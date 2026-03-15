رهگیری چند پهپاد بر فراز ریاض و استان شرقی عربستان
وزارت دفاع عربستان اعلام کرد نیروهای پدافندی این کشور هفت پهپاد را بر فراز ریاض و استان شرقی رهگیری کردهاند.
ساعاتی پیش نیز اعلام شده بود که سه پهپاد دیگر در منطقه شرقی عربستان رهگیری شده است.
وزارت دفاع عربستان اعلام کرد نیروهای پدافندی این کشور هفت پهپاد را بر فراز ریاض و استان شرقی رهگیری کردهاند.
ساعاتی پیش نیز اعلام شده بود که سه پهپاد دیگر در منطقه شرقی عربستان رهگیری شده است.
بر اساس گزارشهای دریافتی از شهروندان در یکشنبه ۲۴ اسفند، در برخی شهرهای ایران صدای انفجار و همچنین افزایش حضور نیروهای امنیتی و بسیج گزارش شده است.
در شیراز، شاهدان از استقرار نیروهای بسیج و امنیتی در دبستان پسرانه ولیبیگی در خیابان رودکی خبر دادهاند. همچنین حوالی ساعت ۲۴ صدای انفجارهای مکرر در نقاط مختلف شهر شنیده شده که محلهای احتمالی آن نزدیک فرودگاه، پایگاه هوایی، شهرک صنعتی، صنایع و محدوده دروازه قرآن گزارش شده است. حدود ساعت ۰۳:۵۴ بامداد نیز صدای انفجار همراه با لرزش در شهر احساس شده است.
در تهران نیز شهروندان گزارش دادهاند که در محدوده حکیمیه و انتهای خیابان نشوه نزدیک خروجی زینالدین، یک مسجد به محل تجمع نیروهای بسیج تبدیل شده و رفتوآمد نیروها در این منطقه افزایش یافته است. همچنین هر شب در محله خزانه بخارایی و محدوده فلکه اول تجمع نیروهای امنیتی مشاهده میشود.
در شهرری نیز شامگاه در خیابان بروجردی نزدیک پمپبنزین دولتآباد ایست بازرسی دوطرفه برقرار شده است.
در شهر تنکمان گزارش شده که روز شنبه ۲۳ اسفند نیروهای بسیج و انتظامی در فرهنگسرای شهر مستقر شدهاند.
همچنین در خرمآباد ساعت ۴ بامداد سه حمله گزارش شده و شهروندان از شنیده شدن صدای انفجار و لرزش شیشهها در سطح شهر خبر دادهاند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد وزارت جنگ آمریکا هویت شش نیروی هوایی این کشور را که در سقوط یک هواپیمای نظامی در آسمان عراق کشته شدند اعلام کرده است.
بر اساس اعلام پنتاگون، این نظامیان در یک هواپیمای سوخترسان KC-135 حضور داشتند که در حال پشتیبانی از عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بود. ارتش آمریکا اعلام کرده است این سانحه در جریان برخورد با یک هواپیمای دیگر رخ داده اما نتیجه آتش دشمن یا آتش خودی نبوده و تحقیقات درباره علت آن ادامه دارد.
سه نفر از کشتهشدگان به بال ششم سوخترسانی هوایی در پایگاه مکدیل در ایالت فلوریدا و سه نفر دیگر به بال ۱۲۱ سوخترسانی هوایی در پایگاه گارد ملی هوایی ریکنبکر در ایالت اوهایو تعلق داشتند.
وبسایت خبری اسرائیلی واینت به نقل از مقامهای ارشد اسرائیلی گزارش داد که حکومت ایران از زمان آغاز جنگ در ماه گذشته میلادی تلاشهای خود برای انجام حملات علیه یهودیان و اسرائیلیها در سراسر جهان را افزایش داده است.
به گفته این مقامها، تهران تروریسم در خارج از کشور را بخشی جداییناپذیر از جنگ خود با اسرائیل میداند. آنها گفتند حکومت ایران در تلاش است جوامع یهودی و شهروندان اسرائیلی را در نقاط مختلف جهان هدف قرار دهد.
مقامهای اسرائیلی همچنین اعلام کردند که موساد در بسیاری از کشورها برای شناسایی و خنثی کردن سلولهای مرتبط با حکومت ایران مستقر شده است. به گفته آنها، شمار تلاشهای حکومت ایران برای انجام حملات «بهطور چشمگیری افزایش یافته» و این روند در مناطقی از جمله آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، اروپا، خاورمیانه و آفریقا مشاهده شده است.
در همین حال، بر اساس گزارش سازمان «جنبش مبارزه با یهودستیزی»، از زمان آغاز جنگ موارد یهودستیزی در جهان حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. این گزارش میگوید تنها در هفته گذشته ۱۳۷ حادثه یهودستیزانه شامل حملات خشونتآمیز، تهدید، خرابکاری و تحریک علیه یهودیان و نهادهای یهودی ثبت شده است.
بر اساس گزارشهای دریافتی از شهروندان و شاهدان عینی در بامداد یکشنبه ۲۴ اسفند، چندین مورد انفجار، صداهای شبیه شلیک موشک و حضور جنگندهها در برخی شهرهای ایران گزارش شده است.
در تهران شهروندان از وقوع چندین انفجار پیاپی در ساعات بامداد خبر دادهاند. به گفته شاهدان، شهر تهران با ۵ تا ۶ انفجار متوالی لرزیده و همزمان گزارشهایی از شنیده شدن صدای جنگنده در آسمان شهر منتشر شده است.
به گفته ساکنان محدوده میدان بهارستان، پنج صدای انفجار از سمت جنوب تهران همراه با لرزش شدید ساختمانها شنیده شده است. همچنین گزارشها حاکی است که بین ساعت ۲:۲۰ تا ۲:۵۰ بامداد انفجارهای شدیدی در مناطق جنوبی تهران از جمله شادآباد، عبدلآباد، نعمتآباد، شهرری و نازیآباد رخ داده و در مناطقی مانند گیشا و شهرک غرب نیز صدای انفجار شنیده شده است.
در ساعت ۲:۲۴ بامداد نیز پنج انفجار شدید در محدوده میان شهرری و نازیآباد گزارش شده است. علاوه بر این، حدود ساعت ۲:۳۰ بامداد شهروندان از شنیده شدن صدای انفجاری شدید در مرکز تهران و بخش شرقی شهر خبر دادهاند.
در شیراز نیز حدود ساعت ۰۰:۱۰ بامداد در محدوده بلوار مدرس صدای عبور جنگنده و چند انفجار شنیده شده است.
در رودبار نیز حدود ساعت ۱ بامداد شهروندان از شنیده شدن صدایی شبیه شلیک موشک از سمت کوههای بیژنآباد خبر دادهاند. به گفته منابع محلی، مسیرهای منتهی به این منطقه از عصر همان روز توسط نیروهای امنیتی مسدود شده بود.
بر اساس گزارشهای دریافتی از شهروندان و شاهدان عینی در شهرهای مختلف ایران در شامگاه شنبه ۲۳ اسفند و بامداد یکشنبه، چندین مورد انفجار، حمله موشکی و افزایش تحرکات امنیتی گزارش شده است.
در شیراز حدود ساعت ۲۰ شامگاه چند انفجار شدید در نقاط مختلف شهر از جمله حوالی منطقه صاایران (صنایع الکترونیک) و چند نقطه دیگر شنیده شد. به گفته شاهدان، چهار تا پنج صدای انفجار تقریباً همزمان در سطح شهر شنیده شده است. همچنین حوالی ساعت ۲۴ نیز انفجاری در محدوده کوه دراک گزارش شده است. شهروندان بامداد یکشنبه نیز اعلام کردند که ساعت ۰۳:۵۸ دو انفجار دیگر در این شهر شنیده شده است.
در تهران نیز حدود ساعت ۲۳:۲۰ چندین انفجار در مناطق مختلف شهر از جمله جنتآباد، اکباتان، شهرزیبا، بلوار فردوس، شهرک غرب، شهرک ولیعصر و آریاشهر شنیده شد. ساکنان این مناطق از شنیده شدن صدای پهپاد، فعالیت سامانههای پدافند هوایی و تیراندازی خبر دادهاند.
بر اساس گزارشهای محلی، در محدوده باغ فیض و پونک نیز مکانهایی از جمله امامزاده حمیده خاتون و حسینیه ریحانهالحسین به عنوان محل استقرار نیروهای مسلح مورد استفاده قرار گرفتهاند. همچنین در انتهای بزرگراه باکری و شمال بلوار سیمون بولیوار ایستهای بازرسی شبانه برقرار شده است.
در استان هرمزگان نیز گزارش شده که حدود ساعت ۱۵ چند موشک به بندر بستانو اصابت کرده است.
در جزیره قشم نیز حدود ساعت ۲۰ شهرک صنعتی طولا هدف دو حمله موشکی قرار گرفته است.