وزیر سابق امور استراتژیک اسرائیل با مقامات عربستان سعودی گفتوگو کرد
رادیو ارتش اسرائیل گزارش داد که ران درمر، وزیر سابق امور استراتژیک، به تازگی به عربستان سعودی سفر و با مقامهای ارشد این کشور درباره ابتکاری برای دستیابی به توافقی احتمالی با دولت لبنان گفتوگو کرده است.
عباس عراقچی در خصوص وضعیت مجتبی خامنهای، گفت: «رهبر انقلاب در سلامت کامل به سر میبرد و بهطور کامل اوضاع را مدیریت میکند.»
او در خصوص حمله آمریکا به اهدافی در حزیره خارک، ادامه داد: « اشغال جزیره خارک خطایی بزرگتر از حمله به آن خواهد بود.»
عراقچی افزود: «آمریکاییها پهپادی مشابه پهپاد شاهد ما ساختهاند با نام لوکاس که کاملا مشابه آن است و از طریق آن اهدافی در کشورهای عربی مورد حمله قرار میگیرد. ممکن است اسرائیل پشت حمله به اهداف غیرنظامی در کشورهای عربی باشد تا روابط آنها با جمهوری اسلامی را تخریب کند.»
همزمان با ادامه قطعی اینترنت در ایران، گزارشها از بازداشت شماری از شهروندان بهدلیل استفاده از استارلینک حکایت دارند. در سوی دیگر، دسترسی ویژه کاربران وابسته به حکومت به اینترنت، موج تازهای از انتقادها را برانگیخته است.
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، صبح یکشنبه ۲۴ اسفند با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد قطع اینترنت در ایران به شانزدهمین روز خود رسیده است و شهروندان برای بیش از ۳۶۰ ساعت از دسترسی به شبکههای بینالمللی محروم ماندهاند.
این نهاد با استناد به گزارشهای رسانههای حکومتی در ایران افزود جمهوری اسلامی شماری از شهروندان را بهدلیل استفاده از اینترنت استارلینک بازداشت کرده است.
در روزهای گذشته، حکومت ایران با اعمال محدودیتهای گسترده بر اینترنت و شبکههای ارتباطی تلاش کرده است دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد را محدود و ارتباط آنان با جهان خارج را قطع کند.
محمدقاسم طرهانی، ۲۴ اسفند، گفت ماموران سازمان اطلاعات این نهاد فردی را به اتهام «استفاده از اینترنت استارلینک و فروش ویپیان استارلینک» بازداشت کردهاند.
او ارتباط با رسانههای خارج از کشور و «ارسال تصاویر از نقاط مختلف» را از دیگر اتهامات شهروند بازداشتشده برشمرد.
۲۳ اسفند، سپاه پاسداران استان قم اعلام کرد ۱۳ نفر از «عوامل مشکوک به اقدامات ضد امنیتی به همراه سه دستگاه ماهواره استارلینک» دستگیر شدهاند.
فرماندهی انتظامی استان فارس نیز ۲۲ اسفند از بازداشت «سرشبکه اصلی توزیع فیلترشکن و فروش غیرمجاز اینترنت استارلینک» خبر داد.
بررسیهای ایراناینترنشنال و گزارشهای منتشرشده نشان میدهد طی دو هفته گذشته صدها نفر در شهرهای مختلف بازداشت شدهاند، اما هنوز اطلاعاتی از هویت، محل نگهداری و سرنوشت بسیاری از آنها در دست نیست.
نتبلاکس در ادامه پیام خود اعلام کرد در حالی که مردم ایران همچنان از دسترسی به اینترنت محروم هستند، «اینفلوئنسرهای منتخب» حکومت در «فهرست سفید» قرار گرفتهاند و از دسترسی ویژه به اینترنت برخوردارند.
در روزهای اخیر، بسیاری از ایرانیان به فعالیت کاربران حامی حکومت، موسوم به «سیمکارت سفیدها»، اشاره کرده و حضور گسترده آنها در فضای مجازی در شرایط کنونی را مورد انتقاد قرار دادهاند.
کاربری به نام سمیه ۲۴ اسفند در ایکس نوشت دارندگان سیمکارت سفید شریک اقدامات جمهوری اسلامی هستند و «در قطعی اینترنت مردم دست دارند».
کاربر دیگری به نام آزاد نوشت: «سیمکارت سفید چک سفیدامضای رژیم به معتمدترین افرادش است... قطع اینترنت در شرایط جنگی از قطع آب وحشیانهتر است. جنایت علیه بشریت است. وقتی از ۹۰ میلیون نفر اینترنت سلب شده، استفاده از سیمکارت سفید عین همدستی در این جنایت است.»
کاربری به نام الناز هم هشدار داد افرادی پشت سیمکارت سفید پنهان شدهاند و از «فاشیسم اسلامی و اینترنت طبقاتی» دفاع میکنند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، ۱۹ اسفند به وجود «اینترنت طبقاتی» در کشور اذعان کرد و گفت: «برای افرادی که میتوانند صدای ما را بیشتر برسانند، امکاناتی فراهم شده است.»
در آذرماه نیز افشای بهرهمندی برخی خبرنگاران، هنرمندان، فعالان سیاسی و چهرههای نزدیک به حکومت از «سیمکارت سفید» و «اینترنت طبقاتی»، بهدلیل وجود رانت و اعطای امتیازات ویژه، موجی از خشم و اعتراض را در میان افکار عمومی برانگیخته بود.
جمهوری اسلامی در روزهای اخیر کوشیده است افزون بر قطع اینترنت، با ایجاد پارازیت گسترده بر شبکههای ماهوارهای و رادیویی، مانع از ارتباط مردم ایران با جهان خارج شود و بدین ترتیب، روایت رسمی خود از جنگ کنونی را غالب سازد.
ارتش اسرائیل ۲۲ اسفند با اشاره به قطع اینترنت در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی عمدا مانع از آن میشود که هشدارهای مربوط به حملات اسرائیل به مردم ایران برسد و بدین ترتیب، از شهروندان بهعنوان «سپر انسانی» استفاده میکند.