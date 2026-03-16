برخی مدارس اسرائیل بازگشایی شدند
در برخی مناطق اسرائیل مدارس پس از بیش از دو هفته تعطیلی به دلیل جنگ با ایران بازگشایی شدند.
۲۰ تن از خدمه تایلندی یک کشتی باری که در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته بود، دوشنبه به تایلند بازگشتند.
این در حالی است که سه نفر دیگر همچنان روی این کشتی در آبهای خلیج فارس گرفتار ماندهاند.
کشتی «Mayuree Naree» که با پرچم تایلند ثبت شده است، ۲۰ اسفند پس از ترک یکی از بنادر امارات متحده عربی و هنگام عبور از تنگه هرمز، با دو پرتابه هدف قرار گرفت.
سپاه پاسداران پیشتر اعلام کرد این کشتی تایلندی و همچنین یک کشتی با پرچم لیبریا را در تنگه هرمز هدف قرار داده است، زیرا این دو شناور به «هشدارها» توجه نکرده بودند.
این ۲۰ ملوان بامداد دوشنبه به فرودگاه بینالمللی تایلند رسیدند و بلافاصله توسط مقامها از فرودگاه منتقل شدند، بدون آنکه با خبرنگاران حاضر در محل گفتوگو کنند.
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی و محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، در گفتوگویی تلفنی هشدار دادند حملات مداوم جمهوری اسلامی به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، تنشزا و خطرناک است و امنیت و ثبات منطقه را تهدید میکند.
به گزارش خبرگزاری عربستان سعودی، آنها تاکید کردند کشورهای شورای همکاری خلیج فارس «با تمام قوا به تلاش برای دفاع از خود ادامه خواهند داد و تمام منابع موجود را برای حمایت از امنیت منطقه و برقراری ثبات آن فراهم خواهند کرد».
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامی گفت: «تعداد زیادی نیروهای بسیج و سپاه در کرمانشاه از ۲۲ اسفند، از میدان لشکر به سمت خیابان شریعتی ایست بازرسی زدهاند و خودروها را بازرسی میکنند.»
مخاطب دیگری نیز نوشت نیروهای سپاه پاسداران در «خانه امید» در خیابان قائم مقام اراک مستقر شدهاند.
او افزود پادگان سپاه روحالله و ستاد خبری ۱۱۴ تخلیه شدهاند.
سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، در نشستی در پارلمان این کشور اعلام کرد توکیو در حال حاضر برنامهای برای اعزام کشتی جنگی به تنگه هرمز ندارد.
او گفت ژاپن تاکنون درخواستی از سوی ایالات متحده برای اعزام ناو جنگی بهمنظور حفاظت از این آبراه راهبردی دریافت نکرده است.
تاکایچی افزود دولت ژاپن درباره اقداماتی که با در نظر گرفتن محدودیتهای قانونی میتواند برای حفاظت از کشتیهای ژاپنی در منطقه انجام دهد، گفتوگوهایی داشته است.
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، از حملات سنگین آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در غرب تهران خبر داد.
او با اشاره به شدت حملات گفت: «دور تا دور آتش است.»