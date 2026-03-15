بر اساس گزارش‌های دریافتی از شهروندان در یکشنبه ۲۴ اسفند، در برخی شهرهای ایران صدای انفجار و همچنین افزایش حضور نیروهای امنیتی و بسیج گزارش شده است.

در شیراز، شاهدان از استقرار نیروهای بسیج و امنیتی در دبستان پسرانه ولی‌بیگی در خیابان رودکی خبر داده‌اند. همچنین حوالی ساعت ۲۴ صدای انفجارهای مکرر در نقاط مختلف شهر شنیده شده که محل‌های احتمالی آن نزدیک فرودگاه، پایگاه هوایی، شهرک صنعتی، صنایع و محدوده دروازه قرآن گزارش شده است. حدود ساعت ۰۳:۵۴ بامداد نیز صدای انفجار همراه با لرزش در شهر احساس شده است.

در تهران نیز شهروندان گزارش داده‌اند که در محدوده حکیمیه و انتهای خیابان نشوه نزدیک خروجی زین‌الدین، یک مسجد به محل تجمع نیروهای بسیج تبدیل شده و رفت‌وآمد نیروها در این منطقه افزایش یافته است. همچنین هر شب در محله خزانه بخارایی و محدوده فلکه اول تجمع نیروهای امنیتی مشاهده می‌شود.

در شهرری نیز شامگاه در خیابان بروجردی نزدیک پمپ‌بنزین دولت‌آباد ایست بازرسی دوطرفه برقرار شده است.

در شهر تنکمان گزارش شده که روز شنبه ۲۳ اسفند نیروهای بسیج و انتظامی در فرهنگسرای شهر مستقر شده‌اند.

همچنین در خرم‌آباد ساعت ۴ بامداد سه حمله گزارش شده و شهروندان از شنیده شدن صدای انفجار و لرزش شیشه‌ها در سطح شهر خبر داده‌اند.

