۸۵۰ نفر در دو هفته گذشته بر اثر حملات اسرائیل در لبنان کشته شدهاند
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که ۸۵۰ نفر در دو هفته گذشته بر اثر حملات اسرائیل کشته شدهاند.
ادعای خبرگزاری فارس درباره هک پیامگیر ایراناینترنشنال در تلگرام، کاملا نادرست و بیاساس است.
دیتابیسی که خبرگزاری فارس به آن اشاره کرده، هیچگونه ارتباطی با ایراناینترنشنال ندارد و ادعای مطرحشده درباره هک مدیابات ایراناینترنشنال بهطور کامل رد میشود.
ایراناینترنشنال با اطمینان اعلام میکند که پیامگیر این شبکه در تلگرام، همچون گذشته، راهی امن برای دریافت پیامها، تصاویر، ویدیوها و گزارشهای مخاطبان است.
ایراناینترنشنال اضافه میکند که حفظ امنیت شهروندخبرنگاران و تمامی افرادی که در این شرایط با ایراناینترنشنال در ارتباط هستند، بالاترین اولویت ماست و از همین رو، انتشار چنین ادعاهای نادرستی را تلاشی عامدانه برای ایجاد ترس، بیاعتمادی و جلوگیری از ارسال روایتهای مردمی میدانیم.
با ادامه درگیریها و کشته شدن شماری از نیروهای بسیجی در ایستهای بازرسی، بحثهای گستردهای در رسانههای اجتماعی درباره روند جنگ شکل گرفته است.
برخی کاربران معتقدند تصور اینکه با افزایش هزینههای جنگ، دونالد ترامپ از فشارها عقبنشینی میکند، یک اشتباه محاسباتی است.
همزمان، انتشار تصاویری از استفاده حکومت از غیرنظامیان و کودکان بهعنوان سپر انسانی موجی از انتقادها را در فضای مجازی برانگیخته است.
سخنگوی ارتش اسرائیل به سیانان گفت که ارتش این کشور «دستکم سه هفته دیگر» به حملات به ایران ادامه خواهد داد.
او گفت: «هزاران هدف دیگر باقی مانده است.»
افی دفرین اضافه کرد: «حتی برای سه هفته پس از آن نیز برنامههای عمیقتری داریم.»
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدیویی با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران گفت ملت ایران کشوری ثروتمند و دارای استعداد است، اما به دلیل «فساد، بیکفایتی و ماجراجوییهای جمهوری اسلامی» مردم فقیر شده و این وضعیت باید پایان یابد.
او در ادامه از ارائه پنج هدف اقتصادی «سامانه گذار» خبر داد و گفت این برنامه بر اساس پروژه «شکوفایی ایران» و با تکیه بر تخصص ایرانیان برای بازگرداندن ثروت کشور به مردم تدوین شده است.
به گفته او، نخستین هدف این برنامه خارج کردن اقتصاد از کنترل نیروهای نظامی و شبهنظامی و بازگرداندن آن به شهروندان و کارآفرینان است. هدف دوم نیز بازپسگیری ثروتهای توقیفشده و ربودهشده ایران و بازگرداندن آن به مردم عنوان شد.
او همچنین گفت که منابع کشور باید صرف مردم ایران شود نه «تروریستها و شبهنظامیان بیگانه»، و سامانه گذار متعهد به بازسازی و نوسازی زیرساختهایی مانند شبکه آب، برق و سوخت در سراسر کشور است.
شاهزاده رضا پهلوی افزود که بزرگترین سرمایه ایران مردم آن هستند و این برنامه با هدف سرمایهگذاری بر نیروی انسانی، اتصال اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی و بازگرداندن ثبات، رشد و شکوفایی اقتصادی تدوین شده است.
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدیویی خطاب به مردم ایران گفت: «ملت ما ثروتمند، بااستعداد و سربلند است؛ اما مردم ما به سبب فساد، بیکفایتی و ماجراجوییهای جمهوری اسلامی فقیر شدهاند. این وضع باید پایان یابد.»
شاهزاده رضا پهلوی در ادامه این پیام گفت: «من امروز، پنج هدف اقتصادی سامانه گذار را به شما عرضه میکنم؛ تعهداتی روشن و صادقانه بر اساس برنامه پروژه شکوفایی ایران با هدف بازگرداندن ثروت ایران به مردمش. این برنامه با تکیه بر استعداد و تخصص ایرانیان اجرایی خواهد شد.»
او افزود: «نخست، سامانه گذار، اقتصاد کشورمان را از تسلط نیروهای نظامی و شبهنظامی و مجرمان اقتصادی خارج خواهد کرد و کنترل آن را به شهروندان و کارآفرینان باز خواهد گرداند. دوم، سامانه گذار، ثروتهای توقیفشده و ربودهشده ایران را پس خواهد گرفت و به شهروندان ایرانی باز خواهد گرداند.»
شاهزاده رضا پهلوی گفت: «سوم، ثروت کشور صرف ایرانیان خواهد شد، نه تروریستها و شبهنظامیان بیگانه. سامانه گذار متعهد به بازسازی و نوسازی زیرساختها، بهویژه شبکه تامین آب، برق و سوخت در سراسر کشور است. چهارم، سامانه گذار ساختار رانت، فساد نهادینه و انحصارات را در هم خواهد شکست و ثروت ملی را صرف بهداشت و درمان، آموزش و ریشهکن کردن فقر خواهد کرد.»
شاهزاده رضا پهلوی گفت: «سرانجام، بزرگترین سرمایه ایران نه نفت و گاز، بلکه شما هستید. سامانه گذار در نیروی انسانی ایران سرمایهگذاری خواهد کرد. ایران به اقتصاد جهانی متصل خواهد شد و ثبات اقتصادی، رشد و شکوفایی به میهنمان باز خواهد گشت. اینها نه وعدههایی پوچ، بلکه تعهدات سامانه گذار برای اجرا هستند. تعهد من به شما این است که در کنار شما پیگیر اجرایی شدن این برنامه خواهم بود.»