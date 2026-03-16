اسرائیل دوشنبه ۲۵اسفنداعلام کرد برای دست‌کم سه هفته دیگر برنامه‌های عملیاتی مفصلی دارد. این در حالی است که ارتش این کشور در طول شامگاه دوشنبه اهدافی در سراسر ایران را زیر حملات سنگین قرار داد. هم‌زمان، حملات پهپادی جمهوری اسلامی فرودگاه دبی را به‌طور موقت تعطیل کرد و یک تاسیسات مهم نفتی در امارات متحده عربی را هدف قرار داد.

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی اکنون وارد هفته سوم خود شده و هنوز نشانه روشنی از پایان آن دیده نمی‌شود. این جنگ باعث بسته شدن تنگه هرمز شده است؛ گذرگاهی حیاتی که ۲۰ درصد نفت و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کند. این وضعیت قیمت نفت را افزایش داده و نگرانی‌ها درباره جهش دوباره تورم جهانی را بالا برده است.

دونالد ترامپ رییس‌جمهوری آمریکا، یک‌شنبه ۲۴ اسفندخواستار تشکیل ائتلافی از کشورها برای کمک به بازگشایی این مسیر حیاتی کشتی‌رانی شد و هشدار داد که اگر اعضای ناتو به کمک واشینگتن نیایند، آینده‌ای «بسیار بد» در انتظار این ائتلاف خواهد بود.

درخواست او با واکنشی محتاطانه از سوی متحدان مواجه شد. آنها ضمن حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی مسیر، نسبت به احتمال اقدام نظامی احتیاط نشان دادند.

سرهنگ دوم نداو شوشانی، سخنگوی ارتش اسرائیل، به خبرنگاران گفت برنامه‌های عملیاتی دقیقی برای جنگ با حکومت ایران در سه هفته آینده وجود دارد و همچنین برنامه‌های دیگری نیز برای دوره‌های طولانی‌تر تهیه شده است.

ارتش اسرائیل اهداف خود را محدود به تضعیف توانایی ایران برای تهدید اسرائیل توصیف و اعلام کرده که زیرساخت‌های موشک‌های بالستیک، تاسیسات هسته‌ای و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد.

شوشانی گفت: «ما می‌خواهیم مطمئن شویم که این رژیم تا حد ممکن ضعیف شود و تمام توانایی‌های آن، همه بخش‌ها و همه شاخه‌های دستگاه امنیتی آن را تضعیف کنیم.»

ارتش اسرائیل اعلام کرده است که هنوز هزاران هدف برای حمله در داخل ایران در اختیار دارد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه گفت تهران نه درخواست آتش‌بس کرده و نه پیامی با ایالات متحده رد و بدل کرده است.

حملات سنگین در سراسر ایران

رسانه‌های ایران گزارش دادند که در حملات شبانه به استان مرکزی در مرکز ایران پنج نفر کشته و هفت نفر زخمی شدند. این رسانه‌ها، دوشنبه ضمن اعلام پرواز جنگنده‌ها در مناطق مختلف تهران، گزارش دادند که انفجارهایی در مناطق شرق، مرکز و غرب تهران رخ داده است.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، در پی تشدید حملات هوایی گسترده به مراکز حساس نظامی و حکومتی در پایتخت، فرودگاه مهرآباد تهران شامگاه یکشنبه هدف موج جدیدی از حملات قرار گرفته است.

ارتش اسرائیل دوشنبه اعلام کرد در حال انجام حملات هوایی در تهران، شیراز و تبریز علیه «زیرساخت‌های رژیم تروریستی ایران» است.

هم‌زمان در اسرائیل، آژیرهای هشدار حمله هوایی نسبت به موشک‌های ایرانی به صدا درآمدند. سپاه پاسداران اعلام کرد تهران حملاتی را به مناطقی در تل‌آویو، پایگاه هوایی الظفره در ابوظبی، پایگاه دریایی در بحرین و پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین انجام داده است.

بازارهای انرژی و تنگه هرمز

بازارهای انرژی نیز با اختلال بیشتری روبه‌رو شدند، زیرا پس از حمله پهپادی جمهوری اسلامی به بندر فجیره در امارات متحده عربی، عملیات بارگیری نفت متوقف شد. این بندر در خلیج عمان معمولا نقطه خروج حیاتی برای نفت خام امارات است؛ حجمی معادل حدود یک درصد تقاضای جهانی نفت.

پروازها در فرودگاه بین‌المللی دبی، یکی از شلوغ‌ترین فرودگاه‌های جهان، پس از آنکه یک حمله پهپادی به یک تاسیسات ذخیره سوخت در نزدیکی آن باعث ایجاد ستون‌های دود سیاه در آسمان شد، برای چند ساعت متوقف شد.

رسانه‌های دولتی گزارش دادند عربستان سعودی در منطقه شرقی خود طی یک ساعت ۳۴ پهپاد را رهگیری کرده است. در هیچ‌یک از این حوادث گزارشی از تلفات منتشر نشد.

روز دوشنبه قیمت نفت همچنان بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی ماند. یک‌شنبه ترامپ گفت کشورهایی که به نفت خلیج فارس وابستگی زیادی دارند باید برای حفاظت از تنگه هرمز کمک کنند.

اگر چین به این خواست آمریکا پاسخ مثبت ندهد، ممکن است ترامپ سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به به پکن را به تعویق بیندازد. او در پیامی در شبکه‌های اجتماعی گفت امیدوار است چین، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، بریتانیا و دیگر کشورها در این اقدام مشارکت کنند.

ترامپ یک‌شنبه به فایننشال‌تایمز گفت اگر چین برای باز کردن تنگه کمک نکند، ممکن است دیدار خود با رییس‌جمهوری چین، شی جین‌پینگ را که قرار است اواخر همین ماه انجام شود، به تعویق بیندازد.

با این حال، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت اگر این سفر به زمان دیگری موکول شود، به دلیل مسائل لجستیکی ناشی از جنگ خواهد بود و به تنگه هرمز ارتباطی ندارد.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، گفت کشورش وارد یک جنگ گسترده‌تر با ایران نخواهد شد، اما برای بازگشایی این آبراه با متحدان همکاری خواهد کرد؛ هرچند اذعان کرد که این کار آسان نخواهد بود.

ژاپن اعلام کرد برنامه‌ای برای اعزام کشتی‌های جنگی به این تنگه ندارد. استرالیا که گفته است یک هواپیمای نظارتی نظامی و موشک‌هایی برای کمک به دفاع از امارات ارسال خواهد کرد، اعلام کرد نیروی دریایی خود را اعزام نخواهد کرد.

بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان نیز مشارکت کشورش در هرگونه فعالیت نظامی در جنگ ایران، از جمله تلاش برای بازگشایی تنگه، را رد کرد. او گفت: «این جنگ ما نیست؛ ما آن را آغاز نکرده‌ایم.»

اسرائیل همچنین به حملات خود در لبنان و غزه ادامه داد و نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی یعنی حزب‌الله و حماس را هدف قرار داد.

ارتش اسرائیل دوشنبه اعلام کرد نیروهایش عملیات زمینی محدودی را علیه مواضع حزب‌الله در جنوب لبنان آغاز کرده‌اند.