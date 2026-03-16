حساب علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در شبکه ایکس در پیامی خطاب به «مسلمانان جهان و دولت‌های اسلامی» نوشت پس از حمله آمریکا و اسرائیل، هیچ‌یک از «دولت‌های اسلامی» به کمک جمهوری اسلامی نیامده‌اند.

او نوشت: «آیا رفتار دولت‌های اسلامی با سخن پیامبر که فرمود "اگر به فریاد مسلمانی تجاوب نکنید، مسلمان نیستید" در تناقض نیست؟ این چه مسلمانی است؟!»

علی لاریجانی ادامه داد: «برخی کشورها پا را فراتر گذاشته و گفتند چون ایران پایگاه‌های آمریکا و منافع آمریکا و اسرائیل را در آن کشورها هدف قرار داده، پس ایران دشمن ماست!»

او ادامه داد: «به آینده دنیای اسلام فکر کنید. می‌دانید آمریکا به شما هیچ وفایی ندارد و اسرائیل دشمن شماست. دقیقه‌ای به خود و آینده منطقه بیندیشید. ایران خیرخواه شماست و قصد سلطه بر شما را ندارد.»

جمهوری اسلامی از آغاز جنگ، به طور مکرر به کشورهای عربی و مسلمان همسایه خود حمله کرده است.