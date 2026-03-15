استقرار خودروی حامل دوشکا را در پلیسراه شیراز ـ سپیدان
ویدیوی ارسالشده به ایراناینترنشنال در یکشنبه ۲۴ اسفند، استقرار خودروی حامل دوشکا را در پلیسراه شیراز ـ سپیدان نشان میدهد.
بر اساس اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده است، مادر زهرا قنبری، کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان ایران که پیشتر به دولت استرالیا درخواست پناهندگی داده بود، با تهدید نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از جمله اطلاعات سپاه روبهرو شده است.
به گفته این منابع، برخی از اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران که در کوالالامپور حضور دارند، با ارسال این اطلاعات درباره وضعیت مادر زهرا قنبری، تهدیدهای جمهوری اسلامی را به او منتقل کردهاند. قنبری رکورددار گلهای ملی فوتبال زنان ایران است.
پیشتر نیز گزارش شده بود که زهرا سلطان مشکهکار، یکی از اعضای کادر تیم، با انتقال پیامهای تهدیدآمیز از سوی مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، و فریده شجاعی، نایبرییس فدراسیون، دو بازیکن دیگر را که پیشتر پناهنده شده بودند از تصمیم خود منصرف کرده و آنها را به بازگشت به کاروان تیم در مالزی وادار کرده است.
همچنین محدثه ذلفی نیز از طریق ارسال پیامهای صوتی از سوی اعضای خانوادهاش که بیتابی و نگرانی خود را ابراز میکردند، تحت فشار قرار گرفت و به بازگشت مجبور شد.
یوناس گار استوره، نخستوزیر نروژ گفت که به نظر میرسد طرح مربوط به جنگ علیه جمهوری اسلامی «بسیار نامشخص» است.
او هشدار داد که جنگ علیه جمهوری اسلامی «در حال تشدید است».
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد سیاست حکومت ایران برای ایجاد ناامنی در تنگه هرمز ادامه دارد و تهران تنها در صورتی حاضر به خاتمه جنگ است که طرفهای مقابل «غرامت» بپردازند و «تضمین عدم تکرار» ارائه کنند.
عراقچی یکشنبه ۲۴ اسفند در مصاحبه با روزنامه العربی الجدید، با تکرار مواضع مقامهای حکومت ایران تهدید کرد جمهوری اسلامی مانع از عبور «کشتیهای آمریکایی و متحدانش» از تنگه هرمز خواهد شد.
با این حال، او توضیحی درباره اینکه «متحدان آمریکا» شامل کدام کشورها میشود، ارائه نکرد.
عراقچی ادامه داد: «اشغال جزیره خارک خطایی بزرگتر از حمله به آن خواهد بود.»
آمریکا ۲۲ اسفند مواضع نظامی در جزیره خارک را هدف قرار داد. حدود ۹۰ درصد نفت صادراتی جمهوری اسلامی از این جزیره عبور میکند.
وضعیت تنگه هرمز و جریان انرژی جهانی به یکی از محورهای اصلی بحران خاورمیانه تبدیل شده است.
۲۱ اسفند، در پیامی مکتوب منتسب به مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، بر ادامه سیاستهای حکومت، از جمله بستن تنگه هرمز و حمله به کشورهای منطقه در مقطع کنونی، تاکید شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۳ اسفند ابراز امیدواری کرد چین، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، بریتانیا و سایر کشورهایی که از تحولات تنگه هرمز متضرر شدهاند، ناوهای جنگی خود را برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی به منطقه اعزام کنند.
او افزود: «کشورهایی که نفت خود را از طریق تنگه هرمز دریافت میکنند، باید از این گذرگاه مراقبت کنند.»
عراقچی: از ابتکارهای منطقهای برای «پایان عادلانه» جنگ استقبال میکنیم
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ادامه مصاحبه خود گفت خاتمه مناقشه کنونی با آمریکا و اسرائیل، منوط به «تضمین عدم تکرار آن و پرداخت غرامت» است.
عراقچی در عین حال افزود تهران از «هر ابتکار منطقهای» در خصوص «پایان عادلانه جنگ» استقبال خواهد کرد، هرچند تاکنون «هیچ ابتکار مشخصی» در این زمینه مطرح نشده است.
پیشتر نیز مجتبی خامنهای در پیام مکتوب خود بر تداوم رویارویی با اسرائیل و آمریکا تاکید کرده و گفته بود: «ما از دشمن غرامت خواهیم گرفت و اگر امتناع کند، به اندازهای که تشخیص بدهیم از اموالش برخواهیم داشت و اگر آن هم مقدور نباشد، به همان اندازه از اموالش را نابود خواهیم کرد.»
این در حالی است که به گفته ترامپ، تنها شکل توافق با تهران، «تسلیم بیقید و شرط» حکومت خواهد بود.
آمریکا و اسرائیل در ۱۶ روز گذشته، ضربات سنگینی به راس ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی وارد آوردهاند.
تداوم سیاست انکار حکومت
عراقچی حملات جمهوری اسلامی به اماکن غیرنظامی در کشورهای همسایه را انکار کرد و آمریکا و اسرائیل را مسئول آنها دانست.
او گفت: «آمریکاییها پهپادی مشابه پهپاد شاهد ما ساختهاند با نام لوکاس که کاملا مشابه آن است و از طریق آن، اهدافی در کشورهای عربی مورد حمله قرار میگیرد.»
وزیر خارجه جمهوری اسلامی افزود همچنین «ممکن است» اسرائیل با هدف «تخریب» روابط تهران با کشورهای عربی، اماکن غیرنظامی و مسکونی آنها را هدف قرار دهد.
به گفته عراقچی، حکومت ایران تنها به «پایگاهها و منافع آمریکا در منطقه» حمله میکند.
حکومت ایران از زمان آغاز مناقشه کنونی ۱۲ کشور منطقه را هدف قرار داده است؛ حملاتی که تهران اغلب آنها را با استناد به فعالیت پایگاههای نظامی ایالات متحده در این کشورها توجیه میکند.
این در حالی است که تاسیسات غیرنظامی، از جمله فرودگاهها و هتلها، از اهداف حملات جمهوری اسلامی بودهاند.
عربستان سعودی، بحرین، کویت، اردن، قطر، عراق، عمان و جمهوری آذربایجان از جمله این کشورها هستند.
عراقچی: مجتبی خامنهای در «سلامت کامل» است
عراقچی در پایان مصاحبه خود گفت مجتبی خامنهای در «سلامت کامل» است و «بهطور کامل اوضاع را مدیریت میکند».
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که هیچ نشانهای از حیات، وضعیت سلامتی یا شرایط جسمی سومین رهبر جمهوری اسلامی در دسترس نیست.
ترامپ شامگاه ۲۳ اسفند با اشاره به وضعیت مبهم خامنهای گفت: «نمیدانم اصلا زنده است یا نه.»
رییسجمهوری آمریکا افزود اگر او زنده باشد، «باید کار بسیار هوشمندانهای برای کشورش انجام دهد و آن تسلیم شدن است».
پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، ۲۲ اسفند تایید کرد مجتبی خامنهای در جریان حملات اسرائیل و آمریکا مجروح شده و همچون «موشی» به زیر زمین خزیده است.
او از جراحت چهره خامنهای و «بدشکل» شدن او خبر داد و اضافه کرد سومین رهبر جمهوری اسلامی نمیتواند در انظار عمومی ظاهر شود.
وزارت امور خارجه مصر اعلام کرد که بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه این کشور، یکشنبه به قطر سفر خواهد کرد.
این سفر بخشی از یک سفر دورهای به کشورهای عربی منطقه خلیج فارس است تا درباره تحولات منطقهای در میانه جنگ اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفتوگو شود.
بیانیه وزارت امور خارجه مصر جزئیاتی درباره دیگر کشورهای عربی خلیج فارس که عبدالعاطی قرار بود به آنها سفر کند، ارائه نداد.