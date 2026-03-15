روایت شهروندان: ایستهای بازرسی با ایجاد ترافیک از مردم عادی سپر انسانی میسازند
شهروندان به ایراناینترنشنال گزارش دادند ایستهای بازرسی پس از حملات اسرائیل به نیروهای آنها، بهگونهای در خیابانها مستقر میشوند که ترافیک گسترده ایجاد شود و بدین ترتیب، از شهروندان بهعنوان سپر انسانی استفاده کنند.
بر اساس اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده است، مادر زهرا قنبری، کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان ایران که پیشتر به دولت استرالیا درخواست پناهندگی داده بود، با تهدید نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از جمله اطلاعات سپاه روبهرو شده است.
به گفته این منابع، برخی از اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران که در کوالالامپور حضور دارند، با ارسال این اطلاعات درباره وضعیت مادر زهرا قنبری، تهدیدهای جمهوری اسلامی را به او منتقل کردهاند. قنبری رکورددار گلهای ملی فوتبال زنان ایران است.
پیشتر نیز گزارش شده بود که زهرا سلطان مشکهکار، یکی از اعضای کادر تیم، با انتقال پیامهای تهدیدآمیز از سوی مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، و فریده شجاعی، نایبرییس فدراسیون، دو بازیکن دیگر را که پیشتر پناهنده شده بودند از تصمیم خود منصرف کرده و آنها را به بازگشت به کاروان تیم در مالزی وادار کرده است.
همچنین محدثه ذلفی نیز از طریق ارسال پیامهای صوتی از سوی اعضای خانوادهاش که بیتابی و نگرانی خود را ابراز میکردند، تحت فشار قرار گرفت و به بازگشت مجبور شد.
بر اساس اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده است، مادر زهرا قنبری، کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان ایران که پیشتر به دولت استرالیا درخواست پناهندگی داده بود، با تهدید نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از جمله اطلاعات سپاه روبهرو شده است.
به گفته این منابع، برخی از اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران که در کوالالامپور حضور دارند، با ارسال این اطلاعات درباره وضعیت مادر زهرا قنبری، تهدیدهای جمهوری اسلامی را به او منتقل کردهاند. قنبری رکورددار گلهای ملی فوتبال زنان ایران است.
پیشتر نیز گزارش شده بود که زهرا سلطان مشکهکار، یکی از اعضای کادر تیم، با انتقال پیامهای تهدیدآمیز از سوی مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، و فریده شجاعی، نایبرییس فدراسیون، دو بازیکن دیگر را که پیشتر پناهنده شده بودند از تصمیم خود منصرف کرده و آنها را به بازگشت به کاروان تیم در مالزی وادار کرده است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد سیاست حکومت ایران برای ایجاد ناامنی در تنگه هرمز ادامه دارد و تهران تنها در صورتی حاضر به خاتمه جنگ است که طرفهای مقابل «غرامت» بپردازند و «تضمین عدم تکرار» ارائه کنند.
عراقچی یکشنبه ۲۴ اسفند در مصاحبه با روزنامه العربی الجدید، با تکرار مواضع مقامهای حکومت ایران تهدید کرد جمهوری اسلامی مانع از عبور «کشتیهای آمریکایی و متحدانش» از تنگه هرمز خواهد شد.
با این حال، او توضیحی درباره اینکه «متحدان آمریکا» شامل کدام کشورها میشود، ارائه نکرد.
عراقچی ادامه داد: «اشغال جزیره خارک خطایی بزرگتر از حمله به آن خواهد بود.»
آمریکا ۲۲ اسفند مواضع نظامی در جزیره خارک را هدف قرار داد. حدود ۹۰ درصد نفت صادراتی جمهوری اسلامی از این جزیره عبور میکند.
وضعیت تنگه هرمز و جریان انرژی جهانی به یکی از محورهای اصلی بحران خاورمیانه تبدیل شده است.
۲۱ اسفند، در پیامی مکتوب منتسب به مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، بر ادامه سیاستهای حکومت، از جمله بستن تنگه هرمز و حمله به کشورهای منطقه در مقطع کنونی، تاکید شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۳ اسفند ابراز امیدواری کرد چین، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، بریتانیا و سایر کشورهایی که از تحولات تنگه هرمز متضرر شدهاند، ناوهای جنگی خود را برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی به منطقه اعزام کنند.
او افزود: «کشورهایی که نفت خود را از طریق تنگه هرمز دریافت میکنند، باید از این گذرگاه مراقبت کنند.»
عراقچی: از ابتکارهای منطقهای برای «پایان عادلانه» جنگ استقبال میکنیم
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ادامه مصاحبه خود گفت خاتمه مناقشه کنونی با آمریکا و اسرائیل، منوط به «تضمین عدم تکرار آن و پرداخت غرامت» است.
عراقچی در عین حال افزود تهران از «هر ابتکار منطقهای» در خصوص «پایان عادلانه جنگ» استقبال خواهد کرد، هرچند تاکنون «هیچ ابتکار مشخصی» در این زمینه مطرح نشده است.
پیشتر نیز مجتبی خامنهای در پیام مکتوب خود بر تداوم رویارویی با اسرائیل و آمریکا تاکید کرده و گفته بود: «ما از دشمن غرامت خواهیم گرفت و اگر امتناع کند، به اندازهای که تشخیص بدهیم از اموالش برخواهیم داشت و اگر آن هم مقدور نباشد، به همان اندازه از اموالش را نابود خواهیم کرد.»