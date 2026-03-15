تاکایوکی کوبایاشی، رییس شورای سیاست‌گذاری حزب حاکم لیبرال‌دموکرات ژاپن، درباره اعزام احتمالی ناوهای این کشور به تنگه هرمز گفت: «از نظر حقوقی نمی‌توان امکان آن را کاملا رد کرد، اما در شرایطی که درگیری‌های کنونی ادامه دارد، باید با احتیاط بسیار تصمیم گرفت.»

او افزود در این خصوص، «موانع زیادی وجود دارد».

ترامپ پیش‌تر گفته بود کشورهایی که از تلاش تهران برای مسدود کردن تنگه هرمز متضرر شده‌اند، احتمالا همراه با ایالات متحده ناوهای جنگی به منطقه اعزام خواهند کرد. او از چین، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی و بریتانیا نام برده بود.

کوبایاشی ادامه داد: «مواضع ترامپ گاهی تغییر می‌کند، بنابراین باید در چارچوب گفت‌وگوها بین رهبران دو کشور مشخص شود مقصود واقعی او چیست.»

سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، ۲۸ اسفند برای دیدار با ترامپ، عازم آمریکا می‌شود.

هرچند نیروهای ژاپنی جز در موارد بسیار محدود اجازه دخالت در درگیری‌های خارجی را ندارند، ژاپن می‌تواند بر اساس ماده ۸۲ قانون نیروهای دفاعی، برای حفاظت از کشتی‌ها وارد عمل شود. نمونه‌ای از این اقدام در سال ۲۰۰۱ رخ داد.