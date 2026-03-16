حمله احتمالی به بحرین
آژیر حمله هوایی در بحرین به صدا درآمده است.
ویدیوی ارسالشده به ایراناینترنشنال در دوشنبه ۲۵ اسفند، دود ناشی از انفجار را در بزرگراه بسیج تهران در حوالی تقاطع بزرگراه باقری نشان میدهد.
ارتش اسرائیل دوشنبه ۲۵ اسفند اعلام کرد در یک حمله مهم در قلب تهران، یک مجموعه «متعلق به رژیم ایران» را که برای توسعه توانمندیهای حمله به ماهوارهها در فضا استفاده میشد، منهدم کرده است.
به گزارش ارتش اسرائیل، این مجموعه برای توسعه برنامههای نظامی فضایی از جمله ساخت ماهواره «چمران-۱» استفاده میشد که بهوسیله صنایع الکترونیک وزارت دفاع جمهوری اسلامی ساخته و در سپتامبر ۲۰۲۴ از سوی سپاه پاسداران به فضا پرتاب شده بود.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در ویدیویی درباره تحولات عملیات «خشم حماسی» در شانزدهمین روز حملات به جمهوری اسلامی گفت جمعه گذشته (۲۲ اسفند) نیروهای ایالات متحده، یک حمله دقیق در جزیره خارک انجام دادند و بیش از ۹۰ هدف نظامی، از جمله انبارهای مین و موشکهای دریایی و دیگر زیرساختهای نظامی را نابود کردند.
سنتکام افزود خلبانان نیروی هوایی، نیروی دریایی و تفنگداران، تاکنون بیش از شش هزار پرواز رزمی انجام دادهاند و تمرکز عملیات بر نابودی موشکهای بالستیک، پهپادها و تهدیدهای دریایی ایران است.
به گفته این فرماندهی، بیش از ۱۰۰ شناور نظامی جمهوری اسلامی نیز منهدم شده است.
سنتکام همچنین اعلام کرد جمهوری اسلامی طی دو هفته گذشته بیش از ۳۰۰ حمله به کشورهایی از جمله کویت، قطر، قبرس، عمان، عربستان سعودی، عراق، ترکیه، بحرین، امارات متحده عربی، اسرائیل، اردن و آذربایجان، انجام داده و غیرنظامیان را هدف گرفته است.
این فرماندهی افزود جمهوری اسلامی در روزهای اخیر با بمبهای خوشهای محلههای غیرنظامی در تلآویو را هدف قرار داده که آمریکا این اقدام را محکوم میکند.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال در دوشنبه ۲۵ اسفند، ویرانه بهجامانده از کلانتری نیاوران تهران را پس از حملات هوایی اسرائیل نشان میدهد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی تاکید کرد مردم ایران خواستار ایجاد تغییرات بنیادین و برخورداری از حق تعیین سرنوشت هستند و این موضوع باید محور هر راهحلی برای بحران ایران باشد.
ساتو دوشنبه ۲۵ اسفند در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو اعلام کرد از زمان آغاز ماموریت او بهعنوان گزارشگر ویژه در اوت ۲۰۲۴، روند نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی تشدید شده است.
او با اشاره به سرکوب معترضان در جریان اعتراضات سراسری دیماه گفت دهها هزار نفر، از جمله اعضای کادر درمان و وکلا، بازداشت شدند و از برخی بازداشتشدگان اعترافات اجباری گرفته شد.
ساتو رویه رایج حکومت در «تروریست» خواندن معترضان و متهم کردن اقلیتهای دینی به «جاسوسی» برای کشورهای خارجی را مورد انتقاد قرار داد و گفت بر اساس گزارشها، شماری از کودکان در ارتباط با این اعتراضات به اعدام محکوم شدهاند.
سارا حسین، رییس کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل، نیز در این نشست گفت حکومت ایران برای سرکوب اعتراضات دیماه، از سلاحهای جنگی از جمله مسلسل علیه شهروندان استفاده کرده است.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای کشته شدند.
۲۳ بهمن، پارلمان اروپا در قطعنامهای ضمن محکوم کردن سرکوب خشونتبار مردم ایران هشدار داد کشتار معترضان از سوی جمهوری اسلامی میتواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.
