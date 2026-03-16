حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات
وزارت دفاع امارات متحده عربی صبح دوشنبه ۲۵ اسفند اعلام کرد پدافند ضدهوایی این کشور در حال رهگیری موشکها و پهپادهای شلیکشده از سوی جمهوری اسلامی است.
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی و محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، در گفتوگویی تلفنی هشدار دادند حملات مداوم جمهوری اسلامی به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، تنشزا و خطرناک است و امنیت و ثبات منطقه را تهدید میکند.
به گزارش خبرگزاری عربستان سعودی، آنها تاکید کردند کشورهای شورای همکاری خلیج فارس «با تمام قوا به تلاش برای دفاع از خود ادامه خواهند داد و تمام منابع موجود را برای حمایت از امنیت منطقه و برقراری ثبات آن فراهم خواهند کرد».
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامی گفت: «تعداد زیادی نیروهای بسیج و سپاه در کرمانشاه از ۲۲ اسفند، از میدان لشکر به سمت خیابان شریعتی ایست بازرسی زدهاند و خودروها را بازرسی میکنند.»
مخاطب دیگری نیز نوشت نیروهای سپاه پاسداران در «خانه امید» در خیابان قائم مقام اراک مستقر شدهاند.
او افزود پادگان سپاه روحالله و ستاد خبری ۱۱۴ تخلیه شدهاند.
سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، در نشستی در پارلمان این کشور اعلام کرد توکیو در حال حاضر برنامهای برای اعزام کشتی جنگی به تنگه هرمز ندارد.
او گفت ژاپن تاکنون درخواستی از سوی ایالات متحده برای اعزام ناو جنگی بهمنظور حفاظت از این آبراه راهبردی دریافت نکرده است.
تاکایچی افزود دولت ژاپن درباره اقداماتی که با در نظر گرفتن محدودیتهای قانونی میتواند برای حفاظت از کشتیهای ژاپنی در منطقه انجام دهد، گفتوگوهایی داشته است.
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، از حملات سنگین آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در غرب تهران خبر داد.
او با اشاره به شدت حملات گفت: «دور تا دور آتش است.»
بر اساس گزارشهای دریافتی از شهروندان در بامداد دوشنبه ۲۵ اسفند، در چند شهر ایران صدای انفجار، پرواز جنگندهها و حملات هوایی گزارش شده است.
در شیراز شهروندان اعلام کردهاند که حوالی ساعت ۰۴:۰۸ بامداد صدای جنگنده و انفجار شنیده شده و حدود ساعت ۴:۱۵ بامداد نیز چندین حمله شدید و کوبنده در اطراف شهر رخ داده است. همچنین گزارشهایی از حضور گسترده نیروهای مسلح در اطراف میدان نمازی منتشر شده است.
در تهران نیز شاهدان عینی گفتهاند حدود ساعت ۲:۵۵ بامداد چندین انفجار در حوالی منطقه بهارستان و اسلامشهر شنیده شده است.
در کرج نیز شهروندان از وقوع انفجارهای شدید در مناطق مختلف شهر در بامداد دوشنبه خبر دادهاند.
همچنین در بندرعباس گزارش شده است که حوالی ساعت ۵:۱۰ بامداد دو بار هدف حمله جنگندهها قرار گرفته است.
در کرمانشاه نیز به گفته شاهدان عینی شهر دستکم چهار بار هدف حمله قرار گرفته و ستونهای دود از چند نقطه شهر دیده شده است.