه طرف‌ها تاکید دارند.

جست‌وجو برای راهکارهای جایگزین

در حالی که ترامپ هشدار داده بی‌پاسخ ماندن درخواستش می‌تواند آینده سازمان پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) را به خطر بیندازد، متحدان اروپایی به دنبال راهکارهای غیرنظامی هستند.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از احتمال اجرای طرحی مشابه توافق غلات اوکراین برای عبور امن انرژی سخن گفته است.

به نظر می‌رسد متحدان آمریکا در حال حاضر به جای گزینه‌های نظامی پرخطر، مسیر دیپلماسی را برای عبور از این بحران راهبردی برگزیده‌اند.