انفجارهای مهیب در پایگاه چهارم شکاری دزفول در یکشنبه ۲۴ اسفند
ویدیوی ارسالشده به ایراناینترنشنال در یکشنبه ۲۴ اسفند، دود ناشی از انفجارهای مهیب را در پایگاه چهارم شکاری دزفول نشان میدهد.
ویدیوی ارسالشده به ایراناینترنشنال در یکشنبه ۲۴ اسفند، دود ناشی از انفجارهای مهیب را در پایگاه چهارم شکاری دزفول نشان میدهد.
گزارشهای منتشرشده حاکی از وقوع حملات سنگین هوایی بامداد یکشنبه به شهر اصفهان است. بر اساس این گزارشها، صدای انفجارهای متعدد در بخشهای مختلف شهر شنیده شده است.
ویدیوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی پرواز یک جنگنده در ارتفاع پایین بر فراز اصفهان را نشان میدهد. همچنین تصاویری از ستونهای دود غلیظ در نقاط مختلف شهر منتشر شده است.
بر پایه این گزارشها، بیشترین صداهای انفجار در مناطق شمالی و جنوبی اصفهان شنیده شده است. جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.
تاکایوکی کوبایاشی، رییس شورای سیاستگذاری حزب حاکم لیبرالدموکرات ژاپن، درباره اعزام احتمالی ناوهای این کشور به تنگه هرمز گفت: «از نظر حقوقی نمیتوان امکان آن را کاملا رد کرد، اما در شرایطی که درگیریهای کنونی ادامه دارد، باید با احتیاط بسیار تصمیم گرفت.»
او افزود در این خصوص، «موانع زیادی وجود دارد».
ترامپ پیشتر گفته بود کشورهایی که از تلاش تهران برای مسدود کردن تنگه هرمز متضرر شدهاند، احتمالا همراه با ایالات متحده ناوهای جنگی به منطقه اعزام خواهند کرد. او از چین، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی و بریتانیا نام برده بود.
کوبایاشی ادامه داد: «مواضع ترامپ گاهی تغییر میکند، بنابراین باید در چارچوب گفتوگوها بین رهبران دو کشور مشخص شود مقصود واقعی او چیست.»
سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، ۲۸ اسفند برای دیدار با ترامپ، عازم آمریکا میشود.
هرچند نیروهای ژاپنی جز در موارد بسیار محدود اجازه دخالت در درگیریهای خارجی را ندارند، ژاپن میتواند بر اساس ماده ۸۲ قانون نیروهای دفاعی، برای حفاظت از کشتیها وارد عمل شود. نمونهای از این اقدام در سال ۲۰۰۱ رخ داد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از دادستان مرکز آذربایجان غربی گزارش داد چند شبکه «مرتبط با اسرائیل» شناسایی و متلاشی شدند.
تسنیم افزود با دستور قضایی، ۲۰ نفر در این ارتباط بازداشت شدند.
به گزارش این رسانه حکومتی، این افراد اطلاعات اماکن «نظامی و امنیتی» را در اختیار اسرائیل قرار میدادند.
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، از حمله به نقاطی در حوالی مجموعه پرواز اصفهان در نزدیکی محله مرداویج واقع در جنوب این شهر خبر داد.
به گفته او، این حمله بامداد یکشنبه ۲۴ اسفند انجام گرفت.
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، از حمله مجدد به کوه دراک شیراز خبر داد.
او گفت پس از این حمله، بلافاصله پارازیتهای ماهوارهای در منطقه بهطور کامل از بین رفت.
به گفته این شهروند، احتمالا دکل پارازیت در این منطقه مستقر بوده است.