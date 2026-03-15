او در ادامه از ارائه پنج هدف اقتصادی «سامانه گذار» خبر داد و گفت این برنامه بر اساس پروژه «شکوفایی ایران» و با تکیه بر تخصص ایرانیان برای بازگرداندن ثروت کشور به مردم تدوین شده است.

به گفته او، نخستین هدف این برنامه خارج کردن اقتصاد از کنترل نیروهای نظامی و شبه‌نظامی و بازگرداندن آن به شهروندان و کارآفرینان است. هدف دوم نیز بازپس‌گیری ثروت‌های توقیف‌شده و ربوده‌شده ایران و بازگرداندن آن به مردم عنوان شد.

او همچنین گفت که منابع کشور باید صرف مردم ایران شود نه «تروریست‌ها و شبه‌نظامیان بیگانه»، و سامانه گذار متعهد به بازسازی و نوسازی زیرساخت‌هایی مانند شبکه آب، برق و سوخت در سراسر کشور است.

شاهزاده رضا پهلوی افزود که بزرگ‌ترین سرمایه ایران مردم آن هستند و این برنامه با هدف سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی، اتصال اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی و بازگرداندن ثبات، رشد و شکوفایی اقتصادی تدوین شده است.