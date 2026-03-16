عربستان ۸ پهپاد را در منطقه الشرقیه رهگیری و منهدم کرد
وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد که ۸ پهپاد در منطقه الشرقیه رهگیری و منهدم شدند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا گفت نمیدانیم که مجتبی خامنهای زنده است یا کشته شده است. او تاکید کرد مجتبی خامنهای به شدت آسیب دیده و مردم میگویند او بدشکل شده و یک پای خود را از دست داده است.
پیشتر اخباری از آسیب شدید به صورت مجتبی خامنهای در حملات به مجموعه رهبری جمهوری اسلامی منتشر شده بود.
ترامپ با اشاره به حمله به نشست مجلس خبرگان رهبری و همچنین ابهام درباره وضعیت جسمی مجبتی خامنهای گفت که معتقد است جمهوری اسلامی میخواهد برای پایان دادن به جنگ به توافق برسد اما مشخص نیست که چه کسی قرار است این کار را انجام دهد و رهبران واقعی جمهوری اسلامی را نمیشناسد.
طرح دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای تشکیل یک ناوگان نظامی بینالمللی با هدف باز نگاه داشتن تنگه هرمز، با واکنشهای محتاطانه و مقاومت جدی متحدان سنتی این کشور روبهرو شده است.
در حالی که کاخ سفید تلاش میکند با ایجاد یک ائتلاف دریایی فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد، پایتختهای بزرگ جهان با استناد به محدودیتهای قانونی و نگرانی از افتادن در دام یک جنگ تمامعیار، تا این لحظه از همراهی با واشینگتن خودداری کردهاند.
اروپا متحد علیه گسترش جنگ
در قاره اروپا، جبههای واحد علیه درخواستهای مکرر ترامپ شکل گرفته است. فرانسه موضعی کاملا محتاطانه اتخاذ کرده است؛ امانوئل مکرون، رییسجمهوری این کشور، تاکید کرد پاریس تنها زمانی در عملیات همراهی کشتیها شرکت میکند که شرایط اجازه دهد و تنشها کاهش یابد.
بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان نیز با انتقاد از این طرح سوال کرد که چند ناوچه اروپایی چه کاری میتوانند انجام دهند که نیروی دریایی قدرتمند آمریکا از عهده آن برنمیآید؟
او با صراحت اعلام کرد: «این جنگ ما نیست و ما آن را شروع نکردهایم.»
بریتانیا نیز ضمن اشاره به دشواریهای موجود، بر عدم تمایل خود برای ورود به یک درگیری وسیع تاکید کرد.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، در این رابطه تصریح کرد که لندن برای تضمین آزادی کشتیرانی با متحدان همکاری میکند، اما این کشور به هیچ وجه به یک جنگ گستردهتر کشیده نخواهد شد.
او اشاره کرد که بریتانیا تنها ممکن است از سیستمهای مینیاب خودکار استفاده کند.
متئو سالوینی، معاون نخستوزیر ایتالیا نیز هشدار داد اعزام کشتیهای نظامی به منطقه جنگی، به معنای ورود رسمی به جنگ است.
تردید در آسیا و اقیانوسیه
مقاومت در برابر طرح ترامپ در شرق آسیا، یعنی جایی که بیشترین وابستگی به انرژی خاورمیانه وجود دارد، نیز به وضوح دیده میشود.
سانائه تاکائیچی، نخستوزیر ژاپن، با اشاره به قانون اساسی صلحطلب این کشور، اعلام کرد که توکیو هنوز هیچ تصمیمی برای اعزام ناو اتخاذ نکرده است.
استرالیا نیز رسما اعزام ناو جنگی را رد کرده و برای مشارکت نظامی خود خط قرمز ترسیم کرده است.
چین نیز که بزرگترین ذینفع باز بودن تنگه هرمز است، علیرغم فشارهای ترامپ، با درخواست واشینگتن مخالفت کرده است.
مقامات چینی به جای پیوستن به ائتلاف نظامی، بر تنشزدایی و گفتوگو با همه طرفها تاکید دارند.
جستوجو برای راهکارهای جایگزین
در حالی که ترامپ هشدار داده بیپاسخ ماندن درخواستش میتواند آینده سازمان پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) را به خطر بیندازد، متحدان اروپایی به دنبال راهکارهای غیرنظامی هستند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از احتمال اجرای طرحی مشابه توافق غلات اوکراین برای عبور امن انرژی سخن گفته است.
به نظر میرسد متحدان آمریکا در حال حاضر به جای گزینههای نظامی پرخطر، مسیر دیپلماسی را برای عبور از این بحران راهبردی برگزیدهاند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا گفت ایالات متحده سالها به کشورهایی که برای پیوستن به ائتلاف تامین امنیت عبور کشتیها از تنگه هرمز مردد هستند، کمک کرده است.
او افزود تامین امنیت تنگه هرمز برای دیگر کشورها سودمندتر از آمریکا است، زیرا ایالات متحده نفت خود را از این مسیر وارد نمیکند.
اخیرا برخی کشورهای اروپایی، درباره مشارکت با آمریکا در حملات اخیر ابراز تردید کردند.
ترامپ افزود مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، کشورهای عضو را اعلام خواهد کرد.
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با اعلام صدور حکم تاسیس «کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی» نوشت اعضای این کمیته: شیرین عبادی، ایرج مصداقی، لیلا بهمنی، و افشین الیان، هستند.
در این پیام آمده است این کمیته مامور تدوین مقررات یک دادگاه و یک کمیسیون حقیقتیاب خواهد بود.
شیرین عبادی ریاست این کمیته، برنده جایزه صلح نوبل است. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد این اعضا از چهار نسل متفاوت انتخاب شدند و شماری از برجستهترین حقوقدانان بینالمللی به عنوان مشاور این کمیته را یاری خواهند داد.
در پایان این پیام آمده است: عدالت انتقالی بخش مهمی از برنامهی گذار قانونمند ماست.
مراسم نود و هشتمین دوره جوایز اسکار یکشنبه شب، پانزدهم مارس، در هالیوود برگزار شد با جوایزی که غالبا قابل پیشبینی بود. سینمای ایران در سه رشته در بین نامزدها حضور داشت، اما جایزهای به دست نیاورد.
اسکار بهترین فیلم و بهترین کارگردانی همانطور که انتظار میرفت به نبرد پس از نبردی دیگر ساخته پل تامس اندرسون رسید و این فیلم که چهار جایزه دیگر از جمله بهترین فیلمنامه اقتباسی را هم برد، با شش اسکار بزرگترین برنده این مراسم بود.
پل تامس اندرسون که با شاهکارهایی چون مگنولیا برنده اسکار نشده بود، حالا با این فیلم که جزو بهترین آثارش هم نیست، اسکارها را به خانه برد. فیلم داستان شورشهای اجتماعی-سیاسی چند شخصیت را روایت میکند که به خشونت کشیده میشود. قطعا فضای سیاسی روز نقش مهمی در مطرح شدن این فیلم داشت، اما بهنظر میرسد از نوع فیلمهایی است که در گذر زمان رنگ خواهد باخت و کمتر دربارهاش حرف خواهند زد.
همنت ساخته کلوئی ژائو که از بهترین آثار امسال بود، همانطور که انتظار میرفت جایزه بهترین بازیگر زن را برای جسی باکلی به ارمغان آورد؛ برای بازی حیرتانگیز او در نقش همسر شکسپیر در این درام تاریخی که مفهوم غم و از دست دادن را با خلق هنری میآمیزد و به نتایج درخشانی میرسد.
باکلی اولین بازیگر ایرلندی است که اسکار بهترین بازیگر زن در نقش اصلی را به خانه میبرد. او که نقش یک مادر را در فیلم بازی میکند، روی صحنه با اشاره به روز مادر در بریتانیا جایزهاش را به «قلب زیبای پر هرج و مرج مادران» تقدیم کرد.
گناهکاران ساخته دیدنی رایان کوگلر هم که نامزد ۱۶ جایزه شده بود و به این ترتیب رکورد تاریخ را شکسته بود- شب نسبتا خوبی را پشت سر گذاشت: با به دست آوردن جوایز فیلمنامه اوریژینال، بازیگر مرد، موسیقی و فیلمبرداری (که اولین اسکار تاریخ برای یک فیلمبردار زن بود).
بسیاری انتظار نداشتند اما مایکل بی. جردن جایزه بهترین بازیگر مرد را برای گناهکاران به خانه برد. پیشتر تیموتی شالومه بخت اصلی به نظر میرسید. اظهارنظرهای او علیه باله و اپرا با انتقادات زیادی روبرو شد و بسیاری گمان میکردند که به همین دلیل بختش را برای اسکار از دست داده، اما اظهار نظر او زمانی منتشر شد که وقت رایگیری اسکار به پایان رسیده بود و عدم موفقیت او ربطی به این ماجرا ندارد.
شان پن جایزه بازیگر مکمل مرد را برای بازی دیدنیاش در نبردی پس از نبرد دیگر به دست آورد و به این ترتیب به جرگه بازیگران مردی رسید که سه اسکار در کارنامه دارند: جک نیکلسون، دنیل دی- لوئیس و والتر برنان.
در بخش فیلمنامه اوریژنال فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی هم نامزد بود که به این جایزه نرسید. این فیلم در بخش بهترین فیلم بینالملل هم نامزد دریافت اسکار بود، اما این جایزه را هم همانطور که میشد حدس زد به دست نیاورد.
فیلم پناهی آغاز پرشوری را در جوایز آخر سال رقم زد و به نظر میرسید یکی از بختهای اسکار است، اما پس از عدم موفقیت در گلدن گلوب، بفتا و سزار، مشخص بود که بختی در جوایز اسکار نخواهد داشت.
اما در بخش بینالملل حق به حقدار رسید: ارزش احساسی ساخته یواکیم تریه اولین اسکار تاریخ نروژ را به خانه برد، فیلمی که برای اولین بار در تاریخ این کشور در ۹ رشته نامزد اسکار شده بود. ارزش احساسی با فضاسازی حیرتانگیز، بازیهای درخشان- که در سه بخش از چهار بخش بازیگری در اسکار نامزد بود و فیلمنامهای فوقالعاده با ادای دین به پرسونای برگمان و سینمای اسکاندیناوی، یک بازیگر زن دچار بحران را در روابط خانوادگیاش میکاود.
در بخش مستند بلند فیلم آقای هیچکس علیه پوتین ساخته پاول تالانکین و دیوید بورنستین اسکار این بخش را به دست آورد، درحالی که فیلم راههای دور ( با عنوان بینالمللی عبور از میان صخرهها) ساخته سارا خاکی و محمدرضا عینی هم نامزد این جایزه بود. فیلم داستان زنی به سارا شاهوردی را روایت میکند که در یک روستای دورافتاده میخواهد بهعنوان نماینده مردم در شورای روستا انتخاب شود. فیلم با لحنی ساده و صمیمی قهرمانش را دنبال میکند و مشکلات او را به تصویر میکشد، از جمله تهمتهایی که به او زده میشود.
این دو فیلمساز ایرانی بر روی فرشهای قرمز اسکار حاضر شدند و محمدرضا عینی به خبرنگاران گفت: «ما میخواستیم این لحظه را با مردممان جشن بگیریم اما چون اینترنت قطع است حتی نمیتوانیم با آنها صحبت کنیم و نمیدانیم که آنها چطور اخبار را دریافت میکنند. البته این دیگر اولویت آنها نیست. ما بهعنوان یک ایرانی در حال حاضر اولویت بسیار دیگری داریم و به آینده بهتر با آرامش فکر میکنیم.»