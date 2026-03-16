لحظه انفجار مقر پلیس فتا در همدان
ویدیوی منتشرشده، لحظه انفجار مقر پلیس فتا را در همدان از دید دوربین خودرو نشان میدهد که مربوط به شنبه ۱۶ اسفند است.
عاطفه رمضانیزاده و فاطمه پسندیده، دو بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران که در پی تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی، در استرالیا پناهنده شدند، در محل تمرین تیم فوتبال زنان «بریزبن رور» حضور یافتند و با این تیم تمرین کردند.
باشگاه «بریزبن رور» با انتشار تصاویری از این دو فوتبالیست ایرانی نوشت: «امروز باشگاه بریزبن رور رسما از فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانیزاده در مجموعه تمرینی باشگاه استقبال کرد تا در تمرینات تیم زنان لیگ A شرکت کنند و متعهد است محیطی حمایتی برای آنها در مسیر مراحل بعدی فراهم کند.»
در پی تهدیدهای جانی و امنیتی از سوی جمهوری اسلامی، شماری از اعضا و بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایران که برای حضور در جام قهرمانی آسیا به استرالیا سفر کرده بودند، از بازگشت به ایران خودداری کردند و در این کشور درخواست پناهندگی دادند.
پس از اعلام پناهندگی چند بازیکن در استرالیا، برخی از آنها با فشار مدیران فدراسیون فوتبال و مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی از تصمیم خود منصرف شدند، استرالیا را ترک کردند و به اردوی تیم ملی زنان در مالزی پیوستند.
با ادامه حملات آمریکا و اسرائیل در حمایت از مردم ایران، نگرانیها از وضعیت بازداشتشدگان و زندانیان در ایران افزایش یافته است.
گفتوگو با امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بینالملل
پدافند هوایی امارات متحده عربی اعلام کرد روز دوشنبه شش موشک بالستیک و ۲۱ پهپاد از سوی ایران به این کشور پرتاب شد که همگی رهگیری شدند.
بر اساس این بیانیه، از زمان آغاز حملات ایران پدافند هوایی امارات با ۳۰۴ موشک بالستیک، ۱۵ موشک کروز و یکهزار و ۶۲۷ پهپاد مقابله کرده است.
بر اساس این بیانیه، در حملات ایران به امارات متحده عربی دو عضو نیروهای مسلح این کشور کشته شدند و همچنین پنج غیرنظامی با تابعیت پاکستانی، نپالی، بنگلادشی و فلسطینی جان باختند.
همچنین ۱۴۵ نفر با تابعیتهای مختلف زخمی شدند.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، دوشنبه گفت بازگشایی تنگه هرمز برای کاهش قیمتها در کشورش حیاتی است. او تاکید کرد که برای بازگشایی این تنگه در حال رایزنی با شرکای بریتانیاست.
جزییات بیشتر با تاجالدین سروش، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
