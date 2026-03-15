بر اساس اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده است، مادر زهرا قنبری، کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان ایران که پیش‌تر به دولت استرالیا درخواست پناهندگی داده بود، با تهدید نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از جمله اطلاعات سپاه روبه‌رو شده است.

به گفته این منابع، برخی از اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران که در کوالالامپور حضور دارند، با ارسال این اطلاعات درباره وضعیت مادر زهرا قنبری، تهدیدهای جمهوری اسلامی را به او منتقل کرده‌اند. قنبری رکورددار گل‌های ملی فوتبال زنان ایران است.

پیش‌تر نیز گزارش شده بود که زهرا سلطان مشکه‌کار، یکی از اعضای کادر تیم، با انتقال پیام‌های تهدیدآمیز از سوی مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، و فریده شجاعی، نایب‌رییس فدراسیون، دو بازیکن دیگر را که پیش‌تر پناهنده شده بودند از تصمیم خود منصرف کرده و آنها را به بازگشت به کاروان تیم در مالزی وادار کرده است.

همچنین محدثه ذلفی نیز از طریق ارسال پیام‌های صوتی از سوی اعضای خانواده‌اش که بی‌تابی و نگرانی خود را ابراز می‌کردند، تحت فشار قرار گرفت و به بازگشت مجبور شد.