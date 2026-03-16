فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در ویدیویی درباره تحولات عملیات «خشم حماسی» در شانزدهمین روز حملات به جمهوری اسلامی گفت جمعه گذشته (۲۲ اسفند) نیروهای ایالات متحده، یک حمله دقیق در جزیره خارک انجام دادند و بیش از ۹۰ هدف نظامی، از جمله انبارهای مین و موشک‌های دریایی و دیگر زیرساخت‌های نظامی را نابود کردند.

سنتکام افزود خلبانان نیروی هوایی، نیروی دریایی و تفنگداران، تاکنون بیش از شش هزار پرواز رزمی انجام داده‌اند و تمرکز عملیات بر نابودی موشک‌های بالستیک، پهپادها و تهدیدهای دریایی ایران است.

به گفته این فرماندهی، بیش از ۱۰۰ شناور نظامی جمهوری اسلامی نیز منهدم شده است.

سنتکام همچنین اعلام کرد جمهوری اسلامی طی دو هفته گذشته بیش از ۳۰۰ حمله به کشورهایی از جمله کویت، قطر، قبرس، عمان، عربستان سعودی، عراق، ترکیه، بحرین، امارات متحده عربی، اسرائیل، اردن و آذربایجان، انجام داده و غیرنظامیان را هدف گرفته است.

این فرماندهی افزود جمهوری اسلامی در روزهای اخیر با بمب‌های خوشه‌ای محله‌های غیرنظامی در تل‌آویو را هدف قرار داده که آمریکا این اقدام را محکوم می‌کند.