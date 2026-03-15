خبرگزاری فرانسه: فدرال رزرو احتمالاً نرخ بهره را بدون تغییر نگه میدارد
خبرگزاری فرانسه گزارش داد انتظار میرود فدرال رزرو ایالات متحده در نشست هفته آینده خود نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند؛ در حالی که جنگ میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار داده است.
بر اساس این گزارش، جنگ اخیر باعث آسیب به زیرساختهای انرژی در خاورمیانه و افزایش قیمت جهانی نفت شده و این موضوع نگرانیهایی درباره افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی ایجاد کرده است. به گفته تحلیلگران، در چنین شرایطی احتمالاً سیاستگذاران فدرال رزرو در نشست پیشرو تغییری در نرخ بهره اعمال نخواهند کرد.