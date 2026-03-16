یکی از فرماندهان کتائب حزبالله عراق کشته شد
گروه کتائب حزبالله عراق تایید کرد که ابوعلی العسکری، از فرماندهان این گروه، کشته شده است
رییسجمهوری آمریکا گفت که روشن نیست مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، هنوز زنده باشد. اظهاراتی که پس از گزارشها درباره مجروح شدن او در یک حمله هوایی مطرح شد.
دونالد ترامپ دوشنبه ۲۵ اسفند در مراسمی در کاخ سفید گفت: «نمیدانیم [مجتبی خامنهای] زنده است یا نه. فقط این را میگویم که هیچکس او را ندیده، که این غیرعادی است.»
پس از کشته شدن علی خامنهای، دیکتاتور تهران، در حملات اولین دقایق جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در ۹ اسفند، تهران اعلام کرد پسر او، مجتبی، به عنوان جانشینش انتخاب شده است.
پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، هفته گذشته گفت که گمان میرود رهبر جدید جمهوری اسلامی در یک حمله زخمی شده باشد؛ اما او از آن زمان تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده است.
ترامپ همچنین گفت: «خیلیها میگویند او بهشدت دچار نقص عضو شده است. میگویند پایش را از دست داده ... و خیلی شدید آسیب دیده. عدهای دیگر هم میگویند مرده است.»
ابهام درباره کانال مذاکره
خبرگزاری رویترز گزارش داد گرچه عمان چندین بار تلاش کرده است میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی یک خط ارتباطی باز کند، اما کاخ سفید روشن کرده که در مقطع کنونی، به این موضوع علاقهای ندارد.
ترامپ در همین ارتباط گفت: «ما نمیدانیم رهبرشان چه کسی است. افرادی هستند که میخواهند مذاکره کنند اما ما اصلا نمیدانیم آنها چه کسانی هستند.»
از سوی دیگر، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد سیاست حکومت ایران برای ایجاد ناامنی در تنگه هرمز ادامه دارد و تهران تنها در صورتی حاضر به خاتمه جنگ است که طرفهای مقابل «غرامت» بپردازند و «تضمین عدم تکرار» ارائه کنند.
عراقچی یکشنبه ۲۴ اسفند در مصاحبه با روزنامه العربی الجدید، با تکرار مواضع مقامهای حکومت ایران تهدید کرد جمهوری اسلامی مانع از عبور «کشتیهای آمریکایی و متحدانش» از تنگه هرمز خواهد شد.
ترامپ: برخی کشورها اشتیاقی به کمک برای بازگشایی تنگه هرمز ندارند
رییسجمهوری آمریکا ۲۵ اسفند بار دیگر از کشورها خواست برای بازگشایی تنگه هرمز به واشینگتن کمک کنند، اما گفت برخی کشورها که سالها از حمایت نظامی آمریکا برخوردار بودهاند، اشتیاق چندانی در این زمینه نشان ندادهاند.
ترامپ گفت: «بعضیها خیلی مشتاقاند و بعضیها نه. بعضی از آنها کشورهایی هستند که ما سالهای سال به آنها کمک کردهایم. از آنها در برابر تهدیدهای وحشتناک خارجی محافظت کردهایم، اما آنها آنقدرها هم مشتاق نبودند. و میزان این اشتیاق برای من اهمیت دارد.»
او افزود برخی کشورها گفتهاند آماده کمک هستند، اما نامی از این کشورها نبرد.
تردید متحدان آمریکا درباره ورود به بحران هرمز
ترامپ خواستار مشارکت کشورها در تامین امنیت تنگه هرمز شده است؛ آبراهی که پس از واکنش جمهوری اسلامی به حملات آمریکا و اسرائیل و بهکارگیری پهپاد، موشک و مین، عملا به روی نفتکشهایی بسته شده که بهطور معمول یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان را جابهجا میکنند.
حملات آمریکا و اسرائیل به ایران بازارهای جهانی انرژی را دچار شوک کرده، قیمت نفت را افزایش داده و هزینه بنزین را برای مصرفکنندگان آمریکایی بالا برده است. وضعیتی که میتواند برنامه اقتصادی داخلی ترامپ را با دشواری بیشتری روبهرو کند و بر موقعیت جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای (در ماه نوامبر) اثر بگذارد.
چندین متحد آمریکا ۲۵ اسفند اعلام کردند فعلا برنامه فوری برای اعزام کشتی به منظور بازگشایی تنگه هرمز ندارند.
آلمان، اسپانیا و ایتالیا از جمله کشورهایی هستند که دستکم در شرایط فعلی، مشارکت در هرگونه ماموریت در خلیج فارس را منتفی دانستند.
در مقابل، بریتانیا و دانمارک موضع محتاطانهتری گرفتند و گفتند راههای احتمالی کمک را بررسی خواهند کرد، اما در عین حال بر ضرورت کاهش تنش و پرهیز از کشیده شدن به جنگ تاکید کردند.
فرانسه نیز اعلام کرد که احتمالا کمک خواهد کرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، پیشتر گفته بود واشینگتن فعلا با عبور برخی کشتیهای ایرانی، هندی و چینی از تنگه هرمز «مشکلی ندارد».
همزمان، قیمت نفت در معاملات ۲۵ اسفند حدود یک درصد کاهش یافت.
ترامپ بدون اشاره به نام کشور یا کشورهایی که با آنها گفتوگو کرده، روایت کرد که در پاسخ به درخواست آمریکا برای مشارکت، با بیمیلی روبهرو شده است.
او گفت: «ما در بعضی کشورها ۴۵ هزار سرباز داریم ... که از آنها در برابر خطر محافظت میکنند و کارمان را هم خیلی خوب انجام دادهایم. بعد میگوییم، خب، میخواهیم بدانیم شما مینروب دارید؟ و پاسخ این است: ترجیح میدهیم درگیر نشویم، آقا.»
ترامپ آخر هفته گذشته همچنین ایران را به حملات بیشتر علیه جزیره خارک تهدید کرده بود؛ جزیرهای که حدود ۹۰ درصد صادرات نفت ایران از طریق آن انجام میشود.
این تهدید پس از حمله آمریکا به اهداف نظامی در خارک و تشدید واکنشهای تهران مطرح شد.
ترامپ در عین حال گفت واشینگتن با تهران در تماس است، هرچند بعید میداند حکومت ایران در حال حاضر برای گفتوگوهای جدی با هدف پایان دادن به درگیری، آماده باشد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا گفت نمیدانیم که مجتبی خامنهای زنده است یا کشته شده است. او تاکید کرد مجتبی خامنهای به شدت آسیب دیده و مردم میگویند او بدشکل شده و یک پای خود را از دست داده است.
پیشتر اخباری از آسیب شدید به صورت مجتبی خامنهای در حملات به مجموعه رهبری جمهوری اسلامی منتشر شده بود.
ترامپ با اشاره به حمله به نشست مجلس خبرگان رهبری و همچنین ابهام درباره وضعیت جسمی مجبتی خامنهای گفت که معتقد است جمهوری اسلامی میخواهد برای پایان دادن به جنگ به توافق برسد اما مشخص نیست که چه کسی قرار است این کار را انجام دهد و رهبران واقعی جمهوری اسلامی را نمیشناسد.
طرح دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای تشکیل یک ناوگان نظامی بینالمللی با هدف باز نگاه داشتن تنگه هرمز، با واکنشهای محتاطانه و مقاومت جدی متحدان سنتی این کشور روبهرو شده است.
در حالی که کاخ سفید تلاش میکند با ایجاد یک ائتلاف دریایی فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد، پایتختهای بزرگ جهان با استناد به محدودیتهای قانونی و نگرانی از افتادن در دام یک جنگ تمامعیار، تا این لحظه از همراهی با واشینگتن خودداری کردهاند.
اروپا متحد علیه گسترش جنگ
در قاره اروپا، جبههای واحد علیه درخواستهای مکرر ترامپ شکل گرفته است. فرانسه موضعی کاملا محتاطانه اتخاذ کرده است؛ امانوئل مکرون، رییسجمهوری این کشور، تاکید کرد پاریس تنها زمانی در عملیات همراهی کشتیها شرکت میکند که شرایط اجازه دهد و تنشها کاهش یابد.
بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان نیز با انتقاد از این طرح سوال کرد که چند ناوچه اروپایی چه کاری میتوانند انجام دهند که نیروی دریایی قدرتمند آمریکا از عهده آن برنمیآید؟
او با صراحت اعلام کرد: «این جنگ ما نیست و ما آن را شروع نکردهایم.»
بریتانیا نیز ضمن اشاره به دشواریهای موجود، بر عدم تمایل خود برای ورود به یک درگیری وسیع تاکید کرد.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، در این رابطه تصریح کرد که لندن برای تضمین آزادی کشتیرانی با متحدان همکاری میکند، اما این کشور به هیچ وجه به یک جنگ گستردهتر کشیده نخواهد شد.
او اشاره کرد که بریتانیا تنها ممکن است از سیستمهای مینیاب خودکار استفاده کند.
متئو سالوینی، معاون نخستوزیر ایتالیا نیز هشدار داد اعزام کشتیهای نظامی به منطقه جنگی، به معنای ورود رسمی به جنگ است.
تردید در آسیا و اقیانوسیه
مقاومت در برابر طرح ترامپ در شرق آسیا، یعنی جایی که بیشترین وابستگی به انرژی خاورمیانه وجود دارد، نیز به وضوح دیده میشود.
سانائه تاکائیچی، نخستوزیر ژاپن، با اشاره به قانون اساسی صلحطلب این کشور، اعلام کرد که توکیو هنوز هیچ تصمیمی برای اعزام ناو اتخاذ نکرده است.
استرالیا نیز رسما اعزام ناو جنگی را رد کرده و برای مشارکت نظامی خود خط قرمز ترسیم کرده است.
چین نیز که بزرگترین ذینفع باز بودن تنگه هرمز است، علیرغم فشارهای ترامپ، با درخواست واشینگتن مخالفت کرده است.
مقامات چینی به جای پیوستن به ائتلاف نظامی، بر تنشزدایی و گفتوگو با همه طرفها تاکید دارند.
جستوجو برای راهکارهای جایگزین
در حالی که ترامپ هشدار داده بیپاسخ ماندن درخواستش میتواند آینده سازمان پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) را به خطر بیندازد، متحدان اروپایی به دنبال راهکارهای غیرنظامی هستند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از احتمال اجرای طرحی مشابه توافق غلات اوکراین برای عبور امن انرژی سخن گفته است.
به نظر میرسد متحدان آمریکا در حال حاضر به جای گزینههای نظامی پرخطر، مسیر دیپلماسی را برای عبور از این بحران راهبردی برگزیدهاند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا گفت ایالات متحده سالها به کشورهایی که برای پیوستن به ائتلاف تامین امنیت عبور کشتیها از تنگه هرمز مردد هستند، کمک کرده است.
او افزود تامین امنیت تنگه هرمز برای دیگر کشورها سودمندتر از آمریکا است، زیرا ایالات متحده نفت خود را از این مسیر وارد نمیکند.
اخیرا برخی کشورهای اروپایی، درباره مشارکت با آمریکا در حملات اخیر ابراز تردید کردند.
ترامپ افزود مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، کشورهای عضو را اعلام خواهد کرد.
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با اعلام صدور حکم تاسیس «کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی» نوشت اعضای این کمیته: شیرین عبادی، ایرج مصداقی، لیلا بهمنی، و افشین الیان، هستند.
در این پیام آمده است این کمیته مامور تدوین مقررات یک دادگاه و یک کمیسیون حقیقتیاب خواهد بود.
شیرین عبادی ریاست این کمیته، برنده جایزه صلح نوبل است. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد این اعضا از چهار نسل متفاوت انتخاب شدند و شماری از برجستهترین حقوقدانان بینالمللی به عنوان مشاور این کمیته را یاری خواهند داد.
در پایان این پیام آمده است: عدالت انتقالی بخش مهمی از برنامهی گذار قانونمند ماست.